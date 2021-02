Javi Bohórquez: “¿Nuestro futuro autor? Aún no hemos movido las fichas que queremos mover”

Javi Bohórquez termina de ofrecer el último servicio del día en su cafetería ‘La Bohemia’, en Puerto Real. Son las seis de la tarde aún, ¿qué se le va a hacer?. Buen momento como cualquier otro para perderse hablando de Carnaval, de la comparsa y de la inmensa figura de Juan Carlos Aragón. ‘La eterna Banda del Capitán Veneno’ tragó saliva y trabajó durante meses para rescatar las coplas inéditas de su maestro, además de reinterpretar sus mejores versos, poniendo en el mercado un triple CD antológico y realizando un recorrido por distintas ciudades para que perdurara su legado. Con respecto al Concurso se tomaron un año de asueto, de luto en realidad, pero pisaron la escena del Falla en la Gran Final para mostrar pinceladas de esta obra.

Y cuando llegó el parto después de meses de gestación, todo se paró. “Terminamos con nuestra actuación en Fibes (Sevilla), Paterna y decidimos suspender nuestras actuaciones al ver la magnitud que estaba tomando la pandemia”, reflexiona el líder de esta banda, amigo y compañero eterno de Aragón. “Hemos preferido ser responsables desde entonces pese a las llamadas que hemos recibido, porque sé que a los promotores y los empresarios la ilusión a veces les impide ver la realidad. Sólo hemos aceptado ir con ayuntamientos, que tienen más solvencia y está más garantizado el pago y la seguridad”.

Comenta que los componentes no han sufrido tanto el daño económico por el golpe de la pandemia. “Somos una agrupación a nivel profesional que nos damos de alta en todas las actuaciones. Pagamos nuestros impuestos, facturamos, así que durante el confinamiento los que lo necesitaron pudieron coger la subvención de los artistas. Nos sentimos súper orgullosos de hacer las cosas bien”.

Dos comparsas por año

Ahora viven estos días de febrero “con mucha nostalgia. En treinta años sólo he dejado de salir en dos ocasiones. En el grupo siempre estamos comentando coplas de Carnavales anteriores. Pero creo que este parón nos ha venido bien. Llevamos seis años montando dos comparsas por año: la que presentamos al Falla y diversas antologías como la de chirigotas, el montaje de Araka la Kana, la caravana, la pequeña banda del Capitán Veneno, la antología del Loco… Viajando todo el año y sin desconectar, era mucho desgaste. Ahora se echa de menos pero viene bien para descansar”.

En pleno confinamiento, tuvieron que tomar una decisión. Se acabó el año de homenaje a Juan Carlos y ya había que pensar en el siguiente Carnaval. Las llamadas se sucedían. Desde otras agrupaciones ‘tocaban’ a varios componentes, algunos autores se ofrecían y, superado el luto, era necesario al menos echar un vistazo al horizonte. “Y nos quedamos como grupo. La eterna banda se mantiene para seguir exportando y defendiendo su obra. Somos 16 juancarlistas haciendo Carnaval. Y también seguimos juntos para el próximo Concurso, sea cuando sea”.

De momento no habrá separación, por lo que queda encontrar un autor. La especulación es tremenda, radio patio está presente en todas las esquinas. Miguel Ángel García Argüez ‘El Chapa’ es una de las principales alternativas por su calidad literaria, tomando la responsabilidad el propio músico del grupo, Raúl Cabrera, con algún aporte exterior. Jesús Bienvenido es otra opción (con el aval de Dani Obregón). Ninguno de los dos tiene compromiso con otro grupo (Chapa se ha separado de Subiela). Canijo, Vera Luque, Germán Rendón, Tomate como músico… Varios nombres pero, lo importante, es que todavía no se ha tomado ninguna decisión. “Nosotros tenemos nuestra idea de comparsa para cuando volvamos al Concurso, pero aún no hemos movido las fichas que queremos mover. No es el momento sabiendo que no iba a haber Carnaval. A día de hoy no tenemos autor”, asegura Bohórquez.

Por un error no recibieron la invitación para las galas

Por marzo ya contactarán con diversos autores para exponerles una idea que está bastante clara. Mientras, seguirán interpretando las coplas de La Banda en esas treguas que ofrezca la pandemia. El Ayuntamiento contaba con ellos para las galas de febrero, ya suspendidas, pero la invitación no les llegó “por un fallo. Como no salimos en 2020 no nos encontrábamos en ese listado de semifinalistas y finalistas del COAC, pero querían que estuviésemos en esta iniciativa. Ahora es imposible pero lo vería bien para mayo o verano si mejoran las circunstancias”.

Precisamente cada mes de mayo seguirán rindiendo su homenaje al Capitán, el recuerdo, el día 17 que ha de perpetuarse en la memoria de los gaditanos. “Todos los 17 de mayo iremos a cantar el Credo de Los peregrinos a la plaza del Falla. Es tremendo, sorprende como Juan Carlos sigue estando bien presente en todos los aficionados”, reflexiona.

Tras la “acertada” disolución del Patronato, “mucho poder y mucho dinero público en manos de gente que no ha sido votada por el pueblo”, es un misterio el Carnaval que se presentará en 2022. “Ni idea a qué nos vamos a enfrentar. Hay que reconstruirlo de nuevo. Lo mejor será crear una mesa de gente con experiencia para poner en marcha el nuevo Concurso”, que, ya en este febrero, aún se ve demasiado lejano.