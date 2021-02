Eva Ruiz: «Entré en el Falla botando y no dejé de sonreír… Fue un mazazo de alegría»

Su cara dibuja con extrema facilidad la sonrisa más popular de Andalucía. Sus ojos se entornan mientras el aire de sus pulmones va escapándose a cada pulso de una risa honesta, limpia, sincera y natural. Eva Ruiz es la personificación andaluza de la alegría, una mujer que contagia energía positiva y que ha sabido ganarse el cariño de todos los que la siguen a través de la pequeña pantalla. Eva es de esas personas que saben escuchar, que se emocionan con facilidad… A Eva no hay que pedirle que salga a bailar porque en cuanto tiene la oportunidad se arranca. Le encanta la playa y es una embajadora incansable de su Málaga natal. Profesora de Danza Española Clásica, modelo, presentadora y amante de los animales. Su éxito encuentra el origen en el trabajo y en una inexplicable soltura para comunicar y transmitir cercanía.

–Hace poco, pudimos verla por el teatro disfrutando del Carnaval ¿Fue su primera experiencia? ¿Cómo la vivió?

–Sí, hace poco tuve la suerte inmensa de disfrutar del Carnaval de Cádiz en el Gran Teatro Falla. Juan y Medio fue la persona que me acompañó porque yo llevaba mucho tiempo diciendo que tenía ganas de vivir esa sensación que tantas veces había visto a través de Canal Sur y conocer la pasión y lo bien que se pasa en el teatro en primera persona, en fin, lo que es Cádiz en esencia. Tuve la suerte de ir y no te puedes imaginar cómo viví aquello… a mí me gusta mucho la alegría, la guasa, la risa, ese Cádiz que yo tantas veces he podido disfrutar en verano y a lo largo de mis vacaciones pero multiplicado. Es que ir al Carnaval de Cádiz y además a la gran final son palabras mayores, me supuso un mazazo de alegría. Nada más entrar ya empezó el público a pedirnos que botáramos, yo ya entré saltando y riendo y recuerdo que cuando salí no había parado de sonreír desde el principio, esa sensación a mí me encantó.

–¿Cómo describiría el ambiente del Gran Teatro Falla? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención?

–Lo que más me llamó la atención fue la alegría de Cádiz. El gaditano y la gaditana se ríe de su sombra y son capaces de convertir cualquier elemento normal en una broma, y además lo hacen al momento, con una naturalidad pasmosa. Yo no soy graciosa pero tengo mucho sentido del humor y a mí una de las cosas que más me gusta es reír y hacer reír con naturalidad, disfrutar intentando poner una sonrisa a quien te rodea y sembrar energía positiva por donde voy pasando. Yo creo que eso es la esencia del carnaval, el saber sacar el lado positivo, el lado bueno de las cosas, el lado divertido a momentos y circunstancias que a veces no son nada graciosas pero para eso los gaditanos sois los reyes.

–¿Qué modalidad le sorprendió más?; ¿El humor del cuarteto, el ingenio de la chirigota, la tradición y rotundidad de los coros o la afinación y las letras de las comparsas?

–Soy más chirigotera porque a mí me llega muchísimo esa forma de tocar la realidad, pero no le quito importancia al coro que me parece súper difícil y maravilloso, y qué te voy a decir de las comparsas que tienen ese sonido impresionante o del cuarteto con esa capacidad teatral para hacer reír. A mí me gusta todo porque todo es bueno y es bonito y me parece increíble, pero yo me declaro más fan de las chirigotas porque me río mucho con ellas, con esa picardía que tienen. Admiro como de cualquier cosa pueden inventar risas o darle la vuelta a la tortilla y convertir algo normal y cotidiano en algo en lo que tú no habías caído y ellos hacen que te resulte gracioso y que tenga guasa y chispa.

–Ya hemos podido verla presentando las campanadas de fin de año junto a Modesto Barragán… ¿Le gustaría repetir la experiencia junto a él en una final del Carnaval de Cádiz?

–Yo estaría encantada de repetir la experiencia presentando con Modesto. Efectivamente este año he presentado las campanadas con él y de Modesto Barragán qué te puedo decir, es un auténtico experto en la materia. También tuve la suerte de acompañarle esa noche un ratito y si se diera el caso yo te puedo asegurar que sería una alumna aventajada porque voy a poner todos mis sentidos en aprender las diferencias entre las distintas modalidades y el resto de detalles y entresijos que tiene la fiesta. A mí me fascina además la memoria que tenéis los aficionados para recordar el tipo, las músicas o letras de hace años de autores que son absolutamente ídolos en Cádiz, ídolos en componer, en extraerte la sonrisa y en transmitir todo ese sentir popular del pueblo.Me encantaría poder presentar algún día los carnavales y ya te digo, me aplicaría para tratar de ser una alumna muy aventajada.

–En su programa, ‘La tarde aquí y ahora’ junto a Juan y Medio, a menudo se pone de relevancia la importancia que tienen las tradiciones de nuestra tierra ¿Qué supone el Carnaval como fuente de creación musical y una forma de encarar la vida desde la alegría y la guasa?

–Nosotros intentamos recordar y poner en valor los oficios artesanos y cualquier cosa que represente nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras costumbres, nuestro habla, nuestra música, el folklore de Andalucía que es tan importante. Y por supuesto yo creo que el Carnaval de Cádiz tiene muchísima importancia como creación musical, los carnavaleros son únicos, son fácilmente reconocibles en cualquier lugar del mundo y eso tiene una importancia que no se puede negar.

–¿Volverá a repetir en el Falla?¿Vendrá al Carnaval de la calle si Dios quiere el año que viene?

–Volveré a repetir, por supuesto, me encantaría. Ahora con la pandemia habrá que esperar un añito más pero volveré, de hecho este año tenía pensado hacerlo. Soy muy amiga de David Palomar que dio el pregón el año pasado, y tengo una espinita clavada de no haber podido acompañarlo en su pregón porque me lo impedía el trabajo, pero la experiencia la repetiré y se la recomiendo a todo el mundo.

–¿Qué canta Eva Ruiz cuando se encuentra alegre? ¿Se atrevería algún día con un cuplé cortito?

–Pues mira Eva Ruiz como decimos en Málaga es bastante merdellona a la hora de cantar porque a mí me gusta mucho el reggaetón pero claro también me gusta Camarón, me gusta Palomar, me gusta Joana Jiménez, pero también me encanta Shakira y Jennifer López… yo canto de todo, el único inconveniente es que yo canto muy mal. No tengo voz para cantar aunque tengo mucha idea musical. Yo hice solfeo, y con buena nota por cierto, pero la voz no me acompaña así que solo puedo cantar en la ducha sin que me escuche nadie porque el único que me aguanta es Coco, mi perro. Hasta mis hijos se ríen de lo mal que canto pero yo le pongo ilusión y le ponga ganas. Ya me gustaría a mí poder cantar como la gente de nuestro Carnaval.