La chirigota de Juan Carlos Aragón no saldrá en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) del próximo año. Así lo ha comunicado esta misma tarde la agrupación en la cuenta oficial de Er Chele Vara en Twitter @erchelevara. La agrupación reconocía desde el primer momento sentirse desolada con la muerte de Juan Carlos Aragón: «A veces quieres tanto a alguien que no sabes expresarlo con palabras». Sin embargo, tiraron de pundonor y también quisieron rendirle su particular despedida a su autor y amigo. Con sones chirigoteros y con el mítico pasodoble de la chirigota ‘Los Yesterday’, le dieron su último adiós, cantándole al féretro en las mismas puertas del Gran Teatro Falla.

Hoy lunes, 27 de mayo, un día después del que debería haber sido el 52 cumpleaños del Capitán Veneno, la chirigota de Juan Carlos anuncia que «ha llegado hasta aquí». Seguirán cantando sus coplas pero confirman que el próximo Carnaval de Cádiz no estarán, «al menos, como ejército revolucionario», sobre el escenario del Gran Teatro Falla, en el COAC 2020.

Querido Pueblo: os comunicamo que Er Chele Vara ha llegado hasta aquí. Seguiremo cantando las cosas del Capi hasta donde nos permitan, pero el próximo Carnaval no estaremo sobre el escenario del Falla, al menos como ejército revolusionario. Sois los mejore.@CAPITANVENEN0 — Er Chele Vara (@erchelevara) 27 de mayo de 2019

A veces quieres tanto a alguien que no sabes expresarlo con palabras… El @CAPITANVENEN0 sí. “…No es que no te lleve conmigo

Es que más no me cabe dentro.” (Araka la Kana, 2007) — Er Chele Vara (@erchelevara) 23 de mayo de 2019

Adiós a Juan Carlos Aragón con Los Yesterday

Aunque diga Blas Infante

Andaluces levantaos

Perdón que no me levante

Pero estoy mejor sentao

Bueno vía poner de pie

Vía dejar de tonterías

Venga una, dos y tres

Qué bonita Andalucía

Venga vamos a ponernos serios

Que vamos a cantar el himno

Los andaluces queremos

Volver a ser lo que fuimos

Lo que fuimos antiguamente

Pobrecitos y vasallos

Siervos de terratenientes

Y de chulos a caballo

Si este pueblo se disparata

Con la boda de un mata-vacas

Y la niña de una duquesa

Si este pueblo se le arrodilla

A una espada y a una mantilla

Este pueblo me da vergüenza

Menos rollos de verdes mares

De campiñas y de olivares

Que así luego nos luce el pelo

Casta

Después te ponen las series de Emilio Aragón

Pim, pom

Con sus castas

Y aparece en el mas ínfimo escalón

De su estrecha jerarquía

El servilismo mamón

De las marmotas de Andalucía