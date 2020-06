El Carnaval de Cádiz arranca motores tras el coronavirus

El Carnaval de Cádiz volverá a subirse a las tablas este año. A pesar de la incertidumbre que ha dejado el coronavirus sobre la posible celebración de la fiesta en 2021, el Carnaval de Cádiz parece que volverá a sonar en los diferentes escenarios de toda España durante la presente edición.

Tras la suspensión de casi un centenar de actuaciones entre los meses de marzo y junio, los organizadores de eventos ya han comenzado a reprogramar los espectáculos que se habían suspendido a causa de la pandemia y el Estado de Alarma decretado por el Gobierno.

De hecho, gran parte de este centenar de actuaciones suspendidas han sido aplazadas de forma temporal a la espera de conocer las medidas de seguridad y aforo dictadas por las administraciones para los teatros y recintos culturales a partir de la Fase 3. De momento, esta fase recoge limitaciones para los museos, espectáculos culturales y bibliotecas. De momento, se establece que abrirán con un aforo máximo del 50% y deberán tener las butacas preasignadas.

Por ello, algunas empresas dedicadas a eventos sobre el Carnaval de Cádiz ya están buscando escenarios que permitan compatibilizar las medidas de aforo con la viabilidad económica de los mismos. Es decir, se están demandando espacios al aire libre de gran capacidad que permitan vender sólo la mitad del aforo y que los espectadores puedan estar sentados.

La primera prueba llegará el próximo 4 de julio de la mano de las empresas Eternidad Eventos y Hernar Concert, que ha puesto a la venta una actuación de la comparsa Oh capitán, my capitán de Tino Tovar en la localidad onubense de Punta Umbría. Será en la Plaza de las Artes y se instalarán 400 sillas en un recinto con 800 personas de aforo. “Vamos a hacerlo con todas las medidas de seguridad que marca la legislación.

“Desde Eternidad Eventos y Hermar Concert estamos trabajando más que nunca para salvar todas las actuaciones posibles, de hecho, el 95% de las actuaciones que habrían tenido lugar entre los meses de marzo a junio, las hemos podido reprogramar entre los meses de septiembre, octubre y noviembre; y tenemos la fé de que podamos salvar algunos festivales programados para el mes de agosto”, apuntó al respecto Jonny Marchena, uno de los principales promotores del Carnaval de Cádiz.

Tickets devueltos

De hecho, su empresa ha publicado la programación de eventos a partir de julio y cuenta con más de una treintena de citas que arrancarán en julio en Huelva y se prolongarán hasta el 29 de noviembre en Madrid. En estos meses, la compañía pretende llevar a las agrupaciones a casi todas las provincias andaluzas, así como a Badajoz, Murcia o Madrid.

“Queremos transmitir tranquillidad a todos los aficionados. Todos los eventos que se vayan a llevar a cabo, cumplirán las normativas que marquen las autoridades competentes a nivel de aforo, sanitario y organizativos. Para ello estamos trabajando muy duro y queremos agradecer el bajo porcentaje de tickets devueltos en los aplazamientos. Estamos viviendo una situación inusual y estando unidos todos (agrupaciones, productores, aficionados y entidades), será más llevadero”, aseveró Marchena.

Más problemas tendrán para ponerse en marcha aquellas agrupaciones que no cuentan con el respaldo de este tipo de empresas, ya que serán ellas las que tengan que sufragar los costes de posibles pérdidas económicas. En el caso de la comparsa de Juan Carlos Aragón, que también tenía programada una importante cantidad de espectáculos durante estos meses, aún no se atreven a poner fecha a su regreso. “De momento, la mayoría de los teatros aún no han abierto sus agendas porque están pendientes de las medidas de seguridad que van a tener que seguir a partir de la Fase 3. Así que de momento, estamos a la espera de que esto se produzca”, aseguran fuentes del grupo.

En este sentido, adelantaron que la viabilidad de las actuaciones no está garantizada con las actuales condiciones y sería contraproducente programar eventos sin saber que se van a desarrollar. “Ni siquiera se sabe si la gente va a comprar entradas porque no olvidemos que esta pandemia ha llevado a mucha gente a una importante crisis económica. Apalabradas tenemos muchas cosas pero a día de hoy, nada cerrado al cien por cien”, añadieron.