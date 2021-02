Eduardo Dávila Miura: «Yuyu es el Curro Romero del Carnaval, con un cuplé ponía a la gente en pie»

Lo normal sería pensar que el toreo y el carnaval son mundos muy distantes, pero lo cierto y verdad es que el Carnaval de Cádiz está plagado de agrupaciones, coplas y tipos que tienen el mundo del toro como inspiración. Es curioso comprobar cómo las letras de tango de la comparsa (antes los coros se denominaban así) ‘Las viejas ricas’ de 1884 servían para ilustrar las noticias taurinas de las corridas de toros de Sevilla. Incluso es llamativo que la primera agrupación de Don Antonio Rodríguez Martínez ‘El Tío de la tiza’ se llamara ‘Escuela Taurina’ allá por el año 1885.

Estas transfusiones conceptuales no son anecdóticas, desde entonces y hasta nuestros días la tauromaquia ha sido un universo recurrente para las agrupaciones y las coplas de nuestro carnaval. El motivo quizás sea porque ambas manifestaciones parten de la tradición más popular de la sociedad, de hecho nuestra cultura está impregnada de la simbología y la terminología taurina de una forma tan notoria que hasta ni somos conscientes.

Hoy ‘el Carnaval desde tus ojos’ recibe la visita de un torero, con apellido torero, con porte torero, con valentía torera y con arte torero. Eduardo Dávila Miura no necesita presentación, es un gran conversador y gana en la distancia corta, tiene un sentido del humor a prueba de cornadas y tiene la cualidad de hacerte sentir en casa en cuanto que arranca la charla. Suenan clarines, son las cinco de la tarde, el alguacilillo ha despejado la plaza y la entrevista va a comenzar, que Dios reparta suerte maestro…

-¿De dónde le viene la afición al Carnaval de Cádiz? ¿Cuándo nace ese gusanillo?

-Mi familia siempre ha tenido mucha vinculación con Cádiz, de hecho mi padre nació aquí, en la calle Sacramento, y siempre hemos veraneando en El Puerto de Santa María. A eso hay que unir que la señora que ha estado conmigo y con mis hermanos en casa, nuestra Tata, era de Cádiz y nos ponía siempre a ver la final del Falla en la tele… Todo eso ha provocado que mis vínculos con esta ciudad sean muy fuertes.

-El toreo y el carnaval son dos mundos muy alejados. Uno serio y en donde te juegas la vida y el otro desenfadado y donde nos reímos de la vida ¿Qué tienen en común?

-De momento el Gran Teatro Falla siempre me ha recordado a una plaza de toros, y es verdad, aunque no lo parezca, que en algo tan serio como es el toreo el humor también está muy cerca…

-Sé que ha asistido al Gran Teatro Falla en varias ocasiones ¿Qué siente allí?. ¿Cómo describiría el ambiente que se respira en la casa de los ladrillos coloraos en febrero?

-Para mí siempre ha sido un auténtico lujo poder ir al Falla, y cuando lo he vivido desde dentro los nervios y la responsabilidad de los componentes de las agrupaciones me recordaban a las caras que se ven en los patios de cuadrilla. Me imagino que pisar las tablas del Falla debe de pesar mucho, porque como ocurre en la Real Maestranza de Sevilla el público sabe igual o más que el que va a actuar.

-¿Es Eduardo Dávila Miura aficionado al concurso de coplas o también gusta de perderse por las calles de Cádiz buscando las ilegales durante la semana de Carnaval?

-Me encanta el concurso, pero también en alguna ocasión he disfrutado de la calle. Cádiz es distinta a todo el mundo en cualquier época del año aunque es cierto que en febrero se desborda.

-¿Qué modalidad es la que más le tira y por qué?

-Uf, a mí me gustan todas pero si lo pienso más detenidamente te diría que quizás la comparsa y la chirigota son las que más me tiran.

-¿Cuál es su agrupación favorita?

-La agrupación con la que descubrí el Gran Teatro Falla desde dentro y que me acogieron como uno más de ellos fue la de los gitanos de El Puerto. Recuerdo que viví ‘El Tronio de Cádiz’ como si fuera algo propio.

-¿A qué o a quién del mundo del carnaval le pondrías una banderilla?

-Le pondría una banderilla a los que critican o hablan de lo negativo que tiene esta fiesta. Y también a los que se consideran más entendidos y puros que nadie. A esos.

-Vamos a finalizar haciendo una serie de preguntas rápidas: ¿Quién se arrima más en el carnaval?

-Creo que Juan Carlos Aragón se arrimó mucho… Fue muy valiente.

-¿Quién merece una puerta grande?

-Para mí todos los autores… Es un auténtico milagro que sean capaces año tras año de crear verdaderas obras de arte de música y letra. Eso es digno de estudio.

-¿Se equivoca más un presidente Taurino o el jurado del Falla?

-Se equivocan los dos pero entiendo que son decisiones muy difíciles.

-¿Quién es el Curro Romero de las coplas de carnaval?

-Para mí, José Guerrero Roldán ‘El Yuyu’ porque como Curro hacía con un simple quite, él era capaz de con un solo cuplé poner al Falla en pie.