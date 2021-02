David Palomar: “Un proyecto que me ilusionaría sería recuperar el Coro de La Viña con un grupo potente y defender el tango Viñero”

Su patria es Cai, su familia los viñeros y su religión las caballas con fideos y las croquetas del puchero… esta frase extraída de su reciente pregón define a la perfección a David Palomar, aquel joven que se inició en la cantera de nuestra fiesta rodeado de compañeros y autores que hoy son el santo y seña del Carnaval de Cádiz.

En aquel lavaero quedan muchos recuerdos de una época pasada y feliz que sin solución de continuidad dio paso a un presente exitoso en lo personal y en lo profesional, porque David Palomar es un artistazo flamenco pero aún mayor es el cariño que le tiene su ciudad. Su cante aúna raíz y pureza pero siempre con un toque de vanguardia, y ha logrado sin ninguna duda ser profeta en su tierra, en este cantón independiente donde reina la alegría… y quizás lo sea por su sonrisa, por su cercanía, por atender a todos, por no creerse nada, por ser portador innato de esa magia que llevan en su interior los cantaores de Cádiz.

En sus formas se adivina el arte de Mariana, la pureza de tío Chano, el soniquete de la Perla, el temperamento de Villar o la picaresca del Beni, y todo ese jugo interior lo mezcla con la sensibilidad de Tino, con el desenfado de Bienvenido y con el pellizco de los tangos viñeros… charlar de cualquier cosa con Palomar es un gustazo pero hacerlo de carnaval multiplica esa sensación.

Hoy en “el carnaval desde tus ojos” le ponemos purpurina al gran David Palomar…

– ¿Que se le pasó por el cuerpo cuando supimos que este año no habría concurso ni carnaval tal y como lo conocemos?

Cuando dijeron este año que no tendríamos carnavales tuve un sentimiento compartido. Por un lado pensé que el momento requería esta drástica decisión pero por otro lado creo que el equipo de Gobierno se precipitó en comunicarlo, en primer lugar porque no sabían en la situación que nos íbamos a encontrar ahora y en segundo lugar porque pienso que antes de tomar una decisión de esta índole hay que darle mil vueltas, que no dudo que lo hayan hecho, pero se podría haber hecho algo más.

Cuando se trabaja con tiempo y con un equipo creativo potente se llegan a cosas excelentes, no se puede resolver los problemas un mes antes, hay que hacer las cosas con más antelación. Es mi opinión siempre constructiva.

También hay que decir que en la situación actual es imposible celebrar el COAC, pero eso no lo hemos sabido hasta hace muy poco que se ha endurecido la tercera ola.

Creo que no existen precedentes, solamente durante la guerra civil en 1937 se prohibieron las fiestas, pero los gaditanos desobedecieron la orden y lo celebraron a puerta cerrada.

En fin, otro año lo cogeremos con más ganas, la salud es lo primero y tenemos que estar unidos para erradicar cuanto antes esta pandemia con tomate que nos está dejando locos.

– ¿Qué es lo que más va a echar de menos David Palomar?

Mis noches en frente del televisor viendo Onda Cádiz, mi radio conectada ya metido en la cama, leer la prensa día a día, ver alguna sesión en el teatro y por supuesto disfrutar la calle a tope.

– ¿Cuánto de carnaval tiene la música de David Palomar?

Tiene mucho, date cuenta que yo empecé en el carnaval y para mi fueron cursos intensivos de canto e interpretación desde edades muy tempranas. Además ya sabéis que soy un defensor máximo del tanguillo, que es un préstamo que hemos adquirido los flamencos del tango de carnaval.

Mi persona y mi flamenco va mucho con el carnaval porque en mi flamenco hay picaresca, crítica, ironía y Cádiz como musa forever.

– ¿Vas a ser el primer pregonero que mantiene su “título” dos años seguidos… cómo se lleva eso?

Pues maravilloso porque voy a pasar a la historia por eso jejeje. Creo que no ha pasado nunca y con el paso de los años lo recordaré como una anécdota más. El otro día bromeaba con Manolín Santander sobre si hacíamos de nuevo el pregón, la verdad que sería una maravilla volver a sentirlo y estaríamos dispuestos aunque fuera online.

– ¿Qué palabras de aliento puedes enviarle a los aficionados a nuestra fiesta?

Que tengan paciencia, que sean ingeniosos e intenten fabricar un carnaval diferente y por supuesto que se coman la cabeza ahora que tienen tiempo para futuras ideas, para seguir enriqueciendo nuestra fiesta.

– ¿Volverá a salir David Palomar en una agrupación ahora que a todos nos inundan la ganas y los recuerdos?

Me encantaría pero creo que sería muy difícil compatibilizarlo con mi trabajo. Con Manolo Santander me quedé con las ganas, la comparsa de Martínez Ares me encanta y la Chirigota de Selu Cossio me seduce muchísimo… ahí lo dejo jejeje.

Otro proyecto que me ilusionaría mucho sería recuperar el Coro de La Viña, hacer un grupo muy potente y dejar el tango viñero donde se merece.

– ¿Qué sensaciones crees que vivirás cuando se levante el telón del falla y se anuncie de nuevo a una agrupación de carnaval?

Vamos a vibrar, reír, llorar, nos sentiremos de nuevo realizados y veremos hasta las más chungas jejeje… ya de fatigas.