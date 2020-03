David Fernández: «Ha sido el año de los coros»

Dos de dos. El coro de David Fernández sólo conoce el triunfo desde que camina sin Faly Pastrana, que precisamente este año regresaba al concurso con otro grupo. Las hormigas de ‘La Colonial’ han sabido trabajar en conjunto para alcanzar el primer premio.

Su fuerza de voces, una de las más potentes del COAC, ha irrumpido de nuevo junto a un repertorio que ha ido a más fase a fase. El coro sabe competir y pisó el acelerador en cuartos de final, a la hora de la verdad. Desde el primer día se subieron a lo más alto de la clasificación, según el balance de los puntos ofrecidos por el Jurado.

Junto a su amigo José Manuel Pedrosa Rodríguez, David Fernández ha formado una dupla imbatible. El secreto, asegura, está en el grupo:todo el mundo aporta. Fernández se encarga junto a Antonio Rodríguez de la letra y Pedrosa junto Raúl Rodríguez de la música, pero muchos de los componentes tienen décadas de Carnaval a sus espaldas y todos, en mayor o en menor medida, ayudan en la creación.

–Segundo año, segundo primer premio. Mejor imposible, ¿no?

–Estamos contentos a más no poder. Ha sido un concurso muy bonito y muy competido. Desde el primer día se estaba palpando que la modalidad de coros estaba muy fuerte y se decía que había muchos candidatos a lo máximo. Se resumen tantas emociones en tan poco tiempo… Sobretodo después de tanto trabajo para llevar una agrupación al Falla con un mínimo de calidad, un reto cada vez más difícil. Ya estábamos contentos por estar entre los finalistas, un privilegio al haber siete u ocho agrupaciones que podían estar entre las finalistas. Somos un coro que trabaja mucho; es el único secreto que tenemos junto a un grupo que defiende a las mil maravillas el repertorio.

–Una vez superado el corte de semifinales, ¿era algo que esperabais?

– Nunca nos hemos visto inferiores a nadie. Hemos estado peleando como siempre. Llevamos juntos muchos años y sabemos cómo competir. Lo podíamos esperar perfectamente porque en ningún momento nos hemos visto inferiores.

–Lo cierto es que desde cuartos fuisteis los primeros, según el reparto de puntos difundido por el Jurado.

-Terminamos la preliminar con un repertorio muy digno, pero desde el momento de cuartos ya sabíamos que los puntos arrastraban y era el momento de dar el primer salto. Apostamos por un repertorio fuerte y hemos seguido trabajando como siempre tanto en letra como en música. Somos muy fatigas.

–Ha sido un año muy igualado…

–Sí. El año de los coros. Y me enorgullece muchísimo que la gente piense que la modalidad de los coros ha sido la más fuerte a pesar de que no tenga el mismo cartel que la comparsa o la chirigota fuera de Cádiz. La calidad ha sido tremenda y me ha llenado de alegría como corista y como aficionado… He disfrutado del repertorio incluso de muchos que se han quedado fuera de cuartos. Estaban muy trabajados, con puestas en escena muy cuidadas y sin cabos sueltos. El resultado final también ha estado apretado no sólo entre el primero y el segundo, sino también con el tercero… Incluso el cuarto, aunque haya quedado puntos atrás, era un coro de mucha calidad. Luis Rivero era un autor que tiene una forma de defender el coro que a unos les gusta más y a otros menos, pero es muy lícito y lo hace muy bien.

–También ha sido la primera vez que competíais ya contra Faly Pastrana.

– A mi me gusta mucho su forma de entender el Carnaval. Lo he disfrutado como aficionado y ya he felicitado a los componentes que me he encontrado por la calle. Estaba en ese abanico que podía haber estado en la final y luchando por todo.

–Decía Faly Pastrana en una entrevista a LA VOZ hace unas semanas que el resto de coros suena siempre igual…

– Es respetable, cada uno tiene su opinión. Hablábamos del grandísimo nivel de los coros este año… La modalidad no tiene nada que ver con lo de hace años y cada uno trae su propuesta. Para mi todas son igualmente válidas y muy muy elaboradas… Como digo, cada vez se disfruta más de los coros.

–Después de los dos éxitos, ¿ha descartado el grupo volver con él?

-Cada uno ha seguido su camino. Nos entendemos mucho y no somos un grupo que solo tenga una o dos cabezas visibles, somos un grupo muy cohesionado y en el que todo el mundo aporta en muchos aspectos: música, ideas, letra…

–El primer tango de la Final es el que ha recibido una valoración más alta. ¿Cuál era el objetivo de esa letra?

– El Carnaval es una gran casa de vecinos donde cabemos todos los que venimos a sumar. La prensa ayuda al Carnaval y el Carnaval ayuda a la prensa dándole mucho juego y mucha vida porque es una fiesta con una magnitud tremenda. Con las entradas hubo protestas con la gente de la final. Se decía que hubo más opciones para la gente de Cádiz, algo que no veo mal. Hay muchas fiestas locales en otras fiestas donde tienen privilegios los ciudadanos de allí. Veo normal que en la feria de Sevilla haya casetas de vecinos o entidades para que haya gente de Sevilla con privilegios mientras que a su vez son fiestas abiertas. Y nunca debemos olvidar, por abiertas que sean, que los dueños de esta fiesta somos nosotros, los gaditanos.

-¿Cómo está siendo trabajar desde la autoría con José Manuel Pedrosa?

– La verdad es que le llamo por teléfono más que a mi mujer (ríe). Somos amigos y eso es lo que nos mantiene. Además, nos gusta. Nuestro único afán es que el coro esté contento, que se sienta partícipe de todo. Es lo que más repito cuando me dirijo al grupo: que tenemos que sentirnos partícipes los 53 integrantes. E igual de importante:que nadie nunca se calle. Esa típica frase de «se me ha ocurrido una tontería» hay que decirla porque cualquier tontería puede llevarse a cabo. Hacemos Carnaval de manera muy natural.