“Cuando volvamos haremos un Carnaval vital, sin someternos al Concurso ni al jurado”

Tino Tovar tendría que haber afrontado este Carnaval de Cádiz 2021 como flamante ganador de la modalidad de comparsas de la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla (COAC). El autor volvía precisamente en 2020 con la comparsa ‘Oh Capitán, my capitán’ tras un año sabático que le sirvió para plantearse su manera de hacer y entender las coplas y que le permitió plasmar una idea diferente a lo que venía haciendo en sus últimas participaciones. Muchos aficionados esperaban por tanto este año a ese Tino renovado, enamorado aún más del Carnaval y quizás más ajeno que nunca a todo lo que genera el certamen. Una madurez que tendrá que dejar reposar al menos un año más por la pandemia del coronavirus.

-¿Ha sido decepcionante no poder disfrutar de un año en el que se producía su regreso al COAC y conseguía el primer premio de la modalidad de comparsas con ‘Oh capitán, my capitán?

-Más que decepcionante es frustrante porque teníamos ganas de llevar la comparsa a todos los rincones. Aunque se trabaja para el concurso y es la motivación principal, después hay un año entero en el que la comparsa tiene que salir a la calle y es cuando tiene el contacto con la gente. Y esa parte no la hemos podido disfrutar, así que, sobre todo, me ha dado mucha pena. También es cierto que ha habido una merma económica pero afortunadamente en nuestra comparsa sólo hay una persona en paro, el resto tenemos nuestros trabajos y el Carnaval no es nuestra principal fuente de ingresos ni nuestro sustento para vivir. Pero sí que teníamos muchas actuaciones previstas que no se han podido hacer.

-Con ‘Oh Capitán, my capitan’ se abría una nueva etapa en su trayectoria, donde se presentaba un Tino Tovar con una gran ilusión y muchas ganas. ¿Te ha quitado la pandemia esas ganas y esa ilusión?

-Con ‘Oh Capitán’ llegaba después de un descanso que me sirvió para recapacitar sobre muchas cosas que se habían vivido en la comparsa y que me habían hecho alejarme del local y que me hacía entender la comparsa como una obligación, circunstancias que no me hacían ser feliz. Y a raíz de ese parón recuperé muchas de las cosas que me habían enamorado del Carnaval. Y claro que no, no lo he perdido. Eso sigue ahí, pero ahora mismo la verdad es que no pienso en Carnaval, no lo tengo en la cabeza. Me parece todo tan lejano que ni siquiera pienso en ello, pero estoy convencido de que si podemos volver, recuperaré esas ganas y esa ilusión.

-¿Tiene claro que volverá a sacar la comparsa?

-Sí, claro, pero no sabemos cuándo esta situación nos va a permitir hacer Carnaval. Pero cuando se pueda, volveré a sacar la comparsa y lo haremos con muchas ganas y con mucha ilusión, eso seguro.

-En estos meses, ¿ha compuesto algo?

-No, porque yo cuando compongo Carnaval, tengo que eliminar otras actividades de mi vida que me gustan. Es un proceso complejo el crear, desarrollar una idea…todo esto requiere algo más que tiempo, requiere todo un hábitat. Y como es un proceso complejo, suelo ir dejándolo de lado.

-La guitarra entonce la tiene lleva de polvo…

-Bueno, me sirve para cantar algunas cosillas.

-¿Qué es lo peor que llevas de esta pandemia en el aspecto carnavalesco?

-Lo peor es no tener contacto con la gente. El Carnaval es una forma de vida y muchas de tus relaciones personales están vinculadas al Carnaval. Después de unos meses intensos en el local de ensayo, son personas que ya forman parte de tu familia y de un día para otro dejas de verlas. Ese vínculo que sólo te lo da el Carnaval se ha perdido absolutamente a causa de la pandemia. Es como si te cerraran una parte de tu vida.

“Ese vínculo personal que te da el Carnaval se ha perdido absolutamente”

-¿Le revolotea algo en la cabeza de cara a un supuesto Carnaval de Cádiz 2022?

-Pues es muy curioso pero mi cabeza actúa como por cosechas. Cuando va llegando la fecha, por ejemplo septiembre, como de manera mecánica, le das vueltas a cosas y lo vinculas a una idea de comparsa. En febrero, por ejemplo, que para mí son unas fechas muy fértiles a la hora de escribir, también es inevitable que se me vengan ideas a la cabeza, sobre todo, de letras de pasodobles. Pero bueno, se ha quedado sólo en eso.

-¿Qué espera Tino Tovar de ese Carnaval de regreso a la nueva normalidad?

-Yo creo que lo vamos a coger con muchas ganas y que nos va a quitar el polvo, estoy convencido de que este parón puede revitalizar mucho a todas las modalidades. Igual que me ha pasado a mí cuando he parado, al romper la dinámica de salir un año tras otro, te hace sacar cosas más originales. También tengo la sensación de que aunque queramos ganar el Concurso se va a ir a disfrutar del Carnaval y de las pequeñas cosas como ir al local de ensayo, se van a reforzar esos vínculos entre las personas…Será un Carnaval vital, sin someternos al Concurso ni a un jurado, y creo que va a cambiar mucho el aspecto creativo y también a nivel emocional. No hablo de más calidad, no quiero decir que sean mejores agrupaciones, pero va a reflejar mejor la vida cotidiana. Me pasó a mí y espero que le pase a más gente, que esto nos sirva para desconectarnos de esa vinculación excesiva al certamen, que sea un Carnaval más de la calle y de cantarle a la gente.

-¿Tiene previsto algún proyecto para este año?

-Cuando todo esto se controle, la comparsa tiene previsto seguir actuando. Hay actuaciones previstas pero dependerá de la evolución de la pandemia. También hay previsto preparar una antología de coplas de los primeros años de la comparsa, que también es algo que tenemos muchas ganas de hacer. A nivel personal, también quería hacer algo distinto, pero siempre vinculado al Carnaval, porque soy un autor de Carnaval y es lo que me gusta hacer. Pero de momento lo tengo un poco parado a la espera de como vayan transcurriendo las cosas. Si sale, será algo bonito.