Cuando el Teatro Falla se queda vacío

El Gran Teatro Falla ha dejado una imagen triste aunque lógica. Al terminar la chirigota ‘Los periodistas se la dan de artistas’, muchos aficionados se levantaban de sus butacas y abandonaban el lugar, dejando muchísimos huecos vacíos. Sorprende al compararse con las enormes colas que se registran en las taquillas cuando se abren para vender las localidades, y la rapidez con la que se agotan en internet.

Y no es problema del horario, pues en esta ocasión se trata de las once y media de la noche. Ni madrugada. Pero muchos aficionados vienen a ver a una o dos agrupaciones, las punteras, y luego se marchan. En esta ocasión, las elegidas eran ‘Los couchers lowcost’ y ‘Al sonar las doce’, o lo que es lo mismo la chirigota de Antonio Álvarez ‘Bizcocho’ y el coro de Luis Rivero. Es una de las consecuencias que provoca que ya no cierren las cabezas de serie, si bien esta es una decisión que han tomado las propias agrupaciones.