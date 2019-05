La Asociación de Comparsistas 1960, representante de la modalidad y una de las más potentes del Patronato, ha realizado un extenso informe para acometer una profunda renovación del COAC, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. De momento no es más que un planteamiento, nada oficial, pero puede erigirse como base o punto de partida sobre el que levantar un nuevo certamen. En este dossier han analizado la situación y los problemas planteados en los últimos años, especialmente en cuanto a la enorme cantidad de agrupaciones que participan, y han recogido las diversas opiniones de diferentes sectores para apostar por un nuevo modelo que seguro levantará mucha polvareda.

El colectivo ha establecido una fecha fija para el próximo Carnaval, en 2020. Comenzaría el 25 de enero y culminaría el 21 de febrero con la Gran Final. 28 días de Concurso, con su descanso entre las cuatro fases que no se utilizarían para la cantera. Serían 15 sesiones de octavos de final (con siete agrupaciones y un descanso), 6 de cuartos (con ocho grupos), 3 semifinales (con ocho agrupaciones) y una Final de tres por modalidad. Para ello sería necesario que participaran 105 agrupaciones, es el número clave para entender este nuevo Concurso.

Una criba previa en el Palacio de Congresos de Cádiz

Pero ¿qué ocurre si hay más de 105, o de 109, por aquello de que podrían incluirse cuatro más en los fines de semana? Lo más probable pues este 2019 fueron 147, y el anterior 136, y el anterior 126… ¿Qué pasaría? Pues se celebraría una fase previa pero fuera del Gran Teatro Falla. Es sin duda la gran medida propuesta por Comparsistas. Una preliminar que se llevaría a cabo en el Palacio de Congresos por aquello de que el aforo es similar al del templo de la plaza de Fragela, y que incluso podría ser retransmitido por radio y televisión y estaría abierto al público.

Eso sí, en circunstancias bien distintas. Para empezar, porque se mantiene el concepto de ‘libertad’ del Concurso (que no se puede perder), pero sin tener que cantar en ‘La Meca’ del Carnaval, el Teatro Falla. Eso debe ser un premio y no todos pueden cantar allí, se exige “un mínimo de calidad”. En esta fase previa no tendrían que participar, se excluirían, los grupos cuartofinalistas del último COAC, que fueron 52. También, aquellas agrupaciones que en los últimos tres años han sido finalistas en al menos dos ocasiones, por deferencia a la calidad de los mismos que no deben penar años de ausencia.

Por tanto, restarían 52 plazas para completar el certamen y alcanzar los octavos de final. En esa preliminar en el Palacio de Congresos no habría puntuación como tal, sino que un comité compuesto por un representante de cada colectivo con participación en el Patronato valorará la calidad de cada grupo. Serán actuaciones de 15 minutos donde se interpretarán dos composiciones genuinas, a elegir. Se fijan funciones de doce grupos por día que se celebrarán en los dos primeros fines de semana de noviembre. Los inscritos deberán renunciar a los derechos de imagen. Y los 52 clasificados se dividen en 10 coros, 11 chirigotas, 10 cuartetos y 21 comparsas, aunque se podrían completar huecos en distintas modalidades con grupos de otras.

Una Gran Final de tres

Comenzaría entonces en el Falla el verdadero Concurso a partir del 25 de enero, con algunas novedades. Por ejemplo, la inclusión de un descanso de 30 minutos en cada sesión y por supuesto un sistema de puntuación radicalmente distinto que merece un capítulo aparte. También se quiere acabar en el sorteo con las diferencias: todos entrarán en el bombo en las mismas condiciones, sin existir la categoría de cabeza de serie, ni tampoco con la obligación de que los coros abran cortinas cada noche.

Otra gran novedad, y muy polémica, sería configurar una Final de tres grupos por modalidad. Eso sí, se permite al cuarto clasificado actuar en esa noche mágica si lo desea pero ya fuera de Concurso, y el último de cada bloque. Se volverá a obligar que las piezas intermedias sean inéditas en cada pase, incluida la final. Como resumen, la asociación de Comparsistas deja este esquema:

Preliminares en el Palacio de Congresos

– Sin límite de participantes.

– En las dos primeras semanas de noviembre.

– Sin Repercutir derechos.

– En el palacio de Congresos.

– 4 entradas por componente.

– 15 minutos de actuación libre.

– Sin tipo, sin montaje.

– Sin puntos.

– Orden de actuación por

sorteo.

– 12 grupos por día

Octavos de Final

– En el Falla.

– Limitado a 105 grupos en funciones de 7 por día (15 funciones).

– Puntuado y se arrastra

– Cuartofinalistas del año anterior automáticamente clasificados.

– 2 entradas nominativas por componente de agrupación.

Cuartos de Final

– 6 días 7 grupos (42 grupos).

Semifinal

– 3 días 8 grupos (24 grupos)

Final

– 3 por modalidad.

– Los 4º premios podrán actuar si así lo desean.

– Hora de Comienzo 20.30h.

– 1 descanso de 30 minutos.

– Siguiendo el orden de creación de modalidades

En general

– Se comenzará a sumar los puntos desde Octavos de final.

– No se podrá repetir repertorio.

– 15 minutos de montaje, 10 de desmontaje.

– Presidente del jurado elegido por votación democrática entre los representantes legales de los grupos.

– Nuevo sistema de puntuación.

– Todas las funcionen tendrán un descanso de 30 minutos