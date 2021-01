Carnaval de Cádiz: ¿Cuánto sabes de comparsas?

La comparsa representa la pasión en el Carnaval de Cádiz. Esta modalidad, que cumplió 60 años de historia desde que la engendrara su padre Paco Alba, se ha convertido en la modalidad que despierta mayor fervor no sólo en la ciudad, sino en todos los rincones de Andalucía y del país. La han defendido con sus letras y sus músicas grandes copleros como Enrique Villegas, Antonio Martín, Pedro Romero, Joaquín Quiñones, José Luis Bustelo, Tino Tovar, Juan Carlos Aragón, Quique Remolino, Jesús Bienvenido, los Carapapa y Antonio Martínez Ares, entre muchísimos otros, además de los portuenses de los Majaras y los barbateños de Manolo Varo.

LA VOZ del Carnaval te propone un juego. Un rosco con preguntas relacionadas con la comparsa para saber cuánto sabes de Carnaval. Una vez acabado el cuestionario podrás saber cuál es la nota que has sacado, cuántas has acertado de las 25 preguntas y cuáles has fallado si no te has comido el rosco.

El Carnaval de Cádiz ha podido disfrutar de grandes comparsas a lo largo de la historia. Quedan en la memoria esas primeras obras de Francisco Alba, cuya calidad musical y literaria era tal que los responsables de Concurso decidieron sacarlo de la modalidad de chirigotas y crear la de comparsa. Grande fue su rivalidad con el viejo coplero Antonio Martín García, que llegó muy joven con ‘Los mayordomos’, en 1968. Enrique Villegas y Pedro Romero elevaron el nivel con sus composiciones, y ya en la década de los 80 se vieron grandes irrupciones como las de Joaquín Quiñones, José Luis Bustelo y un jovencísimo Martínez Ares, que cogió el grupo de la peña Nuestra Andalucía para comenzar con ‘Requiebros’.

Los 90 fue una década especial para el Carnaval, que se expandió más allá de sus fronteras. Se incorporaron Tino Tovar y Juan Carlos Aragón, que también han marcado la historia de esta fiesta. En el nuevo milenio se han consolidado autores como los hermanos Carapapa, David y Javi, más Enrique García Rosado ‘Kike Remolino’ y Jesús Bienvenido.