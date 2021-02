Carnaval de Cádiz 2021: Un paro biológico para resetear el Concurso

No puede ser más idónea la definición que recoge el diccionario para referirse a un paro biológico en el ámbito carnavalesco. Según los libros, esta parada hace alusión al período de tiempo en el que se deja de explotar un recurso biológico con el fin de que se recupere naturalmente. Aunque en la mayoría de las ocasiones se aplica a la pesca y a la necesidad de regenerar sus caladeros, ahora es el Concurso, el que como si de un barco se tratara, se encuentra amarrado a puerto a la espera de tiempos mejores.

¿Pero esto es verdaderamente lo que necesitaba el Carnaval de Cádiz?. Seguramente esta pregunta quedará resuelta en el futuro, aunque a día de hoy ya son muchos los autores que quieren ver las consecuencias positivas que puede tener este frenazo obligado que ha sufrido la fiesta gaditana a consecuencia del coronavirus. Quizás ahora es el momento de poner en cuestión un certamen domesticado y encorsetado para abrir las puertas a una nueva etapa, una nueva era donde las coplas y los repertorios vuelvan a lucir una naturalidad perdida. Y por qué, no, una revolución de ideas y conceptos hasta hoy desconocidos. Cambios, en definitiva.

Antonio Martínez Ares, Tino Tovar, Selu García Cossío, Manuel Morera y otros muchos autores tienen claro que esta realidad a la que se enfrenta el Carnaval de Cádiz es precisamente una oportunidad única para salir del cómodo formato en el que nos movemos para buscar alternativas. “Si hay que parar, aprovechémoslo”, decía un Tino Tovar abierto a nuevos horizontes.

Toda una declaración de intenciones por parte de los autores, que consideran esta parada biológica un punto de inflexión y una oportunidad para poner los cimientos del Concurso del futuro.

Tino Tovar

“Estoy convencido de que este parón puede revitalizar mucho a todas las modalidades. Igual que me ha pasado a mí cuando he parado, el romper la dinámica de salir un año tras otro, te hace sacar cosas más originales. También la sensación de que será un Carnaval vital, sin someternos al Concurso ni a un jurado, y creo que va a cambiar mucho el aspecto creativo y también a nivel emocional. Quizás esto nos sirva para desconectarnos de esa vinculación excesiva al certamen, que sea un Carnaval más de la calle y de cantarle a la gente”, asegura el ganador del primer premio de la última edición del COAC, con ‘Oh capitán, my capitán’. Tovar va más allá, y plantea incluso una atrevida modificación de las bases en busca de un espectáculo más abierto y más libre.

Manuel Morera

El cuartetero Manuel Morera también apuesta por un cambio radical del certamen actual. En este sentido, plantea un futuro alejado de las grandes rivalidades para recuperar un certamen más sano y con mejor ambiente. “Este parón tiene que servirnos para darnos cuenta que tenemos que fomentar desde dentro un ambiente más sano, más alegre y eso tenemos que conseguir transmitírselo al público. Así todos iremos a disfrutar al teatro y daremos una imagen distinta a la que estamos dando en la actualidad. Creo que es importante dar otra imagen del Carnaval de Cádiz”, apunta el televisivo cuartetero.

Selu García Cossío

Con gran esperanza mira al futuro el chirigotero ‘Selu’ García Cossío. “Nos va a venir muy bien un año de pausa. Estoy seguro de que cuando podamos volver habrá un salto en todo, en calidad, en frescura, en alegría, en positividad, en ganas. Después de cada fin del mundo, porque esto ha sido un fin del mundo, viene un renacimiento, un reseteo, un resurgir. Y en el Carnaval pasará como en lo demás”, apunta el autor de ‘Estrés por cuatro’.

Antonio Martínez Ares

“El Concurso necesitaba un barbecho y la lástima es que ha tenido que llegar por una razón pandémica. Pero ya que está, vamos a tomarlo como instructivo, para poder leer, para poder hablar las cosas. ¿Y qué saldrá de esta pausa? Puede que nada o puede que nos demos cuenta de que hay cosas que llevamos años haciendo que son imperdonables. Y otras que no cambiarán y que pueden ser imperdonables en el futuro”, comentaba al respecto el comparsista.

David Fernández

El autor del coro ganador del Carnaval de Cádiz 2020 considera que la suspensión del certamen a consecuencia del coronavirus va a llevar aparejada algunas ventajas que se pondrán disfrutar en el regreso al Falla. “Viene muy bien, sobre todo, para gente qye lleva años encadenando agrupaciones, una detrás de otra. Esta parada va a fomentar la creatividad”, asegura Fernández, que pone de relieve la calidad del Carnaval de Cádiz para crear agrupaciones todos los años. “El ingenio de Cádiz es inigualable. Sólo hay que fijarse en los artistas, que no hacen un disco por año”, asevera.

José Antonio Vera Luque

El ganador de las dos últimas ediciones de la modalidad de chirigotas, aboga por aprovechar este parón para introducir cambios, sobre todo, a nivel organizativo. “El Ayuntamiento tiene que decidir qué es lo mejor para la fiesta. Cada cual tiene su interés y objetivos. No es el mismo para quien aspira a ganar que para el que quiere meterse en cuartos. Tampoco lo ve de la misma forma el autor puntero que el hostelero que llena el bar durante todo el mes, o las tiendas cercanas al Falla. Incluso el Consistorio prefiere más sesiones porque se asegura más dinero en taquilla. Todo eso habría que valorarlo y asumir todos qué es lo mejor para el Carnaval, no de manera individual”, asegura.

José Manuel Cardoso

El autor barbateño está convencido de que esta parada biológica es una ventaja de cara a los próximos años. “El Carnaval brotará de nuevo porque va implícito en la forma de ser de los gaditanos”, afirma Cardoso, que apunta a un regreso a la esencia. “Se van a recuperar valores y se va a hacer un Carnaval más puro. Había cierto estancamiento y esto va a ayudar a recuperarlo”, asevera.