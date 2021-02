Argentina: “Me siento muy cómoda cantando coplas de Antonio Martín o Tino, son obras de arte”

Si hay una persona capaz de rasgar el alma con un solo quejío es ella. Si existe persona capaz de erizar la piel y elevarte y conmoverte como si te hubieran poseído de una forma mágica es ella. Tiene en su garganta el don del flamenco y en su cabeza la inteligencia para saber expresarlo. Es Andaluza, de la tierra hermana onubense, aunque se la conozca por Argentina.

Sus reinterpretaciones de coplas de Antonio Martín o Tino Tovar han hecho las delicias de todos los aficionados, sabiendo dotar de timbre flamenco y puro las coplas de grandes autores del 3×4.

Con la sensibilidad de madre reciente a flor de piel y con el cariño que le tiene a Cádiz Argentina accede de forma amable a charlar con nosotros de carnaval. En la mirada lleva la cultura musical de nuestra tierra como si fuera un brillo especial que derrama cuando entona cualquier canción. Flamenco y Carnaval, cantes hermanos, enraizados en la tradición de nuestro pueblo. Hoy le pintamos los coloretes a Argentina María López Tristancho…

– ¿Es Argentina carnavalera?

Si, por supuesto me encanta, todo me viene por una amiga que es muy pero que muy aficionada al carnaval y una amante de Cádiz, ella fue la que me enseñó a admirar y a disfrutar del carnaval gaditano desde que éramos niñas. Con el paso de los años todavía te das más cuenta de la importancia y de la riqueza cultural de este gran género.

– Siendo de una tierra hermana y compartiendo nuestras costumbres y formas de sentir, ¿cómo se entiende el cante, la copla, la música desde nuestra esquinita del mapa?

Sin lugar a duda este rincón de Andalucía tiene un sello muy especial en cada uno de los géneros artísticos que has nombrado. Hablar de Andalucía es hacerlo de Flamenco, copla, carnaval. Cádiz y Huelva son tierras cantaoras y eso se refleja en dichos géneros, tienen una riqueza brutal en la creación y en la forma de interpretar, el arte es maravilloso.

– ¿Cómo recuerda Argentina los carnavales de su infancia?¿tienes alguna copla de carnaval de cabecera?

Los recuerdo con mucha ilusión, porque deseaba que llegara la fecha para poder disfrazarme con mis compañeras de clase y poder disfrutar de todas las agrupaciones del Carnaval de Cádiz por la televisión para aprendérmelas y cantarlas con ellas.

Y respecto a mi copla de cabecera, pues mira ésta que se me ha venido a la mente “Carnecita de gallina” de Los Piratas la tengo muy presente y más ahora que soy madre.

– Todos los aficionados hemos podido disfrutar de las versiones que has realizado de pasodobles de Tino Tovar o Antonio Martín. ¿Cómo te sientes cantando esas coplas?

Muy cómoda la verdad, al igual que si estuviera cantando algún cante flamenco festero. Se nota que los autores que me citas, que son genios, al ser tan flamencos en sus composiciones me hacen sentir mucho lo que canto. Son una maravilla las letras, el mensaje, la música. Obras de arte. Me lo ponen muy fácil. Qué alegría vivir en Andalucía, que está muy viva en toda su historia. Qué riqueza tiene el Carnaval. Increíble. Mágico.

– Carnaval y flamenco, flamenco y carnaval… ¿son cantes hermanos? ¿qué crees que comparten ambas formas musicales?

Yo diría que son hermanos o primos hermanos, jejeje, comparten y se asemejan mucho sobre todo porque ambos tienen y se cantan con mucha verdad, con mucho sentimiento, es la manera que tiene el pueblo de expresar lo que siente.

Uno de los cantes más festeros del flamenco que compartimos son los Tanguillos de Cádiz, cante habitual del repertorio carnavalero y que a mí me gusta tanto.

Andalucía tiene una suerte tremenda de tener los ritmos del flamenco, de ser la creadora de ellos. Nuestra tierra tiene mucha suerte de tener ritmo en el día a día, en las calles, en las plazas de abasto, en los portales de los pisos, en sus fiestas. La vida sin ritmo no lo podría entender, nuestro compás nos hace diferentes. Y no podía ser de otra manera, el carnaval es flamenco en su manera de sentir.

– ¿Argentina es más chirigotera, comparsista, corista o cuartetera?… ¿A qué autores sigues o cuáles te llaman más la atención por su obra?

Soy más chirigotera, pero he de decir que algunas comparsas me vuelven loca, con las comparsas me emociono y con las chirigotas hago risoterapia.

El Selu, Antonio Martin, el Love, Tino Tovar, Juan Carlos Aragón y Martínez Ares son algunos autores a los que sigo.

– ¿Argentina es más de las que gustan de ponerse dos coloretes y echarse a la calle a perderse entre la gente a escuchar coplas o prefieres admirar la obra en su espacio escénico del Gran Teatro Falla?

Antes me gustaban las dos cosas, pero ahora prefiero disfrutar de los grandes profesionales que se suben a las tablas del Falla para darlo todo, con tanta ilusión al igual que un niño estrenando zapatos nuevos, me gusta fijarme en todos los detalles y alucino con el vestuarios, sus voces y sus letras.

– ¿Cuando una artista como tú escucha carnaval lo hace con oídos de aficionada y se entrega al sentimiento de la copla, o de profesional y repara en los tonos, quejios, montajes vocales etc etc?

Por supuesto con oídos de aficionada, reconozco que son muchos meses de trabajo de crear una idea cada año con letras nuevas hablando de temas de actualidad, vestuario, tanta creatividad y ver que se lo ocurran tanto y lo hacen tan bien que jamás se me ocurriría ponerme como si fuera el jurado del concurso, lo respeto muchísimo y sobre todo, toda mi admiración y respeto hacia ellos.

– Muchas gracias Argentina, para terminar, un deseo para este 2021 y para el próximo carnaval…

Bueno creo que mi deseo es el mismo que quiere todo el mundo hoy día, que se vaya de una vez este virus y nos deje vivir tranquilos como lo hacíamos antes, y por fin abrazarnos y tocarnos sin restricciones, disfrutar de nuestra cultura, nuestras costumbres que tanto echamos de menos, poder decir adiós a esta frialdad de las mascarillas y las distancias.

Debemos tener pensamiento esperanzador de que las vacunas funcionen, sean eficaces y podamos disfrutar del carnaval de 2021 como lo hacíamos antes.