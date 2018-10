“Con permiso buenas tardes…”. ¿Quién que se precie de ser gaditano no ha entonado esta copla alguna vez? ¿Qué andaluz se ha quedado sin escuchar el mítico pasodoble de ‘Los Piratas’? Pocos, poquísimos. Declamar el nombre de Antonio Martínez Ares, don Antonio, obliga a cuadrarse al rosario de fieles carnavaleros que abundan por todos los rincones de la región. Pero esta vez su canción ha sido lanzada más alla, cruzando fronteras no sólo territoriales sino culturales y generacionales.

Las notas de esta comparsa sonaban en Operación Triunfo, el exitoso formato televisivo que durante el ‘prime time’ del miércoles arrastra audiencias como un vendaval caribeño. Dave, un joven sanluqueño con apariencia similar al pequeño mariachi de la película ‘Coco’, agarraba su guitarra y se arrancaba con varios pasodobles carnavalescos que guardaba en su cosecha. Miles de visualizaciones convertían en viral el simple y espontáneo gesto de un chaval que cantaba lo que había mamado desde pequeño (la copla es de su mismo año de nacimiento).

Martínez Ares felicitaba en un emotivo vídeo al aspirante durante la noche de este miércoles. “Antonio, te como los huevos”, es lo único que podía decir Dave, que luego sorprendía con un pasodoble de ‘El perro andalú’, la última creación de su ídolo.

Ares: “Seguimos colonizando más corazones”

Ares, encerrado en casa, en refugio del levante y del sofocante calor, esboza sobre el papel y frente a su guitarra los acordes que marcarán su futura creación. No le ha afectado demasiado este fenómeno porque “ni estoy en redes ni sigo este tipo de programas”, y desde la cordura y el temple agradece que esta plataforma haya amplificado el volumen del Carnaval. “Cada vez llega a más gente, seguimos colonizando más corazones, pero tampoco se nos debe ir la cabeza porque es un momento puntual”.

Martínez Ares entiende que les sale de dentro, que lo llevan en sus genes, y exhalan el Carnaval “como le ocurre a Vanessa Martín, Pablo López, Manu Carrasco o Alejandro Sanz. Es suyo, está en sus raíces. Sería bastante bonito que se fuera conociendo en otros lugares porque el Carnaval tiene una historia impresionante que merece ser escuchada”.

No sólo gana el Carnaval. Principalmente triunfan los espectadores. “Con tantas malas canciones que se escuchan, está bien que suene Carnaval. En serio, no es una tontería. No está de más que se reflejaran en el espejo de esta fiesta porque tiene mucho que enseñar”. En su intervención en Operación Triunfo, abogaba por una gala sólo de Carnaval, “¿por qué no?”, pero siempre de manera puntual porque “tampoco creo que sea interesante que el Carnaval se haga un hueco en historias como estas. Uno es muy folklórico y muy musical, lo otro es una historia para que los chicos hagan algo muy determinado. No veo a estos chavales cantando un cuplé”.

Aún así, “se puede reinventar y en algún momento puede encajar”, como puede ocurrir con una cuarteta de popurrí transformada en canción. “Es lo que siempre hemos hecho, reinventarnos. Porque Cádiz sigue siendo la gran Academia”.

Ares: “Es interesante que se siga llamando la atención sobre los malos tratos”

El autor no consume mucha televisión, y menos este tipo de programas. “Es una decisión muy personal”, insiste, respetando los gustos de cada cual. Familiares y amigos le informaron de que sus coplas sonaban en Televisión Española y aceptó la invitación del programa para felicitar al chico. “Es de Sanlúcar y merecía el apoyo. Además, es bueno que siga sonando una canción sobre los malos tratos, para que se siga llamando la atención sobre este tema”. Desea al participante “mucha fuerza y ánimo para que su concurso sea muy largo”, y que siga exportando Cádiz, “porque todo lo que sea llevar nuestra tierra y exportar nuestra cultura es maravilloso”.

Antonio Martínez Ares llevó el Carnaval de Cádiz a otra dimensión. Derribó fronteras y expandió el arte de esta tierra a rincones que antaño parecían lejanos y ahora han tendido puentes a través del folklore. En los últimos años lidera una lucha en la que se siente muy solo: convertir esta pasión, esta afición, en una industria que repercuta positivamente en el empleo y la economía de esta zona tan deprimida. Una batalla quijotesca pues “primero hay que creérselo, y no creo que tengamos ganas ni fe. Llegará, por nuestros hijos o quizás nuestros nietos, porque le pongan empeño y fe. Cádiz lo necesita pero habría que entenderlo de una manera distinta, no tan antigua. Es una cuestión de mentalidad”.

Y precisamente ese cambio de rumbo les acecha desde las administraciones, desde la legislación. Las inspecciones de Trabajo han provocado la reacción de autores e intérpretes, propiciando la intervención de los políticos. Ares entiende que “hay una ley, y no quiere interpretarse para todos igual. Esto es lo que preocupa, no dinamizar la ciudad, hacer un museo, un concurso de todos para todos… Nada, es lo que hay”. Prefiere no dar su opinión pues “para eso ya está el señor Villanueva, que es el que sabe de este tipo de cosas”.