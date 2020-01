Antonio Pedro Serrano, ‘El Canijo’, Estrella de Oro del Carnaval de Cádiz

La Asociación Cultural Carnavalesca ‘Peña La Estrella’, con su sede en la plaza de la Candelaria de Cádiz, celebró la Asamblea de socios en la que, entre otros asuntos, y a propuesta de la Junta Directiva, se acordaron los nombramientos de los Socios de Honor y de las Estrellas de Oro y Plata. Así han concedido el título de socio de honor y la Estrella de Oro en el Carnaval de 2020 a Antonio Pedro Serrano Álvarez. ‘El Canijo de Carmona’, en reconocimiento a su trayectoria en el Carnaval como autor carnavalesco.

“Antonio se ha significado como un gran aficionado, más allá del lugar de nacimiento, cuya constancia le ha proporcionado un lugar propio dentro del Carnaval gaditano”. El protagonista reconocía sentirse “agradecido e incluso emocionado con este reconocimiento que me otorga esta entidad tan gaditana y tan señera como es la peña La Estrella. MIs primeras escapadas en tren (no tenía edad para tener el carnet de conducir) para escuchar ensayos generales (antes había) fueron fundamentalmente a la peña la Estrella y a la peña Nuestra Andalucia. Recibir este honor me hace recordar aquellos tiempos mozos en los que me enamoré de todo ésto. Ni me podía imaginar lo feliz que me ha hecho el Carnaval de Cádiz. Quiero compartir este galardón con todos los que alguna vez hayáis sido componentes de mis agrupaciones y con mi familia, que son mis verdaderas estrellas”.

Del mismo modo, la peña La Estrella se acuerda conceder el título de socio de honor y la Estrella de Plata a las Bodegas Manuel Aragón S.L. (Sanatorio), empresa bodeguera de Chiclana de la Frontera, representada por Juan José Aragón Moreno y Sebastián Aragón Moreno, que desde hace varios años viene contribuyendo con la peña La Estrella, aportando el sabor dulce y especial del Sanatorio, con su marca Gloria, y muy especialmente durante el desarrollo del día del pescaito en Candelaria. Igualmente el título de socio de honor y la Estrella de Plata a la empresa barbateña HERPAC, liderada por su Director Comercial José María Vázquez Varo, en reconocimiento a su constante y valiosa colaboración con la Peña La Estrella de igual manera que hace con otras entidades gaditanas con las que contribuyen al sostenimiento de las actividades que desarrollan en el Carnaval.

Y finalmente el título de socio de honor y la Estrella de Plata a Miguel Ángel Molina-Spinola Fernández de los Ríos, emprendedor y empresario gaditano que lidera en la actualidad diferentes proyectos empresariales generadores de puestos de trabajo en la provincia de Cádiz; por su contribución incondicional con la Peña La Estrella, colaborando con la organización de las actividades que organiza.

Los galardones se entregarán durante el transcurso de la celebración del Día de la Peña, el próximo día 27 de febrero de 2020.