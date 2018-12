El Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz y la Asociación Pasión por Córdoba han presentado este jueves parte de las de más de 4.000 firmas que han recabado para solicitar a la Junta de Andalucía que le conceda la Medalla de la comunidad al carnavalero gaditano Antonio Martín García.

El prolífico autor se ha mostrado emocionado ante una iniciativa que ha reconocido que le llegó por sorpresa. Junto a él han estado Agustín Rubiales, Antonio Montiel y Manuel Jurado, del Aula de Cultura, además de Rafael Butelo, presidente de Pasión por Córdoba. Todos ellos han valorado la situación del expediente que se presentó recientemente para que la administración estudie la concesión de este reconocimiento.

Esta propuesta partió desde Córdoba con motivo de la entrega del Micrófono de Oro al coplero gaditano. No obstante, la asociación Pasión por Córdoba quiso rápidamente hacer partícipes de la misma a los gaditanos. Así lo ha explicado el propio Butelo. «Queríamos hacer un primer balance del trabajo realizado en la recta final. Hemos ido de la mano y aunque la iniciativa partió de nosotros creíamos que debía ser Cádiz quien la abanderara y Andalucía debia reconocer a Antonio Martín como lo que es, el baluarte del carnaval de la fiesta».

Hasta este momento se han recogido las firmas y adhesiones de muchísimas personas anónimas que admiran al autor y también se ha conseguido el respaldo de numerosos artistas y personas conocidas como Alejandro Sanz, Niña Pastori, Antonio Ardón o Pepe Oneto. Junto a estos particulares están los colectivos como peñas, empresas e instituciones. «Hemos conseguido aunar el esfuerzo de Ayuntamiento, Diputación y también el compromiso del delegado de la Junta en Cadiz, Juan Luis Belizón, también en Cordoba la delegada del Gobierno, Esther Ruiz… y otros ayuntamientos como Puerto Real, Chiclana o Chipiona donde ha trabajado Manuel Jurado y se celebró un pleno extraordinario para apoyar esta propuesta» ha indicado Butelo.

Agustín Rubiales, emocionado como siempre por estar junto a Antonio Martín, ha asegurado que «empezamos a trabajar con el corazón como nuestros compañeros de Córdoba y es de derecho propio que a Antonio se le reconozca tras cincuenta años ininterrumpidos. Es un orgullo estar en Cádiz en nuestros carnavales y con nuestros autores como Antonio Martín».

Manuel Jurado, que se ha encargado de recabar apoyos en Chipiona, tierra tan importante para Antonio Martín, también ha elogiado al genial autor carnavalero. «Esta no es la medalla a Antonio Martín es al trovador gaditano al que le ha cantado a Cádiz y a todos sus barrios. Al que llora y se retuerce cuando escribe una letra. Es el santo y seña del carnaval gaditano y además lo ha exportado y ha llenado de alegría a todos los españoles». En esa misma línea se ha manifestado Antonio Montiel quien se ha dirigido a su tocayo y ha apuntado que «decimos que es el autor más laureado pero yo diria que es el que más sabe de Carnaval el que más domina. Antonio el broche de oro que tú te tienes que llevar en tu cuello es la Medalla de Andalucía como coplero de Andalucia te lo mereces».

En principio suele ser en la primera quincena de enero cuando se conoce el nombre de los galardonados a los que se les entrega esta distinción el Día de Andalucía, el 28 de febrero. No obstante, con el cambio de Gobierno en la Junta es probable que la Comisión de Honores y Distinciones se demore algo más en el proceso. Lo que es seguro es que será en enero cuando se conocerá si Antonio Martín logra este reconocimiento del pueblo andaluz.

Antonio Martín, muy agradecido

El coplero gaditano, el Niño de la calle San Vicente se ha vuelto a emocionar al hablar de Cádiz y ha agradecido esta iniciativa y el respaldo que está teniendo. «Estoy sorprendido con todo lo que pasa. Con esto me he visto en volandas. El primero en llamarme fue Alejandro Sanz y me dijo que esto era la primera vez que se iba a hacer así a petición popular por lo que me siento súper dichoso porque es tu gente la que aclama la distinción».

Martín se ha mostrado prudente en cuanto a que finalmente le concedan la medalla. «Yo tengo los pies más en el suelo. Ya tengo mas de una medalla entregada con todo lo que han trabajado, las firmas, las llamadas que he recibido… aunque no estuviese esa medalla ya he ganado la medalla de Andalucía en cariño y si me la conceden esto no es de Antonio Martín, que sepa todo el mundo que la medalla es de Cádiz y de tanta gente que canta mis coplas… Antonio Martín se dedicó a hacer coplas y las cantaron los mejores copleros de Cádiz y aún suenan porque la cantaron ellos. Yo ya estoy más que pagado. Sería la medalla de Cádiz del Carnaval y de autores como Juan Carlos, Bienvenido, Martínez Ares…»

Para terminar, Martín ha interpretado un pasodoble de su comparsa ‘Andaluces por el mundo’ de 1984 una copla que como él mismo ha afirmado «llama la atención porque siempre mantiene la frescura». Asimismo ha destacado cómo siempre le cantó a Andalucía, desde antes de que se creara el premio. «Yo siempre he tenido para Andalucia un recuerdo y desde que se instituyó el premio con 6000 euros renuncie porque nunca necesité que me pagaran para cantarle a Andalucía porque lo hacía de corazón porque es la patria chica de todo el que nace en ella».

