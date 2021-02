Antílopez: «El Carnaval cada vez tiene más normas, hay que colorear bonito pero sin salirse»

A José Félix López y a Miguel Ángel Márquez les unía su tierra y una forma muy especial de entender la música. Se conocieron en su infancia intercambiando videos de series de dibujos animados y carnavales. Al poco ya cantaban juntos todo tipo de chascarrillos y componían para ellos y para agrupaciones carnavaleras de su tierra. La armonía entre los elementos tierra y agua y el buen humor universal como moneda de cambio forjó Antílopez, un proyecto difícil de describir pero exquisito de degustar.

Un aire desenfadado dentro de lo virtuoso, cercano y sencillo dentro de lo poético, y con un punto importante de comicidad, esa ha sido la combinación perfecta para que Félix y Miguel recorran todas las salas de España tejiendo una red increíble de seguidores.

En estos momentos se encuentran ultimando su nuevo disco cuyo single saldrá en primavera… activos en redes sociales, en persona, y en todo aquello que afrontan, Antílopez se pinta hoy los coloretes en ‘El carnaval desde tus ojos’ y nos cuentan sus vivencias al 3×4.

–Como carnavaleros confesos que son, ¿qué sensaciones tienen cuando estamos frente a un Carnaval tan diferente por desgracia?

–Si te refieres a 2021, directamente esto no es Carnaval. Serán bien recibidas algunas iniciativas, recordar, incluso componer y emitir desde casa gratis, que puede que sea el acto más carnavalero de este año, pero lamentable y comprensiblemente la pandemia está dañado el espíritu, y por desgracia no gozaremos de la libertad que requiere el Carnaval.

–¿Qué modalidad es la que más siguen y qué copla les gusta recordar del Carnaval de Cádiz cuando se reúnen con amigos?

–La verdad es que no seguimos tanto el Carnaval como antes. Hace unos años me preguntaba cómo mi padre podía no seguirlo con la misma pasión que yo lo hacía cuando a él antes le apasionaba. Y ahora estamos nosotros en esas. Y con el fútbol nos pasa igual. Al final uno se centra en lo suyo y en su obra y su curro y sus cosas y lo sigue disfrutando de reojo o la vida directamente no te da. De peques sí nos hartábamos de cantar en las reuniones cosas de Cádiz o de Isla Cristina.

–¿Cuánto de Carnaval tiene la música de Antílopez?

–Los inicios, haber nacido en el suroeste de este país marca nuestro carácter, nuestro humor natural. Después, tener ese escaparate para poner en práctica tus primeras ocurrencias más allá del periódico del instituto o expresarte dibujando o escribiendo cartas. Hablo de encajar en tu folclore, en tu cultura. Porque es un arte rico en variedades al que puede acceder cualquier persona amateur, que es lo bonito del carnaval. Aprender a tocar instrumentos, a montar, opinar cantando, puestas en escena, hacer reír a tus mayores, a buscar la forma de conmover, de agitar… usar la máscara.

–¿Qué tiene nuestra tierra para que de ella brote tanto ingenio y tantos artistas?

–Herencia genética. Historia. Biodiversidad. Multiculturalidad desde tiempos inmemoriales. Mar, puertos, clima… Todo eso conforma un folclore muy particular, muy auténtico. Y las generaciones lo heredan y lo transgreden. Lo cultivado en nuestra tierra es la base de la marca España que tanto exportan después, cuando conviene.

– ¿Qué palabras de aliento pueden enviarle a los aficionados a nuestra fiesta que este año no podrán vivir las coplas de sus agrupaciones preferidas?

–Pues las mismas que a los diferentes sectores que tanto estamos sufriendo esta pandemia. Un poquito de paciencia que la magnitud de esta mierda nos supera, y que si conseguimos resistir a esto, ya podremos resistir a cualquier cosa. Y nuestras condolencias a quien sufra alguna pérdida.

–Como fenómeno creativo y compositivo ¿qué significa el Carnaval de Cádiz? ¿Por qué es tan rica esta cultura tan nuestra?

–Como fenómeno compositivo mola jugar a hacer Carnaval y el escaparate que te da, pero también te das cuenta que es un bicho muy raro y que cada vez tiene más normas y está más limitado. Tiene sus bases, su medida, su duración concreta de las piezas, su temática… Es un ejercicio bonito como pueda ser colorear sin salirte de los márgenes o jugar a salirte una mijilla que ahí es donde suele estar la gracia cada año. Sin duda el Carnaval más libre es el de la calle, menos sujeto a nada ni nadie. Pero la libertad que tenemos en Antílopez como autores, como individuos, es mucho más grande. Y en esas estamos; costeándonos la holgura e intentando ser parte del panorama musical hispanohablante..

–¿Se ve Antílopez pregonando el Carnaval de Cádiz? ¿Les gustaría?

–Ojalá algún día, significaría que hemos alcanzado cotas dignas, importantes. Una trayectoria de la que estar orgullosos. Ancha vida, que decía Forges. La verdad es que nos lo han ofrecido en algunas ciudades, pero aún no hemos probado, tal vez nos iniciemos más adelante.

–Antes de finalizar, decidme un pasodoble y una agrupación que les hubiese gustado firmar o en la que les habría gustado participar

–Eso es muy difícil. De todas formas, de lo que conocemos y pertenece a nuestra época, la irrupción de Ares en el Carnaval y verlo madurar, como las chirigotas de Juan Carlos y el posterior cambio a comparsa de este autor, eso ha sido de lo más cautivador. Aunque nosotros hemos sido siempre muchísimo del Selu.