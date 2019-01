Las entradas puestas a la venta en la taquilla habilitada en el Baluarte de la Candelaria para la venta de entradas de las fases de cuartos y semifinales de la modalidad de adultos del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz 2019 se han agotado a lo largo de la jornada para las cuatro sesiones de semifinales, quedando disponibles localidades para todas las funciones de cuartos de final.

Estas entradas sobrantes en taquilla se pondrán a la venta a través de Internet de forma progresiva a lo largo de la mañana de este martes 22 de enero, según ha asegurado en una nota el Consistorio gaditano.

El motivo por el que todas las entradas no se ponen a la venta de forma simultánea a través de la web es, precisamente, porque se trata de un proceso de validación sometido a rigurosos controles para evitar errores. Así, se hace mediante un procedimiento manual muy exhaustivo para no incurrir en fallos como ofertar entradas duplicadas o que no estén a la venta, como sería el caso de los palcos de prensa.