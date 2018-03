ACTUACIÓN EN LA FINAL DEL CORO VIVE, SUEÑA, CANTA

Y el teatro volvió a convertirse en Broadway al abrir cortinas. La presentación sonó con fuerza, el empaque del coro siguió siendo espectacular. Ni una nota fuera de su sitio, ni un acorde mal colocado.

En el primero de los tangos, criticaron el nacionalismo y el chovinismo remarcando que la única patria por la que darían su vida son sus hijos. La segunda letra, piroposa, a la Caleta, algo más que una playa bonita, una forma de entender la vida para muchos gaditanos.

En el primer cuplé bromearon con las compras que se realizan por internet y las significativas diferencias que hay al recibir el pedido. En el remate piden una réplica del largo del coro y su sorpresa llega cuando reciben en su defecto a Manu Sánchez, que sale de una gran caja ataviado con el tipo del coro. Mas cortito el segundo de la tanda, sobre el vídeo de la familia real en el cumpleaños de Felipe VI.

En el popurrí, el coro cantó como si estuviera abriendo cortinas, ni por lo intempestivo de la hora se les escapó un fallo interpretativo. Ni tan siquiera en la parte en la que cantan conjuntamente un palo tan complicado y con tanto quejío como las alegrías de Cádiz. Poco tiempo les separararía de saber el veredicto final y comprobar si revalidarían el primer premio cosechado en la edición anterior.

FOTOS: Coro Vive, sueña, canta en la Final del Falla. Carnaval de Cádiz 2018

ACTUACIÓN EN SEMIFINALES DEL CORO VIVE, SUEÑA, CANTA

VALORACIÓN: A LA FINAL

Quizá fue en semifinales la vez que menos lució la interpretación del coro en la presentación, en la que las voces masculinas que comienzan la pieza no estuvieron tan acertadas como en actuaciones anteriores, produciéndose un importante desfase entre su ejecución, algo falta de cohesión, y la perfección mostrada por la sección femenina.

Volvió a resultar de poco impacto literario el primer tango, dedicado al peaje de la autopista AP-4, quizá porque el tema no da para un tango monográfico, pues la idea tiene poco recorrido: no puede ser que los gaditanos seamos los únicos en pagar para ir a Sevilla y tenemos que acabar con esta ruina para la provincia. En el segundo, coincidiendo con Rockola, el primer coro de la función, también tachado por algunos de musical, defendieron el tango como pilar fundamental sobre el que se construye el resto del repertorio. Para ello, apagaron las luces para eliminar ese destacado componente visual que caracteriza las propuestas de Luis Rivero y explicaron la composición parte por parte. Porque, “con mi tango no hay experimento que valga, que mi tango suena a Cádiz y eso te ciega hasta el alma”.

UN PASITO ATRÁS

La tanda de cuplés no estuvo a la altura de la de cuartos, donde sorprendió aquella letra fresquísima sobre la detención de Quique Pina. El primero, a las pelucas de las coristas, que le habrían venido bien a la alopécica cuerda de bajos, se quedó en regular y el segundo, a lo delicaditas que son las mujeres del coro para comer, de sonrisa pero poco más.

Tras el popurrí, que por algún motivo tampoco sonó tan compacto como en anteriores ocasiones, queda la sensación de que se descuelgan de la lucha por un primer premio que en cuartos parecía al alcance de la mano.

FOTOS: Actuación del coro ‘vive, sueña, canta’ en Semifinales del COAC 2018

ACTUACIÓN EN CUARTOS DEL CORO VIVE, SUEÑA, CANTA

VALORACIÓN: A SEMIFINALES DEL TIRÓN

La presentación es un auténtico prodigio musical. Algunos dirán que esto no es un coro carnaval. Estoy de acuerdo. El grado de perfección que este grupo es capaz de conseguir trasciende el ámbito carnavalesco. Se les podrá achacar escasez de mensaje o que el tango se aleja de los cánones clásicos. Pero lo que es cantar, no creo que nunca en el concurso se haya alcanzado este nivel de colocación, afinación y conjunción vocal. En su segundo pase, mejoraron en lo que era mejorable: tangos y cuplés. Todo lo demás, excepto la discreta letra del popurrí, volvió a rozar la excelencia.

El primer tango lo dedicaron a importantes científicos españoles cuyos nombres son desconocidos para la gran mayoría mientras solo triunfan famosos de medio pelo y futbolistas, aunque le roben a Hacienda. Letra que destacó más por su originalidad temática que por su construcción, bastante prosaica y carente de todo rastro de emotividad. Todo lo contrario que la segunda, polémica y apasionada. Clamaron contra la hipocresía de los carnavaleros que cantan contra el machismo con sonrojantes acusaciones, como que algunos, cuando vuelven borrachos de los contratos paran en un puticlub. “No nos engañemos, que en el carnaval de Cádiz se prostituyen las coplas”.

EN DOS PALABRAS: IM PRESIONANTE

Increíble el primer cuplé, donde el coro certificó de nuevo que está a varios años luz a nivel interpretativo del resto de competidores. Lo dedicaron a la detención de Quique Pina, consejero delegado del Cádiz C.F., que se había producido horas antes. El coro, sin el menor atisbo de inseguridad, cantó a la perfección la letra de principio a fin. Además, el remate fue muy bueno: al parecer se lo han llevado no por blanqueo, sino porque él fue en verdad el autor del cuplé contra Andreíta.

El prósimo cuplé van a sacarlo a algo que pasará al día siguiente — Carmelo de Cádi (@CarmelodeCadi) January 31, 2018

También estuvo simpaticón el segundo, al atractivo de algunos políticos nacionales. Aquí, las mujeres del coro se tienen que conformar con el Kichi y los hombres con la Teo.

ACTUACIÓN EN PRELIMINARES DEL CORO VIVE, SUEÑA, CANTA

VALORACIÓN: APTÍSIMO

No se ocultan. No reculan. No reniegan de su estilo. Más bien al contrario, apuestan más que nunca, sin ningún tipo de reparos, con todo al musical. Porque el carnaval no es otra cosa que eso, un musical que cada año Cádiz vive, sueña y canta. Atmosférico inicio de la presentación, con protagonismo para las voces graves, in crescendo hasta el apoteósico final con la aparición de la sección femenina del coro.

Decae levemente el interés en los tangos, de curiosa falseta, con palillos en eco y un remate algo acomparsado. Sentido homenaje al desaparecido Antonio Guerrero ‘Piojo’, comparsista y maestro de la cantera de manos de quien Luis Rivero recibió su antifaz de oro el pasado año en la primera letra. La segunda letra, más insustancial, giró en torno a la polémica respecto a la fecha de celebración del carnaval.

Destacó el genial estribillo sobre el trámite de la tanda de autobiográficos cuplés. Lo inician sorpresivamente a capela los miembros de la orquesta cual cuarteto. Recogen el testigo las voces masculinas que hacen de chirigota y da la réplica la comparsa formada por las mujeres. Al final, se unen todos por tanguillos y ahí surge el rey del musical gaditano, el coro de Cádiz.

PARA QUEDARSE EMBOBAO

El musical puede ser en cualquier época y en cualquier lugar la voz de un pueblo. La interpretación alcanza cotas de perfección impropias de un espectáculo amateur en un popurrí que embelesa. El versátil coro se mueve con igual comodidad en registros tan dispares como los musicales de Brodway, las nanas, los cantos de libertad afroamericanos y el cante por alegrías (impresionante la compenetración de las mujeres para conseguir fundirse en una sola voz).

FOTOS: Coro ‘Vive, sueña, canta’ en el COAC 2018