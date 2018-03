ACTUACIÓN EN LA FINAL DEL CORO ROCKOLA

El coro de los estudiantes volvió a meterse, por segundo año consecutivo, en la Gran Final del concurso, aunque no parece de los grupos que partían a priori con opciones para disputar el primer premio. Con su última actuación, más discreta en el aspecto interpretativo que en anteriores pases, parecieron definitivamente quedar descolgados.

Dedicaron su primer tango, de corte sentimental, al cuidado de una mujer con Alzheimer, planteado desde el principio como el de un niño para darle el giro al final. El segundo, al amor libre, no mejoró lo mostrado en sus actuaciones precedentes.

No cuajó el primer cuplé, sobre la polémica de establecer una fecha fija para el carnaval. El segundo, en cambio, jugando con el VAR para repetir los golpes, ralentizar la música, retroceder y avanzar por el cuplé como en un vídeo, fue bien recibido por el público. Simpático también el remate, con el cameo de Miguel Ángel Fuertes vestido de árbitro que les marcó en el suelo con espuma la línea para que no se adelantaran en el escenario.

Disfrutaron coro y público en el popurrí, lo más brillante de la última propuesta de Rockola en el certamen, dejando un muy buen sabor de boca tras las imprecisiones mostradas en ciertas partes del repertorio.

ACTUACIÓN EN SEMIFINALES DEL CORO ROCKOLA

VALORACIÓN: NO ESTÁ CLARO EL PASE

Siguió creciendo el coro de los estudiantes, que ofreció en semifinales su actuación más brillante a nivel interpretativo. No acompañaron del todo sin embargo las inocuas letras de los tangos, que trataron una temática estrictamente carnavalesca alejada del interesante carácter crítico mostrado en su pase de cuartos. Igual habría quedado más equilibrada la cosa intercambiando uno de los tangos de cada fase.

¡ESTO ES CANNAVÁ!

El primer tango, de corte sentimental, es la nota en forma de copla que una anciana gaditana escribió en su juventud fantaseando sobre un carnaval en el que la mujer estaba plenamente integrada en la fiesta y que su propia nieta se encarga de materializar en el Falla. En el segundo, rememoraron los 50 años del mítico pasodoble de Los Mayordomos “el tanguillo gaditano se está perdiendo y es una pena”. Pero aquellos fueron malos tiempos, que hoy el tango está más vivo que nunca. Y así quedó patente en la lucida ejecución del grupo, que cantó parte de la pieza con el solo acompañamiento del compás de palmas. Reivindicaron a los coros en toda su diversidad de estilos, los más musicales, los serios, los que hacen reír, los que hacen bailar, los más clásicos, todos garantes de la supervivencia tanguillo gaditano.

No estuvieron mal los cuplés, el primero a Trump y su inodoro de oro y el segundo al cumpleaños del rey Felipe y la berza que les preparó la yaya Sofía, con maldad para la otra yaya, Bárbara Rey. Simpático el giro que introdujeron en el primer estribillo, aludiendo con guasa al desaparecido descanso en las semifinales.

El popurrí, con su interesante despliegue musical y su velada carga de crítica social, volvió a ser lo más destacado de una actuación con la que el coro no parece haberse garantizado su presencia en la Gran Final, quedando a expensas de lo que haga la competencia.

ACTUACIÓN EN CUARTOS DEL CORO ROCKOLA

VALORACIÓN: A SEMIFINALES DEL TIRÓN

Pisando fuerte, con confianza, disfrutando, se crecieron los chicos y chicas de Rockola en la presentación, que sonó mucho mejor que en su estreno hace 18 días.

DEMOSTRACIÓN DE PODERÍO

Y la presentación solo fue la antesala del golpe de autoridad que vendría después. El que fuera cuarto premio en el pasado concurso no quiso dejar ninguna duda respecto a sus posibilidades en el presente certamen y jugaron fuerte con dos buenos tangos, interpretados además a las mil maravillas. El pianito del principio, una delicia. Comenzaron la tanda con una potente letra satírica contra el machismo en el entorno laboral, construida desde la perspectiva del jefe baboso y acosador, que campa a sus anchas aprovechándose de la crisis y la precariedad de los trabajos. Siguieron apretando con otra contundente crítica, en este caso al obispado de Cádiz, al que acusan, entre otras cosas, de especular con sus viviendas mientras hay familias en la calle.

SI NO LO VEO NO ME ENTERO

Los cuplés, aún resultando simpáticos, cayeron en la tan prodigada moda del humor visual. En el primero, Andreíta quiere salir con ellos en el coro, pero como tiene el mismo oído que su padre, al final deciden que se meta dentro del oso que hace de mascota del equipo de la universidad. En el segundo, mejor en su desarrollo (buen golpe con el Ecce Homo teniendo que salir en blablacar ante la falta de cargaores), remataron con un chascarrillo sobre el parecido de las pelucas de las macarras del coro con las maniguetas del Santo Entierro.

ACTUACIÓN EN PRELIMINARES DEL CORO ROCKOLA

VALORACIÓN: APTO

El telón se alza. Y aunque ‘Rockola’ supone una mirada al pasado, a esos años 50 norteamericanos tan cinematográficos (desde ‘Grease’ a ‘American graffiti’), en realidad es un vistazo al futuro que ya ha empezado. La modalidad más gaditana, conservadora, estanca, guardiana de la esencia y la tradición, pelín aburrida si no toca la tecla adecuada, ha evolucionado hacia ‘esto’. Sin ofensa alguna. Sin motivos para esconderlo. El coro de los estudiantes representa la modernidad en el mundo del coro, la continuación de una senda iniciada por Luis Rivero y que pese a los vilipendios ha marcado estilo. De momento, ambos grupos batallan en el mismo terreno, con el veterano manejando mejores voces y Bayón y Cao recortando distancias a fuerza de creatividad. En las antípodas, Pastrana y Pardo.

Cádiz bipolarizada, como atestiguan esos plenos del Ayuntamiento que tanto critican en el segundo tango, que supera al primero, el obligado, el del agradecimiento por el cariño recibido por ‘La reina de la noche’. El vanguardismo no afecta a la pieza esencial, al tango, que suena añejo, guardando la ornamentación para el resto del repertorio. El tango no se toca, una lección que han aprendido estos estudiantes. No se atreven. De momento.

EL TRASPIÉ

En los cuplés, siguen apostando por la alternancia de voces masculinas y femeninas en un diálogo cuyas réplicas comenzaron con titubeos en varias ocasiones. Aparte de los errores interpretativos, de letra la tanda tampoco estuvo especialmente conseguida. El estribillo, con finales alternativos como el año pasado sí que les puede dar mucho juego. El popurrí, vigoroso, con mucho ritmo, se queda algo atrás respecto al del pasado año, pero es que aquella selección musical era prácticamente inmejorable.

