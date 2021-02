Ramoni canta en LA VOZ: “Al Carnaval hay que darle un impulso para que no sea un arte menor”

“Pavarotti, tú te tienes que venir conmigo”. Así fichaba el inolvidable Capitán Veneno a José Ramón De Castro, ‘Ramoni’ en el Carnaval de Cádiz. Pasa por ser una de las voces más reconocidas no sólo del momento sino de toda la historia de la fiesta. Y este viernes cantará para todos los usuarios de LA VOZ a partir de las 21 horas y de forma totalmente gratuita. Es el primero de los invitados a participar en esta iniciativa, que tiene como fin mantener la esencia del Carnaval en estos tiempos tan duros marcados por la pandemia y donde se han tenido que suspender todos los actos multitudinarios. Ramoni deleitará a los aficionados con su interpretación en la web www.lavozdigital.es

Ramoni, Antifaz de oro, comenzó desde pequeño, en la cantera, con ‘Sueños de infancia’ y sobre su espalda carga con cuatro décadas de Carnaval con autores como Fletilla, Villegas, Quiñones y Juan Carlos Aragón, además de su paso por Los Majaras de El Puerto. Este 2021 descansa por obligación pero no faltará a su cita con los aficionados, este viernes a partir de las 21 horas en LA VOZ. “Me parece estupendo que los medios de comunicación den este impulso al Carnaval, y a quien le pica el gusanillo pues le consuela. Es un grandísimo trabajo”.

Lamenta que la pandemia supone un elevado impacto económico sobre este motor de la ciudad, esta industria carnavalera. “Cádiz está muy castigada por el desempleo”, reconoce. Aún así, “de momento yo creo que no se puede vivir sólo del Carnaval. Al menos no conozco la fórmula, y si alguien la tiene que me lo diga. Alguno sobrevive, pero no se ha vendido bien en cuanto a difusión o caché. Se considera por desgracia un arte menor en muchos sectores y se canta por cuatro duros. Es una seña de identidad tan grande como el flamenco, con más afición incluso en Cádiz y Andalucía, pero tendríamos que trabajar para subir ese escalón”.

Ramoni ha cantado en Montevideo (Uruguay), en México en casa de Alejandro Sanz, en el teatro Liceo de Barcelona, incluso en La Bodeguita del Medio de La Habana, en Cuba. Ha llenado con la comparsa pabellones como el de Dos Hermanas, con cerca de 20.000 personas. “Aunque siempre me quedaré con el Gran Teatro Falla”. Su repertorio es inmenso. Abarca desde Paco Alba hasta las últimas coplas de Juan Carlos Aragón, pasando por Villegas, Martín, Quiñones y hasta alguna chirigota. “Cuando voy a cantar fuera de Cádiz me gusta contar la historia de la fiesta, enseñar las fuentes de donde bebemos”. No le gustan “las etiquetas de ‘-ista’. Ni Arista, Juancarlista, Tinista, Martinista… pero si alguien me la pone, que sea Villeguista'”.

Es uno de los intérpretes más veteranos, junto a Subiela, el recién retirado Faly Mosquera y pocos más. Ha salido en comparsas históricas como ‘Soldaditos’, ‘España la nueva’, ‘Suspiros de Cádiz’, ‘Charrúas’, ‘El circo’, ‘Los vikingos’, ‘La cárcel vieja’, ‘La caldera’... y se embarcó en su última etapa en la nave de Aragón (‘Los millonarios’, ‘Los mafiosos’, ‘La gaditaníssima’…). Ahora mismo sigue con el grupo de la eterna banda del Capitán Veneno, su familia carnavalesca. Le hubiera encantado salir “en cualquier agrupación de Paco Alba o de Enrique Villegas. Y en ‘Los mandingos’ de Martín, ‘Los playboy’ de Pedro Romero…. Con Martínez Ares participó en el montaje de ‘La gran final’.

Comparsista “aunque con un fuerte ramalazo chirigotero”, Ramoni aprendió a cantar con los amigos “en mi Plaza Pinto. Nada de escuela, yo hacía rabona para ir a las sesiones de tarde en el Falla”. Empezó a tocar la guitarra junto a su amigo Migue ‘Popeye’ y ha crecido en el espejo de sus referentes. “Los dos catalanes, Dávila chico, Albaiceta, Sibón, Mcgregor, Catalino… Ahora me gusta mucho el timbre de Toni Piojo y Dani Obregón. Y hay cosas de Figuier, Vila, Caracol o Laly que son para matarse, además de mi sobrino Waxy”. De todos ellos continúa aprendiendo, y por supuesto de los grandes artistas. “Uno de los piropos que recuerdo con más cariño es cuando Pasión Vega, pregonera de ese año, se levantó en el Falla en plena final y dijo: ‘Ramoni, aquí tienes tu pasión’. Inolvidable, un orgullo tremendo”.