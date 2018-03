ACTUACIÓN EN LA FINAL DEL CORO LOS CHIMENEA

Como viene siendo habitual, el coro de Pastrana interpretó con maestría la presentación, en un despliegue vocal e interpretativo que dejó bien a las claras que no estaban dispuestos a aflojar lo más mínimo de cara a la consecución de un primer premio que se antojaba al alcance de la mano.

Ofrecieron de nuevo dos buenos tangos. El primero, en la línea contundente que caracteriza la crítica política de este grupo, para criticar las palabras de la diputada Celia Villalobos acerca de la edad de jubilación. El varapalo para la diputada, que últimamente ha consagrado su vida a la superación de fases del Candy Crush, fue de envergadura. Y tras la letra comprometida, apostaron por el pellizco en la segunda, un recuerdo a esas personas entrañables que Cádiz ha ido perdiendo, desde la Uchi a Carlos el legionario, pasando por Macarti, y rematando con Paco Alba.

Como les ha pasado durante todo el concurso, la tanda de cuplés quedó un poco deslucida ante el nivelazo de los tangos. En el primero, una vecina extranjera científica acaba familiarizada con la fauna marina autóctona y en el segundo, no consiguieron que cuajara una maldad sobre el programa de Bertín Osborne.

El popurrí, potentísimo, volvió a despuntar en otra actuación notabilísima que los acercó aún más a la consecución de un primer premio casi seguro a tenor de la opinión generalizada de crítica y público.

ACTUACIÓN EN SEMIFINALES DEL CORO LOS CHIMENEA

VALORACIÓN: A POR EL UNO

El coro de Pastrana volvió a dar un importante golpe de autoridad en el que quizá sea el momento más decisivo del concurso, el pase de semifinales. A la habitual pujanza interpretativa y la contundencia de presentación y popurrí, sumaron una convincente tanda de tangos, el primero de ellos verdaderamente sobresaliente, lo que les otorga muchas papeletas para entrar en la Gran Final inmejorablemente posicionados.

ASÍ SE ESCRIBE

Deslumbró el primer tango, original y magistralmente desarrollado, dedicado a Joan Manuel Serrat, al hilo de los impresentables insultos recibidos desde ciertos sectores independentistas catalanes por no alinease con sus postulados políticos. Utilizando títulos de algunas de sus inmortales canciones, pusieron en valor su figura como creador artístico sin parangón y como pionero en la defensa del catalanismo y los valores democráticos. En el remate, muy bien traído, la crítica a aquella chirigota de los verdugos les rebota a estos intransigentes que llamaron traidor y fascista a Serrat, pues son ellos los verdugos que cortan cabezas en su propia tierra. La segunda letra, siendo buena, quedó algo eclipsada por la primera, al supuesto privilegio que supone para el carnaval de Cádiz ser reconocido por toda España, incluso abriéndosele las puertas del Liceo. A esos que viajan por España y se vanaglorian de ello en las redes sociales les recuerdan que solo hay un privilegio, que es cantar en el Falla.

De la tanda de cuplés, desiguales, volvió a resaltar el fantástico estribillo trabalenguoso. No cuajó demasiado el primero, a una familia muy cofrade, con remate sobre la presunta homosexualidad de uno de sus miembros. Mejor el segundo, en el el que el rey emérito viene a Cádiz con su hijo el Preparao. Kichi los lleva a un freidor, donde el Campechano se atraganta con una croqueta. Se pone morado pero Felipe no le da importancia porque, total, lleva toda la vida así.

Estarán en la Final y será toda una proeza desalojarlos del primer cajón del podio.

ACTUACIÓN EN CUARTOS DEL CORO LOS CHIMENEA

VALORACIÓN: A SEMIFINALES DEL TIRÓN

Nueva demostración de potencia y afinación del coro de Pastrana en la rotunda presentación.

Una vez más volvieron a jugar con maestría con los matices en la sublime interpretación del bellísimo tango. No descolló especialmente la primera letra, a la Virgen del Rosario y toda la polémica creada alrededor de la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad. Resultó más llamativa, por lo desproporcionado de la misma, la segunda, una feroz crítica al Alcalde de Cádiz, al que acusaron de criticar a Selu por cantar en el mitin de Ciudadanos (tal crítica no ha trascendido, al menos públicamente) y al que retaron a subirse a la chimenea con ellos para limpiar todo el humo que está vendiendo.

Tampoco brillaron especialmente los cuplés, inferiores a los de preliminares, a un niño muy aficionado a Harry Potter y al hijo de Ortega Cano.

Con el completísimo popurrí cerraron una actuación más que notable pero que tal vez no superó con mucho lo mostrado en preliminares, que no obstante fue de un nivel altísimo.

ACTUACIÓN EN PRELIMINARES DEL CORO LOS CHIMENEA

VALORACIÓN: APTÍSIMO

Desde la azotea del Falla, limpiando sus chimeneas de los restos de ceniza de las agrupaciones del pasado concurso, se presentaron los deshollinadores de Fali Pastrana. La ubicación del coro no puede ser más oportuna, pues la interpretación es de gran altura.

SU MAJESTAD EL TANGO

Decía los otros días Fali Pastrana con cierta sorna en la cadena SER que el coro lo llevaba “bien, pero bien en tango, no en baile y eso”. Y a fe que no estaba vendiendo humo. La música, para paladearla, gana con el esmero vocal del grupo, que juega con ella como con fuego, dejando casi que se estinga con un pianísimo que suena a gloria hasta en tres ocasiones y metiendo fuelle para avivarla hasta el fortísimo en otras tantas. Las letras, eso sí, no lucieron especialmente. La primera, el metatango de rigor, tema tan ineludible como quemado, no voló más allá del “ay, tango de mi corazón”. La segunda, que empezó como una crítica local jugando con el tipo, se alejo del planteamiento inicial para acabar con un mensaje para los independentistas catalanes: “los que piden la independencia puede que encuentren más razones para irse de España en cualquier copla de carnaval”.

PULGAR ARRIBA PARA LOS CUPLÉS

Notable tanda de cuplés, por encima de la media de la modalidad y de la primera fase del concurso en general. Primero a uno que sale de cena de empresa y su mujer se la lía parda al volver. Lo normal cuando se lleva parado más de 20 años. Muy ocurrente el segundo, a la obsesión por Martínez Ares en la familia de los coristas. La suegra, desde la trinchera no para de decirles miserable y hasta cobarde, y cuando se come un menudo se forma en casa la ventolera. Gran estribillo con su correspondiente trabalenguas, santo y seña del autor.

Nuevo alarde interpretativo en el popurrí, que consigue la espectacularidad sin más armas que la música y el texto.

