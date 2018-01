Así empieza el Concurso: colas de 48 horas y todas las entradas agotadas en internet

Al compás de palmas y con el 'Qué bonito está mi Cai, qué bonita es mi ciudad' arrancaba a las 10 de la mañana la venta de localidades para la fase clasificatoria del Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla. Por fin llegaba ese ansiado momento para las más de 400 personas que aguardaban en el patio de San Felipe Neri la apertura de las taquillas tras 48 horas de colas en distintos puntos de la ciudad.

Tras pasar varios días y noches en el estadio Ramón de Carranza y el Baluarte de la Candelaria, los que formaban la cola tuvieron que cambiar de planes y ubicación a toda prisa cuando el Ayuntamiento de Cádiz anunció el martes que la venta de localidades se llevaría a cabo en San Felipe Neri.

Aunque muchos aficionados se quejaron de la tardía decisión municipal, finalmente todos destacaron el cambio de ubicación, donde estuvieron más aislados del frío durante la noche y de las bajas temperaturas que han azotado la capital gaditana estos últimos días. Además, como buenos compañeros, todos respetaron el orden de la cola que se había formado 48 horas antes.

Por tercer año consecutivo, Carmen Mateos se ha convertido en la primera persona en comprar sus entradas para el Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla. Esta joven puertorrealeña no dudó en dejar su casa nada más tomarse las uvas y celebrar el Fin de Año, para acampar con mantas y plásticos y muchos amigos en el Baluarte. «Me encanta en Carnaval y me merece la pena pasarme aquí los días para conseguir las entradas. Mis padres piensan que estoy loca pero me respetan. De hecho, mi madre ha estado viniendo a acompañarme. Ayer me trajo la cena y hoy a primera hora ha llegado con café», ha asegurado esta aficionada, que ha adquirido billetes para los días 12, 13, 14, 18 y 26 de enero.

«Dentro de lo malo no ha sido tan malo porque las instalaciones están muy bien acondicionadas, con baños y hasta con un techo que nos ha permitido resguardanos del frío», ha apuntado Carmen, que también señalaba las dificultades que hay para hacerse con los billetes a través de la web. «Si tuviera la seguridad de que en internet las voy a sacar, no me pego dos noches durmiendo en la calle. Me hubiera levantado hoy y me hubiera metido en internet, pero la realidad es que nadie me asegura que por internet vaya a conseguir las entradas, así que yo voy a lo seguro», ha asegurado esta joven estudiante, que acudía acompañada de su amiga Míriam, de Écija, a quien precisamente conoció por el Carnaval.

«Aquí estamos los mismos de todos los años. He conocido a muy buenos amigos en la cola y entre todos nosotros nos llevamos bien. Cuando ayer nos enteramos que la venta de entradas no iba a ser en el Baluarte, nos montamos en los coches y nos repartimos por distintos puntos de la ciudad. Unos se fueron al Falla, otros al estadio y yo aquí a San Felipe, y cuando se confirmó, nos avisamos», apunta.

Finalmente, Carmen y Míriam se marchaban para casa con una sonrisa en la cara y con la satisfacción de haber conseguido de nuevo entradas para el Falla. Y no es para menos, ya que la venta de localidades llevó un ritmo de récord durante toda la mañana.

En apenas cuatro horas, los aficionados han agotado todo el papel disponible en internet, por lo que la única posibilidad para hacerse con las localidades ha quedado limitada a la cola, donde a mediodía quedaban aún billetes para todas las sesiones.

En el primer minuto, la web https://www.unientradas.es/coac registró 12.000 conexiones, llegando al cupo máximo que ha establecido la página para garantizar su correcto funcionamiento, dejando al resto de peticiones en espera. El pico más alto de peticiones ha registrado 20.000 conexiones al mismo tiempo.

Una vez que finalicen las colas, las entradas restantes pasarán a venderse desde el jueves tanto en las taquillas del Gran Teatro Falla (en el lado más cercano a la Facultad de Medicina) como por internet.

El horario de las taquillas del Gran Teatro Falla será el jueves y lunes de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, el viernes de 10.00 a 14.00 y desde martes, día que empieza el concurso, desde una hora antes del inicio de la sesión hasta las 22.00 horas. Aquellas entradas correspondientes a los cupos bonificados que no se hayan comprado saldrán a la venta general por internet 48 horas antes de cada sesión.