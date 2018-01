Más de un centenar de personas, en la cola para las entradas del Falla

Más de un centenar de aficionados ataviados con mantas, plásticos, sillas de playa y cartones aguardan desde primera hora del domingo frente a las taquillas del Baluarte de la Candelaria a la espera de que el Ayuntamiento de Cádiz inicie la venta de entradas para el Concurso Oficial del Carnaval de Cádiz 2018. Con más de 24 horas a sus espaldas, Claudia y Nuria se encargan de encabezar una cola que ni siquiera sabe cuándo ni dónde se pondrán a la venta los billetes. Estas dos jóvenes puertorrealeñas se pusieron en cola a primera hora de Año Nuevo y acompañadas de algunos de los amigos, que fueron allí directamente desde la fiesta de Nochevieja. «Es el segundo año que lo hacemos y además en esta ocasión estamos de vacacaciones en el instituto», aseguró Claudia, que apuntaba al frío que hacía en la zona y al que habían hecho frente durante la noche.

Justo detrás, aguardaba ayer un grupo importante de aficionados llegados desde distintos puntos de Andalucía. Córdoba. Almería, Sevilla y distintos puntos de la provincia de Cádiz estaban representados entre una pandilla que se conocía precisamente en la cola del Falla hace exactamente dos años. Desde entonces, un grupo de Whatsapp los mantiene en contacto desde entonces, por donde acordaron ponerse en cola el día de Año Nuevo en el estadio Ramón de Carranza. Sin embargo, horas después decidieron cambiar su apuesta por el Baluarte. «Nos enteramos a través de Twitter de que las iban a poner aquí y además han instalado los wáteres químicos y todo, así que esperamos tener suerte», comentó uno de los amigos de este grupo, donde también se encontraban varias asiduas a la cola, como Mari Marchena y Paloma, de Alcalá del Río. «Aquí trabajamos todos, así que nos hemos tenido que pedir días de vacaciones y de asuntos propios», apuntaba Marí, que también se arrancaba con alguna copla para pasar el tiempo.

Por detrás, se agrupaban aficionados llegados desde distintos puntos de Andalucía. Una joven de Marbella enseñaba un cartel con el nombre de su localidad mientras esperaba sentada en su silla de playa. También desde Barbate llegaba Sebastián junto a un amigo. Todos ellos comparten algo en común, su afición al Carnaval pero también su pasión por la modalidad de comparsas. Casi todas las personas puestas en cola tenían como objetivo hacerse con las entradas de las sesiones en las que actuarán las comparsas de Juan Carlos Aragón, Antonio Martínez Ares, Tino Tovar, Ángel Subiela y Los Carapapas. Sin duda, la comparsa vuelve a ser la preferida.

En total, son más de un centenar de personas las que ya se habían congregado en la zona, donde precisamente esta tarde se celebrará un espectáculo. Quizás el movimiento de estos días les ha hecho barajar este punto de venta, que no está asegurado en la actualidad. Eso sí, el inicio de la venta no debe tardar, ya que el certamen de coplas arrancará el próximo 9 de enero. Fuentes municipales no han querido desvelar aún nada al respecto, aunque apuntaron que como es habitual, seguirán la práctica de años anteriores, en los que se avisaba a la ciudadanía a través de los medios de comunicación con doce horas de antelación antes de la apertura de las taquillas.