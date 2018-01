María Romay:«No es lógico que la gente vaya haciendo colas por la ciudad»

La concejala de Fiestas, María Romay, ha insistido hoy en que se avisará con tiempo y forma suficiente de la venta de entradas para el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) 2018. Ante la presencia ya de varios aficionados en diversos puntos de la ciudad haciendo cola para adquirir las primeras entradas, María Romay, ha hecho un llamamiento a la lógica y a la responsabilidad dado que aún no se ha pronunciado el Ayuntamiento sobre el inicio de la venta de entradas.

«Entendemos y sabemos que el Carnaval levanta pasiones pero tampoco es lógico que la gente vaya haciendo cola en diversos puntos de la ciudad cuando aún no se ha anunciado nada», ha señalado la concejala. En este sentido, ha afirmado no entender cómo la gente se puede poner a hacer cola sin saber ni cuándo ni dónde se van a poner a la venta. Para la edil, resulta «llamativo» que los primeros aficionados no sean de la ciudad «ya que los aficionados gaditanos entienden y saben que se anunciará con tiempo suficiente».

La concejala ha afirmado que «no se puede prohibir que la gente esté en la calle haciendo cola pero resulta poco lógico que en una fecha tan señalada como el uno de enero, ya haya gente esperando en la calle a que se pongan a la venta las entradas». Es por esto que ha agradecido a los aficionados que están esperando el anuncio «a que lo comuniquemos en tiempo y forma antes de ponerse en una cola que puede que sea para nada por no ser el lugar donde se pongan a la venta».

En cuanto a las entradas, la concejala ha señalado que los precios de la fase de clasificatoria tendrán un precio que oscilarán entre los 13 y los 26 euros. De esta manera, las entradas para Paraíso y Palco Platea (para personas con movilidad reducida) tendrán un precio de 13 euros, Anfiteatro de 16 euros, Delantero Anfiteatro y Palco Segunda de 18 euros, Palco Principal, Palco Platea y Butacas de 26 euros.

En la fase de cuartos, el precio de las entradas para Paraíso y Palco Platea (para personas con movilidad reducida) es de 20 euros, Anfiteatro de 25 euros, Delantero Anfiteatro y Palco Segunda de 30 euros, Palco Principal, Palco Platea y Butacas de 37 euros.

En la fase de semifinales, el precio de las entradas para Paraíso y Palco Platea (para personas con movilidad reducida) será de 29 euros, Anfiteatro de 34 euros, Delantero Anfiteatro y Palco Segunda de 39 euros, Palco Principal, Palco Platea y Butacas de 57 euros.

Para el final, el precio de las entradas para Paraíso y Palco Platea (para personas con movilidad reducida) será de 42 euros, Anfiteatro de 62 euros, Delantero Anfiteatro y Palco Segunda de 77 euros, Palco Principal, Palco Platea y Butacas de 92 euros.

En cuanto a los abonos, los de Paraíso tendrán un precio de 222 euros, Anfiteatro de 274 euros, Delantero Anfiteatro y Palco Segunda de 308 euros, Palco Principal, Palco Platea y Butacas de 445 euros.

Además, cabe recordar que habrá un cupo de entradas para mayores de 65 años que tendrán un descuento del 50%.

Para las modalidades de juveniles e infantiles en la fase de semifinal, el precio de las entradas de Paraíso y Palco Platea (para personas con movilidad reducida) será de 2,50 euros, Anfiteatro de 3 euros, Delantero Anfiteatro y Palco Segunda de 4 euros, Palco Principal, Palco Platea y Butacas de 5 euros. En la final, el precio para Paraíso y Palco Platea (para personas con movilidad reducida) será de 4 euros, Anfiteatro de 6 euros, Delantero Anfiteatro y Palco Segunda de 8 euros, Palco Principal, Palco Platea y Butacas de 9 euros