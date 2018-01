Las colas de aficionados del Concurso del Falla se trasladan a San Felipe

Como si de un scape room se tratara, las más de cien personas que llevaban dos días haciendo cola a la intemperie en el Baluarte de la Candelaria y en el Carranza han conseguido esta tarde la pista fundamental para salir de su incierta espera. El Ayuntamiento, finalmente, ha informado de la fecha y punto de venta de las entradas para el COAC 2018: el colegio San Felipe Neri a partir del miércoles. Y por internet, ese mismo día a partir de las diez de la mañana en la web https://www.unientradas.es/coac

Minutos después de conocerse el lugar de venta -curiosamente en las colas ya se rumoreaba la posibilidad de que fuera San Felipe- los aficionados han cogido las sillas de playa, los sacos de dormir y los plásticos con los que se han protegido del frío la última noche y se han trasladado al patio del colegio San Felipe. El Ayuntamiento de Cádiz, según ha informado, ha establecido el libre acceso al recinto desde las 19.30 horas de este martes para que los interesados puedan pasar la noche y poder comprar el miércoles su entrada para las clasificatorias del Concurso.

Las filas de aficionados con sus sillas no se ha hecho esperar en la puerta de San Felipe por la entrada ubicada en la calle marianista Cubillo. Allí, agentes de la Policía Local se cercioraban de que la llegada de la gente y la acampañada se desarrollas en orden.

Entre los que se aguardaban en la cola del Baluarte de la Candelaria ha habido críticas por el tiempo que ha tardado el Ayuntamiento en hacer público el día y lugar de venta de las entrada -el Concurso empieza en una semana- lo que ha favorecido la creación de largas cola de aficionados durante casi dos días, una situación que, precisamente, el equipo de Gobierno quería evitar.

Cabe recordar que las localidades para las fases clasificatorias se podrán a la venta el 50% en taquillas y el otro 50% a través de la web https://www.unientradas.es/coac. Las personas con problemas auditivos para las que se han reservado 22 butacas, podrán adquirir sus entradas en el colegio de San Felipe Neri.

Las entradas para mayores de 65 años, dentro del Falla

De forma paralela, los boletos descuentos para personas mayores de 65 años, movilidad reducida y diversidad funcional se pondrán a la venta también el miércoles pero en el interior del Gran Teatro Falla a partir de las 10.00 horas. Las personas que se acerquen hasta el teatro y que vayan a adquirir estas entradas bonificadas deberán llevar la documentación pertinente que acredite que son mayores de 65 años o que tienen movilidad reducida. En el caso de la movilidad reducida se han reservado seis palcos, mientras que para los mayores de 65 años se ha abierto un cupo de 50 entradas en diferentes zonas del teatro por función.

Una vez que finalicen las colas en el día de mañana, las entradas restantes pasarán a venderse el jueves tanto en las taquillas del Gran Teatro Falla (en el lado más cercano a la Facultad de Medicina) como por internet. Aquellas entradas correspondientes a los cupos bonificados que no se hayan comprando saldrán a la venta general por internet 48 horas antes de cada sesión.

Los precios de las localidades

Las entradas tendrán un precio que oscilarán entre los 13 y los 26 euros. De esta manera, las entradas para Paraíso y Palco Platea (para personas con movilidad reducida) tendrán un precio de 13 euros, Anfiteatro de 16 euros, Delantero Anfiteatro y Palco Segunda de 18 euros, Palco Principal, Palco Platea y Butacas de 26 euros.

En cuanto a los abonos, que se han habilitado 20 por función, tendrán un precio para Paraíso de 222 euros, Anfiteatro de 274 euros, Delantero Anfiteatro y Palco Segunda de 308 euros, Palco Principal, Palco Platea y Butacas de 445 euros.

Habrá un cupo de entradas para mayores de 65 años que tendrán un descuento del 50%. El traslado de las colas para el Falla se ha producido a una semana del Concurso y tras las declaraciones de la concejala de Fiestas, María Romay, que unas horas antes de anunciar el punto de venta criticaba la existencia de colas ya que aseguraba que “se avisaría con tiempo y forma suficiente” y hacía un llamamiento a la “lógica y a la responsabilidad”.

«Entendemos y sabemos que el Carnaval levanta pasiones pero tampoco es lógico que la gente vaya haciendo cola en diversos puntos de la ciudad cuando aún no se ha anunciado nada», ha señalado la concejala. En este sentido, ha afirmado no entender cómo la gente se puede poner a hacer cola sin saber ni cuándo ni dónde se van a poner a la venta. Para la edil, resulta «llamativo» que los primeros aficionados no sean de la ciudad «ya que los aficionados gaditanos entienden y saben que se anunciará con tiempo suficiente», ha lamentado la edil.