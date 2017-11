«Las comparsas van al Falla a ganar a Martínez Ares»

Con el listón alto, como suele ser habitual en Antonio Martínez Ares, 'El Perro Andalú' es su nueva obra para el próximo COAC 2018. Una comparsa que en principio se iba a llamar 'Los Ejemplares' pero que “cambiamos tras una charla con Antonio”, desvela Rafael Velázquez, director del grupo en el programa de COPE 'Tangos y Pasodobles'.

La comparsa, segundo premio en 2017 con 'La Eternidad' cuenta para este Carnaval con la voz del cantante gaditano Miguel Nández que explica su entrada en el grupo. “Mi sensación cuando entro era distinta porque era un grupo nuevo y no sabes cómo es la gente pero solo tengo palabras de agradecimiento porque me he sentido como en casa desde que he llegado”.

Nández recuerda que “conozco a Antonio desde hace muchos años. Mi relación con Martínez Ares fue tras dejar el Carnaval y entrar él más dentro de la música. Era una ilusión enorme salir con él”.

Respecto a este fichaje, Rafa Velázquez explica que “para el grupo es importante tener a un componente como Miguel porque tiene mucha calidad vocal y sobre todo es una gran persona que se hace querer”.

Una comparsa que siempre aspira a lo más alto y es que desde “la vuelta de Antonio trabajamos mucho”, apunta Velázquez, también conocido por el apodo de su padre 'El Mexicano'.

El director de la agrupación sabe que el regreso de Ares fue un antes y un después dentro del COAC, incluso desvela que “noto la presión que las comparsas no van a ganar el primer premio, sino que van a ganar a la comparsa de Martínez Ares y eso nos motiva aún más”.

“La vuelta de Antonio fue un revulsivo dentro del concurso. Para los propios autores también lo fue porque tenían que apretarse para superarlo. A la hora de la afinación también ha sido un revulsivo porque llevamos un juego de voces espectacular”.

El pasodoble que levantó al Falla

No obstante, Valázquez sabe que este año se añorará a autores que no participarán. “Una vez que estás dentro del concurso tienes una venda en los ojos y piensas que lo tuyo es lo mejor, pero se va a echar mucho en falta tanto a Antonio Martín como a Jesús Bienvenido. Que otros compañeros vengan fuerte hace que te motive”.

Al respecto, Miguel Nández, excomponente de Martín, cree que “ha sido el mejor momento para su retirada para que pueda disfrutar de verdad del Carnaval”.

Y recordando el pasado COAC, Velázquez se queda con el pasodoble 'Si Caminito del Falla' que la comparsa cantó en la gran final y que levantó al coliseo. Una letra muy compleja: “Cuando trajo la idea al ensayo era complejo de plasmar. Antonio pidió la colaboración del grupo, que le dijéramos pasodobles antiguos. Lo encajó todo, métrícamente y es esa la grandeza de Antonio. La parte más complicada era la del Selu hablada.

Un autor, distinto. “Antonio Martínez Ares es peculiar pero muy llano a la vez. Es un autor que pregunta mucho a los componentes del grupo. Siempre llega con un mar de dudas y eso le hace grande”, apunta Velázquez.