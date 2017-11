«Me molesta que se diga que esto es un Concurso de letra; hay que cantar mejor»

Jesús Monje será el encargado de presidir el jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2018. Con 40 años recién cumplidos, Jesús Monje volverá al Gran Teatro Falla, pero esta vez para juzgar el repertorio de los que durante años han sido sus compañeros sobre las tablas del Falla. Ahora, tras una etapa alejado del certamen de coplas como autor, retoma su andadura carnavalesca desde un lugar complicado, ya que su labor determinará el futuro de más de un centenar de participantes. Avalado por una trayectoria carnavalesca muy ligada a la cantera y por su experiencia en el mundo de la música, el presidente asegura que su nombramiento le vendrá bien al Concurso y garantiza «profesionalidad y honestidad» a la hora de afrontar esta difícil tarea. Sin duda, todo un reto para el presidente más joven de la historia del popular certamen de coplas.

–¿Qué le ha motivado para presentarse como candidato a presidente del jurado?

–Es algo que tenía pensado desde hace tiempo, me gustaba la experiencia y creo que estoy preparado para ello. Me encanta el Concurso pero a día de hoy no tengo tiempo para sacar una agrupación. Y este año, con la creación de este sistema de elección del jurado, pensé que era una buena oportunidad y he salido elegido. Ha sido una bonita sorpresa y muy esperada. Creo que mi profesionalidad y mi honestidad le vendrán bien al Concurso y espero demostrarlo, sobre todo, a los que han confiado en mí.

– El hecho de haber participado en el COAC, ¿le hace asumir el cargo con más responsabilidad?

–Quienes me conocen saben cómo soy y están contentos con mi nombramiento porque saben que soy honesto y espero que el jurado así lo sea. No quiero ser el primero en cesar a un vocal, pero lo haría si notara alguna falta de confidencialidad o de honestidad. Por redes sociales, he leído que si voy a perjudicar a uno u otro y puedo asegurar que yo no voy a perjudicar a nadie. No tengo un tipo de comparsa o chirigota preferida y ni siquiera sé qué vocales voy a tener a mi lado porque no he hablado con nadie previamente para que se presentase por si yo salía elegido. No me pareció correcto porque entonces esta fórmula no tendría validez ninguna y eso no va conmigo.

–El hecho de ser el presidente del jurado más joven del Concurso, ¿cree que le puede afectar?

–Yo creo que quizás se va a mirar la edad por la juventud y porque hasta ahora todos los presidentes han sido ya veteranos. Por esa razón, tengo una motivación extra para demostrar a los que me han elegido que no se han equivocado con su nombramiento.

–¿Qué le va a exigir a los vocales?

–Lo primero, tengo que decir que a la mayoría de los que se han presentado como candidatos a vocales no los conozco, así que voy a reunirme con todos aquellos cuyo currículum me parezca interesante y, sobre todo, espero encontrar un equipo. Aunque yo no tenga voto, quiero tener voz y que las decisiones se tomen conjuntamente, como un equipo. También les voy a pedir que se pongan una venda en los ojos y que no miren los nombres de los autores ni a los componentes que están actuando.

Desde luego, le voy a pedir a mis vocales que no se pueden dejar influenciar por sus gustos personales. No sé cómo lo haré porque realmente no sé qué equipo voy a tener, porque no los puedo elegir abiertamente, pero espero encontrar uno que me dé confianza.

–¿Qué aspectos cree que debe valorar el jurado?

–En primer lugar, a mí me molesta mucho que me digan que el Concurso del Falla es solo un Concurso de letra. Eso no es así, es un Concurso de repertorio, por lo que hay valorar muchos aspectos, como la puesta en escena y el tipo, la armonía, la melodía, la afinación y también la letra. No es más importante una cosa que la otra y siempre debe ganar el mejor repertorio que se haya cantado. No vale para nada una bonita música mal cantada ni una buena letra mal cantada.

– ¿Va a mantener la iniciativa del anterior presidente del jurado de dar explicaciones sobre el veredicto?

–En principio, no tengo intención de hacerlo pero ya veremos cómo va el Concurso. Sinceramente, el veredicto del jurado es el que es y es el que el jurado ha puntuado mejor porque así le ha parecido. No creo que sea necesario dar explicaciones ni hacer ver a alguien que lo blanco no es blanco y que no tiene razón. Nadie lo acepta y es muy difícil hacer cambiar a alguien de opinión. Ojalá no tengamos que dar explicaciones y nadie las pida porque no haga falta. Ese es el verdadero objetivo que tengo.

–¿Qué opinión tiene del Concurso de hoy en día?

–Me parece que hay mucha sabiduría hoy en día entre los que participan en el Concurso pero añoro que las agrupaciones canten como antes, como a mediados de los años 90, cuando todos los grupos trabajaban y se empeñaban en cantar bien. Creo que nos estamos olvidando un poco de eso y últimamente hay agrupaciones que no cantan bien. Creo que hay que cantar mejor.