Julio Pardo: «Con el único coro que no me enfadaría si me gana, sería el de mi hija»

'Don Taratachín' es la apuesta del tandem Julio Pardo-Antorio Rivas en el Concurso de Agrupaciones de 2018. Un coro especial pues el primero de los autores cumple 40 años sobre las tablas del Falla por lo que “seguro habrá algo especial pero nada especialmente dedicado a los 40 años que llevamos en el Carnaval”, apunta Pardo en COPE, en el programa Tangos y Pasodobles.

Los coristas más laureados del Carnaval de Cádiz hacen un repasado a la actualidad de una modalidad que ha cambiado mucho en los últimos con coros que hacen de cada actuación un espectáculo. “Seríamos muy ingratos y traidores si decimos que nos molesta que gane un coro espectáculo. Esa puerta la abrimos nosotros, estoy feliz porque algunas cosas por las que hemos luchado se han conseguido, siempre respetando lo que es un coro y un tango. Ojalá salieran más coros que llenaran el escenario de alegría no solo con el tango”, apunta Julio Pardo.

La fama de exigencia vive en el coro de Pardo y Rivas, algo que ambos corroboran. “La gente va a los ensayos a relajarse de los problemas del día pero mi obligación es que todo el mundo esté concentrado. Los coristas tienen que estar disfrutando para hacer disfrutar a la gente durante la actuación”.

Cuestionados por los tangos, Pardo apunta que “un tango se canta y se escucha pero se tiene que llevar al compás. Cádiz es puro compás, desde las horquillas de Semana Santa a lo que se escucha en Carranza”.

Una relación inmaculada entre dos autores polifacéticos, sobre todo Antonio Rivas que este año incluso colabora en un cuarteto. “Muchas veces tienes que elegir. A veces tengo una idea y muchas veces es mejor para un pasodoble que para un tango, la métrica influye mucho. En un coro el tango te limita más que en una comparsa”, explica Antonio Rivas.

Sin olvidar la polémica, siempre ha existido la creencia de que la rivalidad con Faly Pastrana ha hecho mella en la relación entre los coristas más pujantes de los últimos años, algo que Pardo trata de suavizar. “Mi relación con Faly Pastrana es fantástica. Han existido momentos de tensión, cuando te ganan varios años te duele. Somos gente de carácter pero en general la relación es fantástica. Cuando llega el concurso nos queremos sacar los ojos y cuando termina nos felicitamos y punto”.

Y es que como recuerda Julio Pardo: “El que diga en un concurso no le quiere ganar a todo el mundo, miente. Con el único coro que no me enfadaría si gana es el de mi hija".