Ya se conoce el orden de actuación del Coac 2018, consúltalo aquí

Agrupación 2018 (agrupación del último Carnaval)

Martes 9

Comparsa La sonrisa de Dios (comparsa de J. A. Alvarado, de Sevilla)

Chirigota La familia Verdugo

Comparsa Los vivelavida

Chirigota Regreso del futuro (Los once)

Comparsa Se buscan valientes (Los prodigiosos)

Chirigota Una corrida en tu cara --- (Esta chirigota cae bien, Sevilla)

Comparsa El almacén (La Comparsa de la Reina)



Miercoles 10

Chirigota Donde meto el elefante en un piso de estudiantes (Gora Ke Hay, Partido Independentista de Kai)

Comparsa Este gitano está majara (comparsa de El Puerto, de Raúl Villanueva y Josele de los Ríos. Nuevo Grupo)

Cuarteto El equipo A 'minúscula' (comando caleti). Cuarteto de Manolo Morera e Iván Romero

Comparsa Los nóctámbulos (Los incondicionales, de Quique Parodi)

Chirigota Los no aptos

Comparsa El rincón del duende (Nene Cheza y José Luis Zampaña. Los depredadores en 2017)

Chirigota Los que van a su bola (Mete a mi niño)





Jueves 11

Coro Rockola (La Reina de la noche)

Chrigotai El circo de la sombra

Comparsa La perla dorada

Chirigota Los que vienen de vuelta

Comparsa Los irrepetibles

Chirigota Los quitapupas – (Juan Manuel Braza, el Sheriff. Antiguos Los kunfundíos)

comparsa La esclavitud (JM Prada Durán)





Viernes 12

Coro La centuria

Chirigota Con las bombas que tiran

Comparsa Pueblo Llano

Chirigota Gracias a mi gesta sabéis que la tenéis redonda y no recta

Comparsa Los viva la vida

Cuarteto Los de la gran puñeta (Selu Piulestán y Javi Aguilera. Los del Patronato)

Comparsa En blanco y negro

Chirigota Sal fermín



Sábado 13

Coro El conquistador (el coro de Mérida, novedad concurso)

Chirigota Los crazy de los 40 (chirigota de Sevilla de Alvarado y Vergara)

Comparsa El ingeniero

Chirigota Los campeones – (música del Noli. Al borde del precipicio, los rancios)

Comparsa La oportunidad

Chirigota Los brujos titis (Manolo Santander y José Manuel Sánchez Reyes. Los de Cádiz Norte)

Comparsa Los hombres del Rey

Chirigota Los noveltys





Domingo 14

Coro Los nostálgicos de la transición (Coro de Valdés, Los que se mueren por salir con el Gordo)

Comparsa Los cazagigantes

Chirigota Aquí hay un chivato

Comparsa Las guerrilleras

Chirigota Felices a las cuatro

Comparsa Los prisioneros (Ángel Subiela, Noly y García Argüez) – Los equilibristas

Chirigota Asociación de Vecinos Muñoz Arenillas (El hombre que susurraba a las almohadas)





Lunes 15

Coro Estamos encantados (Salvador Longobardo. La dinastía)

Chirigota Los maniáticos

Comparsa Los desvelados (Fran Quintana. El rinconcito de los milagros)

Cuarteto Missión imposible Los astromantas (Manuel Zambrano y Antonio Rivas)

Comparsa Los ángeles de la Guarda (Los Carapapa. La Azotea en 2017)

Chirigota No tenemos el congo para farolillos (J. A. Vera Luque. Los del planeta rojo, pero rojo, rojo)

Comparsa El oro negro (Andy Morales. La brillante)



Martes 16

Coro Vive sueña canta (Luis Rivero. El mayor espectáculo del mundo)

Comparsa La cara oculta de la luna

Chirigota Las que embrujaban de verdad (Las listas de boda)

Comparsa La inoportuna

Chirigota Este año ya nos despedimos

Comparsa La niña del viento (Fali Pastrana)

Comparsa El vendedor



Miercoles 17

Coro Los queus de Cádiz (Quico Zamora. Arría la carná)

Chirigota Las del convento de Santa María La Yerbabuena (Fabio Gómez y José Juan Pastrana)

Comparsa Los guiritanos (J.A. Valdivia y Ramón de los Ríos)

Cuarteto El trío

Comparsa La pasarela

Chirigota No te quemes todavía – Chirigota de Antonio Álvarez 'Bizcocho' y Manolín Santander. No te vayas todavía)

Comparsa La playa



Jueves 18

Coro Los chimenea (Rafael Pastrana) – El batallón Fletilla

Comparsa Las noches de Cádiz

Chirigota ¡Como se te caiga, cobras!

Comparsa Los encantadores (Los cantores. De Ronda)

Chirigota Los que se meten en todas las conversaciones (Osea, la visa es bella)

Comparsa El perro andalú (Antonio Martines Ares) - La eternidad

Chirigota Los que la llevan a hombros



Viernes 19

Coro De mil colores (La hermandad guerrera)

Chirigota Los de San Antonio

Comparsa Hermanos

Chirigota Érase una vez...'La chirigota' (José Miguel Choza. Qué penita de Concurso.

Comparsa La justiciera

Cuarteto Lo mismo nos vemos en Elcano, que en clase de piano (Gago, Moreno y Cossi)

Comparsa Musicalandia

Chirigota Harto Palo





Sábado 20

Coro Y sin embargo, te quiero

Comparsa Los destronados

Chirigota Este año nos vemos en el altar

Comparsa La otra mejilla

Chirigota Cari, tenemos toda la eternidad

Comparsa OBDC, El joven obispo

Chirigota En la ciudad de Cádiz, siendo las...

Comparsa La canción perdida





Domingo 21

Coro Don taratachin (Julio Pardo)

Chirigota Los que pasan página

Comparsa La cumbre

Cuarteto Madre mía

Comparsa La octava maravilla

Chirigota ¡Ojú que penita de patio! - (Ojú que bochorno, Écija)

Comparsa El incomprendido



Lunes 22

Coro La mari

Comparsa Cómicos

Chirigota Cai de miarma (7,20)

Comparsa Las noches de Carnaval

Chirigota Los que miran por encima del hombro

Comparsa Los mafiosos (Juan Carlos Aragón)

Comparsa El constructor



Martes 23

Coro El diablo se viste de coro (Nandi Migueles)

Chirigota Por si las moscas

Comparsa Comparsa la travesía

Chirigota Los que se mueren por su barbi

Comparsa Vientos

Chirigota Los sirenitas (Los Molina) – Vaya religión la mía

Comparsa Comparsa El genio



Miércoles 24

Coro La esquinita

Comparsa Dios salve a la reina

Chirigota La generación del flequillo palante' no levantamos cabeza

Comparsa Juan sin miedo

Chirigota Campeones por cojones

Comparsa Tic-tac, tic-tac (Tino Tobar)

Chirigota Los envidiosos



Jueves 25

Coro Tiempos modernos

Chirigota Son frescas de la Bahía

Comparsa El gurú

Chirigota Los sensiblones

Comparsa Comparsa Los soñadores

Chirigota Grupo de guasa – Selú – Mi suegra como ya dije – cuarto premio

Comparsa Algunos hombres buenos



Viernes 26

Coro La comuna

Chirigota Ahora bajo... que me estoy cambiando

Comparsa El catedrático

Chirigota Lo que nos faltaba

Comparsa Los incontrolables – Cardoso – Tres mil años

Chirigota ¡Qué caló! - (Canijo) – No valemos un duro

Comparsa La errante

Comparsa Los campaneros – Kike remolino



Sabado 27

Coro Las mil y una historias

Comparsa Comparsa La Gloria

Chririgota Las pinchapelotas

Comparsa Los zincalé – Fali mosquera

Chirigota Los jubilados del soto del relax

Comparsa Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos – (Iván Romero y Nono Galán)

Comparsa La botellona