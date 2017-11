Las claves del sorteo del Concurso del Falla 2018

Este domingo 12 de noviembre a las 12 horas tendrá lugar el sorteo para definir el orden del Concurso de Carnaval del Gran Teatro Falla en 2018. Jornada de nervios y de mucha expectación, acentuada en esta edición por la cercanía del certamen con las fechas navideñas. Finalmente, será el martes 9 de enero cuando se alce el telón y lo hará una comparsa en lugar de un coro, como ya sucediera el curso pasado. Estas son todas las claves para saber antes de que comience el sorteo.

-Récord absoluto de participación

Hasta 169 agrupaciones estarán repartidas en sus respectivos bombos en el sorteo de este domingo. Una cifra récord en la historia del Concurso del Gran Teatro Falla, que sigue aumentado cada edición. Trece más que la pasada edición y cinco más que en los años 2015 y 2016. En esta ocasión se presentan 138 adultos (17 coros, 52 chirigotas, 63 comparsas y seis cuartetos), 10 de la categoría infantil (cuatro chirigotas, cuatro comparsas y dos cuartetos) y 21 juveniles (dos coros, cinco chirigotas, ocho comparsas y seis cuartetos).

-Enrique Miranda, la mano inocente

El sorteo del COAC (Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas) se celebra este domingo 12 de noviembre a las doce del mediodía en el Palacio de Congresos de Cádiz, el enclave tradicional donde se ha asentado esta cita cada vez más seguida por los carnavaleros. Desde las 11.30 horas, la televisión municipal Onda Cádiz TV retransmitirá el acto, que contará con Enrique Miranda como la mano inocente. El presentador portuense irá sacando los papeles con los nombres de cada agrupación. Los pormenores del espectáculo se podrán seguir tanto por la pequeña pantalla como por su canal de Youtube en Streaming.

-Sesiones más largas: de 7 agrupaciones entre semana y 8 el fin de semana (19 sesiones)

El Concurso comienza el martes 9 de enero y tendrá 19 sesiones de clasificatoria (seis cuartos de final, tres semifinales y la gran final) que arrancarán a las 20.30 horas. Esa primera fase termina el sábado 27. Por tanto, las funciones estarán compuestas por siete agrupaciones de domingo a jueves y de ocho los fines de semana. Serán más largas que en 2017. Siempre alzará telón un coro excepto el primer día, que lo hará una comparsa, y el segundo, que le tocará a una chirigota. Tampoco habrá cuartetos hasta el tercer día. Y la última sesión, el sábado 27, contará con siete grupos al producirse una baja. Culmina con dos comparsas.

-Los cabezas de serie NO cerrarán las funciones

El pasado Carnaval, como fórmula experimental y además de adelantar la hora a las 20:30, se recortaban las sesiones para que no acabaran tan tarde. Los pases se quedaban en seis grupos con la excepción de viernes y sábado. Y para mantener el atractivo hasta el final, los punteros cerrarían cortinas. Esta vez NO será así. Se ha aumentado el número de participantes y las cabezas de serie interpretarán su repertorio en el sexto lugar. Culminarán la noche una (o dos) agrupaciones que no se encuentran en ese bloque destacado.

El Patronato mantiene la posición clasificatoria del último año para designar a los cabezas de serie, esos grupos reconocidos por su buen papel en el Carnaval anterior y que se convierten en el principal atractivo de la noche. No obstante, se ha producido una novedad que ha desembocado en cambios muy interesantes. La comparsa de los hermanos Carapapas (`Los ángeles de la guarda') y la que dirige Faly Mosquera ('Los camballá') no son cabezas de serie porque hay que mantener, además de al autor, a la mitad del grupo más uno, y ambos han sufrido una profunda renovación. Sucede lo mismo con la chirigota de Miguel Choza, 'Los pinchapelotas', y la comparsa de Pepito Martínez y Cardoso, 'Los incontrolables'. Tampoco está en el selecto grupo la nueva comparsa de Kike Remolino, 'Los campaneros' ni la chirigota de Sevilla de Alvarado y Vergara, como tampoco el cuarteto de Manolo Morera e Iván Romero 'El equipo A minúscula (Comando Caleti)'.

Estos son los 19 cabezas de serie de este año, uno por cada función. http://carnaval.lavozdigital.es/noticias/2017-11-09/presidente-del-jurado-del-concurso-carnaval-del-falla-tiene-nombre-falta-ratificacion-20171109.html

-Sesiones con varias agrupaciones punteras

Sólo cantará una cabeza de serie por sesión. Pero los coros se han 'borrado' de esta lista, abrirán siempre función, y hay que sumarle grupos que levantan expectativas que no pertenecen a este bloque. Así que en una misma función puede coincidir la cabeza de serie con un coro de postín (Julio Pardo, Nandi Migueles, Faly Pastrana, Luis Rivero...) y las comparsas de los Carapapas, de Mosquera, de Pepito o las chirigotas de Choza y la de Sevilla, además del cuarteto de Manolo Morera e Iván Romero.

-Un sorteo vinculante en el día, pero con un orden que se sorteará en casa fase

Una de las incorporaciones del último Carnaval y que sigue adelante en 2018. El sorteo de este domingo será vinculante. Es decir, se mantendrá el orden a lo largo de las siguientes fases para configurar las funciones de cuartos y semifinales, con la exención de la final. Es decir, quien canta los primeros días en preliminares lo hará también más adelante en caso de clasificación, y así sucesivamente.

Eso sí, una vez confirmada cada función de cuartos y de semis, se procederá a un sorteo para establecer el orden de actuación en cada noche, con el fin de que un mismo grupo no sea siempre el que cierre las sesiones.