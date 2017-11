La comisión del Patronato elige este miércoles al presidente del jurado del Concurso 2018

La Comisión Técnica encargada de elegir a los miembros del jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, tanto en su categoría de adultos como de infantiles y juveniles, elige este miércoles a los presidentes. Dicha comisión está formada por los representantes de todos los colectivos que forman parte del Patronato del Carnaval, así como la Asociación de la Cantera. En concreto, serán Miguel Villanueva, Antonio Cantos 'Caracol', Eugenio Mariscal, Juan León , José Luis Naranjo, Antonio Beiro, Manuel Pereira 'Txapela' y José Carlos Patrón los encargados de supervisar los currículums que se han presentado y de donde debe salir el nombre del presidente.

Tal y como dictan las normas, el presidente debe cumplir un único requisito y es que no reúna ninguna de las condiciones de incompatibilidad por la participación de algún miembro de la familia. Asimismo, para que se haga efectivo el nombramiento, el presidente deberá ser elegido con dos tercios de los votos de los presentes. No obstante, si en la tercera votación no se ha alcanzado un acuerdo, éste será escogido por mayoría simple.

El nombre del presidente no se dará a conocer hasta el jueves, ya que debe ser ratificado por el Patronato en la Junta Ejecutiva que tendrá lugar a las doce del mediodía, que además tendrá que nombrar al secretario y al ayudante de palco. Posteriormente, el presidente recibirá los currículums que se han presentado para vocal, entre los cuales tendrá que designar a las personas que lo acompañarán en el palco durante el Concurso de 2018.

Hay que recordar, que la comisión técnica tendrá sobre la mesa un total de 21 candidaturas para la presidencia de adultos y 10 para la presidencia de infantil y juvenil. A ellas hay que sumar las 88 registradas para vocal del jurado de adultos y un total de 27 para vocal infantil y juvenil. De todas las candidaturas recibidas, 99 corresponden a hombres y 47 a mujeres. En total, suman 146.