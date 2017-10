Sevilla tomará el Falla en Carnaval

Cádiz y Sevilla, tan cerca y tan lejos. Dos visiones del mundo, dos provincias vinculadas histórica y sentimentalmente que estrechan su relación al compás de la caja y el bombo. Porque el Carnaval es, quizás, lo que más haya unido a estas dos tierras andaluzas. Y el trasiego en los primeros meses del año es constante; primero de visita a la ciudad de la luz y posteriormente su devolución mediante festivales y galas donde se transmite el cariño mutuo.

Este año el Concurso del Falla mantiene su crecimiento y aumenta el número de agrupaciones sevillanas que participarán en el COAC. Cifras de récord, como cada edición, superación constante. En esta ocasión serán 29 agrupaciones que se han inscrito desde Sevilla y las localidades de su provincia.

Manda la capital, claro está, si bien Alcalá de Guadaira demuestra su gusto por esta fiesta con cinco agrupaciones. Y muchas vienen para competir tras haber dado el salto de calidad en la primera década del siglo actual.

La máxima expectación la despierta la chirigota de San José de la Rinconada, 'No te quemes todavía', con la letra de Antonio Álvarez 'Bizcocho' y la música del gaditano Manolín Santander. Fueron la gran sensación del último Concurso, con 'No te vayas todavía' y el celebérrimo Manué, demostrando que el Carnaval y la risa son el mejor puente y el más sólido.

Las chirigotas sevillanas se hacen fuertes en el Falla. Pablo de la Prida y Jesús Benárquez llevan años ganándose al respetable. No sólo gustaba 'Esta chirigota, cae bien' de este último curso, sino también 'Yo soy presa', 'La mare que lo parió', 'Cogerlo ahí' o 'No me ralles'. Los 'sgayderman' han tirado de un nombre algo soez 'Una corrida en tu cara', a la espera del doble sentido.

José Antonio Alvarado y Juan Carlos Vergara vuelven a escribirle a un grupo netamente sevillano tras varios años escribiendo a la chirigota del Love para terminar con 'Los malos de Apendicity'. En esta ocasión serán 'Los crazy de los 40'. A su vez, Alvarado no faltará a su cita con su comparsa, que se presenta bajo la denominación 'La sonrisa de Dios'.

De Écija gustó mucho la chirigota '¡Ojú, que bochorno!', así que mantendrán el sello con '¡Ojú como está el patio!'. No será la única chirigota astigitana, pues se apunta de la misma localidad 'Cari, tenemos toda la eternidad'.

El gaditano Luis Rivero colabora con la música de la comparsa de Alcalá de Guadaira 'La cumbre', y letra de Juan Manuel Moreno Gandul. Seguirá el coro de Rafael Mora, Sánchez Cuevas, y Francisco Javier Escobar, 'La centuria'. Faltará la chirigota de los niños, aquellos que fueron 'Dando la talla' y 'Paco, baja aunque sea a la sabana'. 'El hombre de los mil rostros', comparsa de Dos Hermanas, será en 2018 'Los destronaos'.

Estas son las 29 agrupaciones que competirán en el Concurso de Carnaval de Cádiz del Gran Teatro Falla 2018:

-Coro La centuria (Sevilla), Los del Río

-Chirigota Una corrida en tu cara (Sevilla)

-Chirigota Campeones por cojones (Sevilla)

-Chirigota No te quemes todavía (San José de la Rinconada, Sevilla)

-Chirigota Los crazy de los 40 (Sevilla)

-Chirigota ¡Ojú como está el patio! (Écija, Sevilla)

-Chirigota Los que van a su bola (Alcalá de Guadaira, Sevilla)

-Chirigota Felices a las cuatro (Camas, Sevilla)

-Chirigota Cari, tenemos toda la eternidad (Écija, Sevilla)

-Chirigota Los que miran por encima del hombro (Sevilla)

-Chirigota Los que pasan página (Los Palacios y Villafranca, Sevilla)

-Chirigota Lo que nos faltaba (Sevilla)

-Chirigota Los sensiblones (San José de la Rinconada, Sevilla)

-Chirigota Ahora bajo... que me estoy cambiando (Tomares, Sevilla)

-Comparsa La sonrisa de Dios (Sevilla).

-Comparsa La cumbre (Alcalá de Guadaira, Sevilla). Luis rivero

-Comparsa Pueblo Llano (Tocina, Sevilla)

-Comparsa Las irrepetibles (Alcalá de Guadaira, Sevilla)

-Comparsa Los cazagigantes (Alcalá de Guadaira, Sevilla)

-Comparsa La gloria (Alcalá de Guadaira, Sevilla)

-Comparsa La otra mejilla (La Algaba, Sevilla)

-Comparsa El vendedor (Sevilla)

-Comparsa Los destronados (Dos Hermanas, Sevilla)

-Comparsa Hermanos (Sevilla)

-Comparsa La errante (Sevilla)

-Comparsa Comparsa El Genio (Mairena del Alcor, Sevilla)

-Comparsa Algunos hombres buenos (Dos Hermanas, Sevilla)

-Comparsa La inoportuna (Sevilla)

-Comparsa En blanco y negro (Sevilla)

Además, también participan tres comparsas juveniles:

-Cuarteto Los del patito feo (Guillena, Sevilla)

-Cuarteto Se busca cuarteto políticamente incorrecto (Guillena, Sevilla)

-Chirigota Aquí no hay quien viva, mamá (Dos Hermanas, Sevilla)