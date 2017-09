La compañía de Teatro Las niñas de Cádiz serán las pregoneras del Carnaval 2018

La compañía de Teatro ‘Las niñas de Cádiz’, compuesta por Ana López Segovia, Alejandra López, Teresa Quintero y Rocío Segovia, han aceptado el encargo del alcalde de Cádiz, José María González, para ser las pregoneras del Carnaval de la ciudad en 2018. El grupo, con una estrecha relación también con el carnaval callejero, será el encargado de dar el pregón el próximo 10 de febrero en el tablao de la Plaza de San Antonio.

José María González asegura encontrarse muy “ilusionado” por el hecho de que estas gaditanas hayan aceptado el reto de pregonar la fiesta grande de la ciudad. “En ellas se reúnen mucho de lo mejor del Cádiz moderno que queremos y debemos exportar y potenciar. Son un grupo de mujeres jóvenes con talento, con arrojo para haberse lanzado a la aventura de crear y llevar su propia compañía de teatro y encima exportan arte de Cádiz, arte escénico más allá del Carnaval, con el que también están muy unidas”, comenta el primer edil.

González recuerda cómo “cuando hablé con ellas lo único que preguntaron eran los días que por protocolo tienen que estar las pregoneras en actos oficiales, porque ellas quieren sacar su chirigota. Eso es muy auténtico”. “Estoy convencido que será un extraordinario pregón, por su talento, por su saber hacer, pero también por su amor a Cádiz y a esta fiesta”, concluye el regidor gaditano.

Por su parte, la concejala de Fiestas, María Romay, destaca que “por primera vez el Carnaval tendrá como pregoneras a mujeres que son y han sido protagonistas de la fiesta, encarnando esa figura de la mujer como actriz principal de nuestro Carnaval”. Romay insiste en que “partiendo del Carnaval, a través de su trabajo y su talento en el teatro, se han hecho conocidas en toda España y en muchos países del extranjero, hasta embarcarse en un proyecto empresarial con su propia compañía”.

Las pregoneras han acogido el encargo “con ilusión y responsabilidad”. Así, Alejandra López comentaba que “es el regalo mas bonito que me podía hacer mi ciudad, y una gran responsabilidad”, mientras que para Teresa Quintero su designación como pregoneras ha sido “una sorpresa, y una alegría muy grade a la vez que una gran responsabilidad”.

En esta línea, Rocío Segovia comenta que “aún no sabe” cómo acogió la noticia ya “me ha dado alegría, me ha dado pena, he sentido mucha ilusión y ganas de saltar... Yo qué sé”. Por último, Ana López Segovia indica que “al principio lo acogí con sorpresa, luego prudencia... Y de pronto, una ilusión muy grande, tan grande que he mandado al garete la prudencia y todo lo demás”.