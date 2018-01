Una auténtica «tortura», así han llegado a calificar algunos vecinos del casco histórico de Cádiz lo que supone tener la carpa de Carnaval instalada a pocos metros de su casa. Un problema que se viene repitiendo desde hace ya tres años y para el cual aún no han obtenido una solución por parte del equipo de Gobierno. Es por ello que no van a cejar en el empeño y continuarán en pie de guerra hasta conseguir que se respete su derecho al descanso.

Para dar mayor visibilidad al problema, la Asociación de Vecinos Cádiz Centro ha celebrado en la tarde de este jueves un encuentro que ha servido de altavoz a un los ciudadanos que han contado, en primera persona, su experiencia durante los once días en los que la carpa está operativa.

«Aunque cierre los balcones no puedo escuchar la televisión, el sofá me vibra, hasta la ducha me vibra. Es una crueldad contra los propios vecinos de Cádiz» relata una vecina que incluso se ha visto obligada al «exilio» para no sufrir los perjuicios que conlleva la carpa. Afirman que «ni los propios policías locales quieren recoger nuestras denuncias cuando les llamamos» a pesar de que el sonido procedente de la carpa, afirman, supera los 120 decibelios en el interior de sus viviendas con todas las ventanas cerradas, algo que, según denuncian, «es totalmente ilegal». En este sentido no entienden cómo un Gobierno municipal puede «saltarse las normativas en cuanto a contaminación acústica en beneficio de un negocio privado». Así el portavoz de la asociación vecinal, Francisco Gómez, señala que disponen de varias sentencias, una de ellas dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contra algunos ayuntamientos españoles por permitir el exceso de ruido en zonas cercanas a viviendas.

Desde la asociación de vecinos han propuesto otras alternativas como el lateral izquierdo de la estación de Renfe, el muelle pesquero o junto a Puerto América, siempre recibiendo la negativa por respuesta. «Hay que decir que todo esto parte de un engaño por parte de la concejala responsable de Fiestas, y es que ella nos dijo que la ubicación era esta por imperativo de la Autoridad Portuaria, algo que después hemos comprobado con su presidente que no era así y que se podía haber estudiado con tiempo, pero el tiempo se echa encima y desde el Ayuntamiento siguen sin darnos una respuesta», lamenta Francisco Gómez quien también ha criticado el «trato» recibido de los responsables municipales ya que la concejala no asistió a la segunda reunión convocada y el alcalde «ni siquiera tuvo la deferencia de recibirnos el día que acudimos a la apertura de los sobres para la licitación». Tal es la «falta de transparencia» del equipo de gobierno según el portavoz vecinal, que «cuando acudimos al acto de apertura de sobres comprobamos que no se habían leído nuestras alegaciones y aún estamos esperando una respuesta».