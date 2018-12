El Concurso del Falla comenzará el 18 de enero… O no. La última palabra todavía no se ha dicho. La asociación de comparsistas 1960 está dispuesta a modificar el calendario y cree contar con el apoyo necesario para que la información dada hace dos semanas sobre las fechas del Carnaval 2019 quede en papel mojado. Este lunes 10 de diciembre tendrá lugar una nueva reunión de la junta directiva del COAC en la que se abordará por enésima vez la organización del Concurso pero ésta sí será decisiva pues el tiempo apremia y hay que fijar el día del sorteo de actuación.

La postura de los comparsistas es clara. Son la punta de lanza de una reivindicación en la que aseguran encontrar el respaldo de la mayoría de los participantes. Batallarán por retrasar la fecha de inicio del Concurso, constriñendo las sesiones al aumentar el número de grupos por función y adelantando la hora de comienzo de función. Su portavoz Humberto González adopta una postura “cautelosa” pero se muestra convencido que de imperará “la cordura”. “Esta postura ya la planteamos en su momento e inexplicablemente se echó para atrás. Daremos un tirón de orejas. Además, el Ayuntamiento está por la labor de que si queremos la mayoría, ve con buenos ojos ese cambio”.

El primer punto de la reivindicación es recortar en 3-4 días la duración del Concurso, y comenzar el viernes 27 o incluso el domingo 29, en lugar del martes 24. Las funciones se adelantarían a las ocho de la tarde (algo que no gusta a los coristas, que siempre abren cortinas por reglamento) y contaría con siete grupos entre semana y ocho los fines de semana.

Medidas extremas

El otro gran problema radica en la calificación de las cabezas de serie. Aquí el enfado de los ‘punteros’ es pronunciado porque lo consideran una desventaja inaceptable al cantar a última hora. Reclamarán que si se mantiene esta fórmula como viene en el reglamento, los finalistas y semifinalistas de 2018 empiezan a actuar en las últimas sesiones de preliminares para no dilatar tanto el parón. Y que las cabezas de serie que se quedaron en cuartos puedan renunciar a esta condición, conduciendo a un sorteo puro.

El punto 9.2 (y el 9.2.8) genera una enorme controversia. ¿Pueden o no renunciar los grupos a ser cabezas de serie? No viene reflejado en el reglamento así que buscarán un acuerdo. O aceptan las peticiones de estos colectivos, o piensan poner en práctica un truco legal para dejar de serlo. Basta con cambiar la mitad de los componentes del grupo antes del sorteo para dejar de serlo, y volver a inscribirlos antes de las 48 horas previas a su actuación en el COAC. “No es un fraude, es un juego legal”, apunta Humberto. “Nada lo impide. Pero sería darle mayor trabajo a los funcionarios del Patronato, que bastante carga tienen ya, y no queremos. Por eso buscamos otras soluciones”.

Tampoco están en sus planes paralizar el Concurso, pero sí manejan un plan de actividades sino se respeta la opinión mayoritaria, incluido el plante. “Recortar el Concurso nos beneficia a todos los que estamos en el Carnaval. Hay normas que no se pueden tocar ya tras haber realizado la inscripción, pero debemos hacer lo posible en la organización para acabar con este problema”.