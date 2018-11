Hablar de Ángel Subiela es hacerlo de uno de los directores de comparsas más laureados de la historia del Carnaval de Cádiz.

Cuatro primeros premios con cuatro autores diferentes avalan la trayectoria de un hombre que lo ha conocido todo en la fiesta gaditana. Martínez Ares, Juan Carlos Aragón, Tino Tovar y Antonio Martín han sido los autores con los que Subiela ha llegado a la gloria del carnaval gaditano.

Ahora, inmerso en su etapa con Miguel Ángel García Argüez, José Aranda y Manuel Sánchez Alba, ‘Noly’, el director vive una segunda juventud en la que los últimos años le han devuelto a los primeros puestos de la modalidad con un cuarto premio logrado con Los Equilibristas y un segundo con Los Prisioneros en el pasado COAC.

Hace sólo unos días en los que su comparsa ha revelado su nombre para este año, Los Luceros. Idea que le director explica así en el programa ‘Tangos y Pasodobles’ de COPE Cádiz. “Tenía muy clara la idea de Los Equilibristas y Los Prisioneros también. Sabíamos que íbamos a ir dentro de una jaula y fue ‘Chapa’ quien dio el nombre de la comparsa. Este año cada uno de los autores tenía una idea y Argüez nos decía que la suya era la mejor. Mi idea era buena pero quizás no para este año”.

Subiela reconoce que “Argüez está muy inspirado con ‘Los Luceros’. Entiendo que tiene que gustarle al autor. Hemos arrancado en septiembre sin saber el nombre y el tipo pero hace cuestión de tres semanas ya lo sabíamos pero hemos esperado a que el Noly se recupere y lo hemos hecho público porque él es nuestro lucero, él nos guía”.

A gusto en el grupo y con los integrantes de la comparsa, el director destaca a José Aranda. “Me ha sorprendido mucho. En los últimos años no le hemos echado para atrás ni una sola lera. Sabe lo que me gusta y lo que quiere el grupo, habla poco y trae letras maravillosas. Tiene mucho ‘feeling’ con Argüez y con el grupo”.

Mirando hacía atrás, Subiela acumula casi cuarenta años de coplas desde que aquel chaval que empezara en juveniles y en los coros de Julio Pardo. ¿Qué ha cambiado desde entonces? “Sigo manteniendo la ilusión pero he cambiado mucho. Me quema solo la carretera pero ya no está ese Ángel prepotente y creído. Yo estaba en una burbuja, no había redes sociales pero sí había talibanes y fanáticos. Ahora estoy fuera de esa burbuja y puedo escuchar otras agrupaciones con tranquilidad”.

La situación actual del Concurso da mucho que hablar, más fuera que dentro, algo que no entiende el comparsista. “La lucha con los fanáticos ya está perdida de antemano. El Carnaval parece que está en manos de redes sociales y clubes de fans. Lo que vende es lo que vende, me ven en una guerra por fuerza por Martínez Ares cuando hace 18 años que no hablo con él. Que no me pregunten por él porque ahora mismo no lo conozco”.

¿Qué le queda por hacer en el Carnaval?

“Yo he firmado más contratos que nadie y no quiero volver a eso porque ya lo conseguí y no me apasiona. Me encantaría salir en una chirigota pero no sé en qué estilo. Me encantaría una chirigota con Cárdenas o Sherriff por ejemplo pero no me veo en la chirigota del Selu porque soy exagerado cantando”, explica entre risas.

Con tantas comparas en su trayectoria, Subiela revela sus favoritas. “Las mejores comparsas fueron en los noventa, la mejor sin duda fue Los Piratas. Esa comparsa y ‘Encajebolillos’ han sido las que me han marcado, pero dentro de las mías me quedo con tres: Los Piratas, Los Ángeles Caídos y Los Equilibristas, son las que llevo en el coche”.