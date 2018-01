La comparsa ‘Los Zincalé’ ha interpretado este sábado una letra dedicada a Sevilla que ha generado cierta polémica. El autor entiende que desde la capital hispalense están tratando de “robarnos el alma y la esencia de nuestro Concurso”, como apunta en su copla. Francisco Javier Ramírez ‘Chato’ es el autor del repertorio literario y asegura que la intención no es criticar “al aficionado en particular”, pero le duele ese excesivo protagonismo sevillano en el Carnaval de Cádiz.

En una entrevista tras la actuación, el letrista percibe un interés cada vez más claro de Sevilla y los sevillanos por hacerse con el Carnaval de Cádiz y con el Concurso del Falla. Como apunta el protagonista, “lo explico perfectamente bien. No tiene nada que ver con el aficionado en particular, lo digo en el trío, pues cuando vamos a Sevilla hay gente que nos quiere un montón. Pero cada vez hay más brochazos de que el Carnaval de Sevilla empieza a tener excesivo protagonismo. Por ejemplo, aprovechan la final del Falla en Sevilla, los ladrillos coloraos como reclamo para un Concurso, a nivel económico se está moviendo más dinero, Diputación de Sevilla ha estado a punto de hacer un certamen exclusivo para sevillanos…”.

Así que la intención de ‘Los Zincalé’ es la defensa de la idiosincrasia gaditana. “Desde Cádiz lo único que hacemos es defender lo nuestro porque tiene una seña y una particularidad que no debemos perder y que se está empezando a enturbiar. No lo hago por otra razón”. Al ‘Chato’ no le importa que lluevan las críticas o se interprete negativamente esta letra tanto entre los espectadores como en las redes sociales. “Que cada uno lo interprete como quiera. No entraré en redes sociales porque no me gusta”.

Las críticas “me dan absolutamente igual. Esto es Carnaval, hay este año excesiva polémica con un montón de temas y este es otro más”.

Este es el segundo pasodoble de ‘Los Zincalé’ dedicado a Sevilla:

Tú sabes que en Cádiz hay que mamar

y que esto es un sitio sin igual

pero si me pagan, yo voy el primero,

que aquí nos vendemos por poco dinero

ay

y poco a poco te han utilizado

mi templo de ladrillos coloraos

reclamo de un cartel de carnaval.

Por Dios abrid los ojos gaditanos

que se nos está yendo de las manos

y no paramos, y no paramos

la final del Falla en Sevilla

han comprado Onda Cádiz con calderilla

y hasta que hicieron hacer un concurso pa sevillanos y Cádiz puso la otra mejilla.

Cajasol hace años abría la veda

porque eso iba de maravilla

y aunque haya gente que nos quiera de verdad

es increíble el calor que allí nos dan

tú veras que al final no pararán

hasta que no lo hagan suyo.

Que de Sevilla capital quieren robarnos el alma y la esencia de nuestro Concurso

pero no podrán seguro

porque el Teatro de ladrillos coloraos

lo siento no hay más que uno.