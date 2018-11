A dos meses de que el teatro alce el telón, el Concurso del Falla empieza a tomar forma. Finalmente serán 186 agrupaciones las que compitan en el COAC, 148 en la categoría de adultos. La tendencia creciente se mantiene y, aunque no se alcance el récord de participantes en el COAC, sí que es la cifra más numerosa de los últimos años. Queda remontarse a 2011 (184) y 2010 (198) para encontrar datos superiores.

La siguiente pregunta por resolver es ¿cuándo comenzará el certamen? El calendario no apremia en 2019 ya que la semana de Carnaval comienza el sábado 2 de marzo, así que se puede encajar perfectamente. Todavía en estudio, se baraja la semana que comienza el lunes 21 de enero, con la Gran Final el viernes 1 de marzo. Con tantas voces y opiniones diferentes sigue siendo una incógnita. De momento, y con las inscripciones cerradas, las evidencias dejan el siguiente Concurso.

1. El concurso más largo de la historia

No es el que más agrupaciones presenta, pero sí el que se dilatará más en el tiempo. La Junta Directiva aprobó que las sesiones preliminares serían de seis conjuntos (el sexto cierra función), y le ha unido una más a cuartos (7) y otra a semifinales (4), más la Gran Final. 36-37 días en total con sus correspondientes descansos, que se utilizarán para la cantera. Y con 22 juveniles y 16 infantiles se obligará a fijas más sesiones para pequeños y jóvenes.

No obstante, este martes se estudiará la situación en una nueva reunión de la junta directiva del COAC, pues ha resultado inesperado este aumento sensible en la inscripción y se valora que las preliminares pasen a ser de siete. Se apuntó el deseo de seis, para que sean más cortas, pero no se recogió en la reglamentación. Sí que se regló que sea el cabeza de serie quien cierre función.

2. ‘Invasión’ foránea

El Carnaval es un fenómeno en expansión y el contagio a Andalucía empieza a extenderse por todo el territorio nacional. De las 148 agrupaciones de adultos, 58 son de fuera de la provincia de Cádiz, por 55 de la capital gaditana. 33 provienen de tierra sevillana, y se animan desde Santoña (Cantabria), Mérida (Badajoz), Cataluña (Barcelona), Madrid, Beniaján (Murcia) y hasta dos de Ceuta. Una muestra de que esta fiesta ya no es ‘De Cádi, Cadi’, porque tiene una repercusión mayúscula en numerosos rincones de la península.

3. La chirigota no muere

Son momentos cruciales para la ‘reina de la fiesta’. La chirigota se encuentra sumida en una crisis de identidad, influida entre varios motivos por la apertura de fronteras y las redes sociales. No se ha producido el necesario relevo generacional. Salvo Vera Luque, Remolino y otros autores de manera intermitente, los ‘punteros’ acumulan ya varios décadas de premios a sus espaldas.

Para el próximo año causarán baja el propio Vera, Sheriff y el Canijo. Cuando se esperaba la hecatombe, se han inscrito 54 chirigotas, diez más que el último Carnaval. Están lejos de las 69 comparsas, que viven su momento dulce, pero darán guerra con ‘Er Chele Vara’ (Aragón), ‘Los cachito Pan’ (Love y Remolino) y ‘Las cosas del destino’ (David Márquez Mateo, Carapapa) como prometedoras novedades.

4. La cantera sorprende con su crecimiento

Los organizadores temían que este 2019 se produjera una rebaja en la inscripción de agrupaciones infantiles y juveniles, pero al cierre del plazo se encontraron con una agradable sorpresa. Siete agrupaciones más que en el concurso anterior. Una de juveniles (22) y seis infantiles (16). Otro problema (‘bendito’) a la hora de fijar el calendario porque el número de actuaciones aumenta considerablemente entre los más pequeños.

Estas cuatro claves marcarán el Concurso del Falla en 2019, que contará con muchas ausencias (Vera, Canijo, Sheriff, Bienvenido, Tino, Rivero…) pero también regresos como el de Aragón a la chirigota, parte del grupo del Love o la comparsa de Barbate. Además del paso de Antonio Pedro Serrano al coro de Julio Pardo. Aquí puedes ver Quién es quién en el Carnaval de Cádiz 2019.