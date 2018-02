El argentino Jorge Valdano, uno de los pocos filósofos que en fútbol han sido, dejó para la posteridad la frase de que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. En Cádiz, durante dos meses largos, es el Carnaval lo más importante entre lo menos importante. Y entre lo más importante, también. Sólo hay que comprobar cómo las redes sociales y las conversaciones de bar han gravitado durante estos días en torno al fallo del jurado. Las chirigotas de Los Molina y el Bizcocho y la comparsa de Germán García Rendón son las grandes ausentes de un Concurso que arrancó con el pie cambiado por el novísimo criterio de no arrastrar los puntos de preliminares y que ha demostrado que, hoy por hoy, no hay ningún gran pelotazo que sirva de epónimo para la edición del 2018.

Los momentos de Cuartos

Los Cuartos de Final, además de algún bostezo acostumbrado, ha dejado tres momentos para el recuerdo. Uno protagonizado por una agrupación que ya no está y dos que quizá haya contribuido a que las otras lleguen más lejos de lo que habrían esperado. El primero de ellos tuvo como protagonista a Macario (en realidad, Makhtar) un senegalés que se avino a participar en la presentación del a chirigota No te quemes todavía (eliminada en Cuartos), en la que se recrea el tipo de vendedores de baratijas en la playa. Makhtar explicó que en ningún caso se había sentido ofendido con el tema y que le parecieron muy graciosas las referencias de la chirigota del Bizcocho. «Los que se han sentido ofendidos seguro que no han hecho un viaje en patera», resumió el senegalés.

Otro gran momento tuvo nombre de mujer: Lola. A ella dedicaron un pasodoble los miembros de la chirigota Cai de mi arma (7,20) en el que le alababan ser las manos y las piernas de Willy, un compañero de la agrupación que va en silla de ruedas.

El tercero lo protagonizó la chirigota Una corrida en tu cara. Su respuesta en forma de cuplé a la demanda de los abogados de Andrea Janeiro provocó una ensordecerdora respuesta del Falla, que apenas dejó que se escuchara el estribillo con los aplausos.

Temas esperados y nuevos

En esta segunda fase se volvieron a escuchar coplas esperadas a los temas recurrentes de Cuartos, en especial, a Puigdemont y al procès. Sin embargo, la airada reacción desde cierto sector del catalanismo por la decapitación simulada del Molt Honorable ha provocado la respuesta de buena parte de los grupos, que también replicaron a la petición de los abogados de Andrea Janeiro de que se retirara una letra que hacía referencia a su aspecto físico.

También se incorporaron a este círculo de nuevos temas la detención de Quique Pina (más con chascarrillos metidos deprisa y corriendo) y la organización de un concurso de Carnaval en Sevilla en el que sólo podían concurrir agrupaciones procedentes de la provincia.

Sin favoritos

Sin duda, la nota predominante de la sesión que esta noche comienza es la ausencia casi total de agrupaciones favoritas en ninguna modalidad. En comparsas, el jurado de LA VOZ da como favoritos a Los mafiosos de Juan Carlos Aragón pero, en una horquilla de cinco puntos están Tic-Tac Tic-Tac (Tino Tovar), Los prisioneros (García Argüez y Noly) y El perro andalú (Antonio Martínez Ares). Una situación parecida se vive en las chirigotas donde salvo quizá la sorpresa de Cascana (Cai de mi arma), ninguna chirigota de las tradicionalmente potentes (Santander, Vera Luque, Selu o el Canijo) ha brillado con su mejor luz.

En coros sería una osadía hablar de Luis Rivero sorprende porque de él ya se espera un alto nivel como el de Pastrana o Julio Pardo. Los tres se han destacado sobre el resto y la duda está en quién será el invitado de esta terna en la final. El coro de los estudiantes, el de los Niños y el García Argüez Procopio son los firmes candidatos a abrir cada uno de los bloques que tendrá la final de este viernes. En cuanto a los cuartetos, todos los que pasaron a Cuartos se medirán también en Semifinales y, si el dios Momo no endurece el criterio, podríamos tener a los cuatro en la Final, aunque el Trío y, sobre todo, Los de la gran Puñeta tienen menos papeletas para subirse al escenario del Falla.

Las sesiones del Falla pierden los descansos

El Ayuntamiento de Cádiz indicó ayer, por sorpresa, que se suprimían los descansos en las fases de semifinales y en la Final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. De tal suerte, se espera abreviar los tiempos de cada sesión que, en el caso de la final, se prolongaban hasta las 9 de la mañana. Sin embargo, desde distintos foros de aficionados se cuestionaba ayer la idoneidad de la medida ante la extrema duración de cada sesión, que puede provocar que el patio de butacas se vacíe cuando canten las agrupaciones menos conocidas.