José Luis García Cossío, ‘El Selu’, ha tocado el cielo en el Carnaval de Cádiz. No por los primeros premios que acumula (‘El que la lleva la entiende’, ‘Con el sudor del de enfrente’, ‘Los lacios’, ‘Si me pongo pesao po me lo dices’…), sino porque ha revolucionado el mundo de la chirigota y ha sido su figura más emblemática en los últimos treinta años. Es que su carácter polifacético continúa abriéndole fronteras.

Ahora ‘El Selu’ ha sido prenominado a los premios Goya, que cada año galardonan los mejores trabajos del cine español. El gaditano opta al Goya 2019 como mejor Actor Revelación de la temporada por su papel de taxista en ‘El mundo es suyo’, el filme de los compadres Alfonso Sánchez y Alberto López.. Sólo estar ahí ya es un premio para alguien que no se dedica específicamente a ello, y así lo reconocía el propio autor en las redes sociales.

Prenominado a mejor actor revelación…. después del antifaz de oro es lo mejor que me ha pasado interpretándome a mí mismo… pic.twitter.com/fIVrQmuFCa — El Selu (@elseludecadi) 28 de noviembre de 2018

No obstante, a la 33 edición de los Premios Goya optan un total de 151 películas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Los nominados se conocerán el miércoles 12 de diciembre en la sede de la Academia por boca de Rossy de Palma y Paco León. En esta ocasión, la gala se celebrará en Sevilla el 2 de febrero (Palacio de Congresos) y será presentada por Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Narciso Ibáñez Serrador recibirá su reconocimiento a título póstumo.

José Luis García Cossío, ‘El Selu’, que tiene un papel importante dentro de la historia. “Ha sido una experiencia muy bonita, he vivido cosas impensables para mí hace un tiempo.Yo que sólo había hecho televisión, he comprobado de primera mano que el cine es algo mucho más elaborado”. “He disfrutado mucho del rodaje, del ambiente que había fuera y de que la película gustara, así que estoy encantado con la experiencia”, comentaba a LA VOZ.

‘Selu’ tiene un papel importante dentro de la trama del filme, como él mismo explica: “Aparezco durante toda la película, hago de taxista y me encuentro con ellos (los compadres) en diferentes circunstancias durante el desarrollo de la trama”.