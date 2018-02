María Romay amenazó la pasada semana con denunciar al autor Faly Pastrana, del coro ‘Los chimenea’, con denunciarle por el artículo de Diario de Cádiz en el que lanzaba acusaciones sobre su influencia en el Jurado y criticaba duramente su disfraz ‘papoalaire’. La concejala de Fiestas no ha querido hablar sobre si seguirá adelante con la demanda o dará marcha atrás después de que el autor se retractara, y es que “no quiero que el titular de hoy sea la denuncia. Venimos a hablar del Carnaval con mayúsculas. En los días siguientes podremos hablar de otros temas secundarios”.

Aún así, Romay manifiesta su tristeza por la tremenda repercusión, no sólo local sino nacional, que ha tenido su disfraz de la estatua de la Diosa Gades en la Gran Final del Concurso del Falla. “Me entristece que un disfraz en pleno Siglo XXI dé tanto que hablar. Que siga dando tanto pudor y miedo la representación del cuerpo desnudo de una mujer como el de nuestra estatua Gades. Pena. Por unas cuestiones patriarcales y machistas. Puedo aceptar de buena gana que me digan que no ha gustado mi disfraz, o que ha encantado, pero no que se entre a valorar si la desnudez de una concejala es adecuada porque eso no entra en debate“.

La edil de Fiestas ha tenido que hacer frente a numerosas críticas pero también han salido muchísimos defensores. “El apoyo siempre es bienvenido. La mujer ha venido al Carnaval de Cádiz para quedarse, sin entrar en la demagogia y ese doble discurso entre azafatas sí, mi disfraz no… cosas que no tienen nada que ver una con la otra“.

«El Carnaval tiene que asumir la crítica»

Este ha sido el Carnaval de los ‘ofendiditos’, de las polémicas, de las críticas al Carnaval por parte de la prensa nacional por sus chanzas sobre Puigdemont, sobre Andrea Janeiro y también por el supuesto racismo de algunos de sus grupos. Romay le quita hierro en este sentido. “Forma parte de la idiosincrasia del Carnaval. Cuando una agrupación sale a un escenario a decir lo que quiere, se expone a que el público que la escucha dé su opinión. Es una respuesta unas veces particular, otra mediática, y el Carnaval tiene que asumir la crítica como la fiesta de libertad de expresión que es. Creo en el derecho del que se sube a las tablas y también del que lo recibe”.

No gustó a María Romay que el cuarteto ‘Los de la Gran Puñeta’ de Javi Aguilera contaran con un burro en el escenario. Los carnavaleros aseguraban tener todos los permisos, pero la representante municipal les dejó claro que existe una ordenanza que impide la utilización de animales en espectáculos públicos. “No creíamos que tuviéramos que trasladar al reglamento cuestiones que son del código civil y penal, que están dentro de la ley. Pero si la ciudad y los concursantes necesitan esa pedagogía de verlo escrito en un reglamento, no nos cuesta trabajo hacerlo. Todo para garantizar el derecho de los animales para no verse en estas situaciones denigrantes”.