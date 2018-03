El dispositivo especial de limpieza activado por el Ayuntamiento de Cádiz, a través del Área de Medio Ambiente, recogió desde durante la madrugada del lunes y hasta las 13 horas de hoy un total de 138.640 kilogramos de residuos urbanos acumulados durante la celebración del primer Domingo de Carnaval. De este total, 740 kilogramos se recogieron en jardines de la ciudad. A ello, hay que sumar la retirada de 2.340 kilogramos de cartón acumulados en la jornada del domingo 11.

Asimismo, desde el Consistorio aseguran que el plan de baldeo contempla la limpieza diaria de las zonas que registran mayor concentración de personas como el barrio de La Viña y el centro de la ciudad, así como los barrios de San Carlos, Santa María, Campo de Sur, El Mentidero, El Balón y alrededores de La Caleta. Este será el octavo año consecutivo que se ejecuta el plan de baldeo, con el que se garantiza la limpieza en todo el centro histórico, repartido en turnos de mañana y noche.

Además del domingo, con 348 jornadas, las fechas con mayor personal de refuerzo son el lunes 12 de febrero (294 jornadas) y el domingo 18 de febrero (253). Estos mismos días también serán los que cuenten con más vehículos de refuerzo.

En cuanto a incidencias en la jornada del domingo, desde la Policía Local informan de que no se produjo ninguna destacable. Sí hay novedades, en cambio, con respecto a la labor desarrollada por el grupo Omega, encargado de las inspecciones sanitarias. Este domingo efectuó 23 intervenciones con denuncia de mercancía perecedera y no perecedera, además de dos intervenciones sin denuncia de mercancía no perecedera (abandonada en la vía pública) y una denuncia por vender bebidas alcohólicas en local sin licencia.

La mercanía perecedera intervenida fueron dos kilos de camarones y cuatro bolsas de mojama, y los productos no perecederos intervenidos fueron los siguientes: 241 pitos de carnaval, 112 sombreros, 43 diademas, 343 antifaces, 101 juguetes, 256 pelucas, 37 ajitos, 991 pulseras, 31 pelotas, 90 globos,31 pistolas y tarros de pompa, 27 peluches, 11 gafas grandes, 1.824 botes de sprays, 12 de gorros de Navidad, 24 varitas mágicas, 4 nariz de payaso, 37 cajas de ajitos, 89 cajas de bombetas, 131 martillos de Carnaval, 785 bolsas de papelillos, 295 paquetes de serpentinas, 42 paquetes de pilas, 3 destornilladores, 22 paquetes de garrapiñadas, 55 paquetes de patatas fritas, 78 paquetes de cacahuetes, 175 paquetes de frutos secos, 491 paquetes de gominolas, 157 paquetes de chicles, 11 kilogramos de altramuces, 323 paquetes de pipas, 60 paquetes de gusanitos, 596 paquetes de golosinas, 48 chocolatinas, 22 paquetes de pasarratos, 13 paquetes de kikos, 168 botellines de agua, 27 botes de algodón dulce, 7 latas de Coca-cola y 9 latas de cerveza.