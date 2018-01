La chirigota del Popo se presentaba este viernes en el Concurso de Agrupaciones del Falla del Carnaval de Cádiz con un tipo que recordaba a la mítica serie de Érase una vez la vida. Érase una vez…. la chirigota es una antología de la modalidad en las últimas décadas.

El integrante de la chirigota de José Miguel Choza se mostraba contento tras la actuación. Las sensaciones han sido positivas, el público ha estado bien nosotros nos hemos divertido y como esta chirigota está muy trabajada ahí se ve.

Además comentaba que «es un homenaje a la modalidad sobre todo y a todos esos chirigoteros del Carnaval de Cádiz que por desgracia no estén que gracias a ellos se sienten unos chirigoteros». El Popo tuvo unas palabras para el desaparecido Manolo Cornejo: «lo conocía y qué menos que darle un homenaje a esa gran persona que tenía un corazón bastante grande».

En cuanto al nuevo autor del grupo, José Miguel Choza, el Popo comenta que «es un tío muy constante, muy insistente. He estado trabajando tres semanas de noche y no me ha afectado el trabajar de noche con mi empresa y me siento muy orgulloso porque es un tío que a la hora de la verdad está trabajando mucho por la chirigota».