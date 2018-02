El autor del Carnaval de Cádiz, Antonio Martín, ha realizado un parón en su gira de reconocimientos tras anunciar su despedida del Concurso del Gran Teatro Falla para hablar de algunos aspectos del Carnaval de Cádiz. Como es habitual, el coplero de la calle San Vicente no ha dejado indiferente nadie y ha contestado abiertamente a las preguntas realizadas por el portal web Cordopolis.es, donde ha realizado unas polémicas declaraciones.

Entre los ofendidos, están los autores de la exposición ‘Cien años desde que nació. Paco Alba 1918-2018’ en Cádiz y el autor de comparsas, Antonio Martínez Ares. En el primero de los casos, Martín pone en duda algunos de los aspectos que se recogen en la muestra de Javier Osuna y Santiago Moreno sobre cómo fueron los hechos durante la noche de 1973 en la que la comparsa ‘Estampas goyescas’ del Carnaval de Cádiz, con autoría de Paco Alba, recibió un sonoro abucheo por parte del público del Falla.

Al respecto, Martín asegura abiertamente: “Están engañando, la historia la están tergiversando de alguna manera. Ahora han nacido muchos historiadores, novelistas, escritores, refiriéndome al Carnaval, mucho conferenciante…Y no digo con esto que esté mal lo que están haciendo de Paco Alba, pero el año 73 lo pintan de una manera que no fue así. No fue lo que dice la gente. Lo pintan como que de alguna manera los que me seguían hicieron un clan para tirar”, apunta en la entrevista.

El coplero ya ha recibido la respuesta de los comisarios de la exposición, ofendidos ante estas palabras. “Habla usted como si fuera la única persona superviviente de la madrugada de 1973. El último testigo sobreviviente. La última oportunidad de reconstruir la verdad. La piedra filosofal…Pues mire usted, ¡no! Hay miles de personas que aún viven y que también fueron testigos de aquello y cuyo testimonio es igual de válido que el suyo”, publican los autores, además de otras aclaraciones al respecto.

A quien también dirige sus opiniones Antonio Martín es al autor de ‘El perro andaluz’, Antonio Martínez Ares. En referencia al autor más mediático del Carnaval de Cádiz en la actualidad,, asegura: “Yo siempre he intentado acercarme a él. No es que él no lo haya aceptado, pero creo que está en otra onda. Como ha probado las mieles artísticas… No ha triunfado del todo, porque lo de cantautor lo lleva arrastrando hace mucho tiempo. Un cantautor que ha triunfado es El Barrio. Las cosas son evidentes. Él no ha llegado, ha vuelto después de 13 años a los carnavales y yo, la verdad, es que todavía sé de buena tinta, porque tenemos amigos comunes, que él lleva otra historia”.

Además, continúa con estas declaraciones: “A Antonio le falta nada más que le peguen dos o tres palos seguidos como me los dieron a mí. Entonces recapacitaría y pensaría de otra forma, y haría las cosas mejor, con más sensatez. Y siendo más consecuente. Decir las cosas que se sienten. Este año ha cantado un pasodoble al dialecto andaluz y él no habla andaluz, habiendo nacido en el barrio de Santa María… Todavía no sé cómo una persona que no habla andaluz puede reivindicar una cosa que no siente. Pero son cosas triviales. No quiero ir más allá, pero sería mucho mejor autor si desembarca y pusiera los pies en la tierra”.

Asimismo, muestra su opinión sobre los actuales autores del Carnaval de Cádiz. “Ahora son abogados, filósofos, escritores, guionistas, historiadores… Está muy bien, hemos ganado en eso, pero también están jugando con una ventaja. Por eso muchas veces dices: ¿qué están cantando? Hay que coger el Larousse para ver qué han dicho. La copla de Carnaval es más sencilla. Es un dardo que tiene que ir directo al corazón y no darle tantas vueltas, ni decir como se dice ahora: “Bueno, a estos hay que verlos mañana, hay que reunirse y estudiarlo”