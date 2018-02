Haciendo memoria, tendríamos que remontarnos al año 1997, cuando las chirigotas del Yuyu y Juan Carlos Aragón, ‘De plaza en plaza’ (los palomos) y ‘Kadiz City’ respectivamente, no pasaron a la final, para recordar cajonazos tan sonados, al menos en la modalidad de chirigotas, eso sin contar con los míticos ‘Cubatas’ del 86.

Por otra parte, mucho se viene hablando en los últimos años sobre la influencia, buena o mala, de las nuevas tecnologías sobre el carnaval y la proyección que el concurso viene adoptando más allá de Setenil de las Bodegas. Y es que, como recuerdan algunos aficionados en Twitter, antes también había críticas a la decisión del jurado del COAC, lo que ocurre es que era algo más de estar por casa, un clásico de todos los años que no traspasaba apenas ni la frontera de Cortadura.

De hecho, en esos años era impensable que una agrupación nada menos que de Sevilla pudiera superar el primer corte y pasara a Semifinales, ya que entonces no existían los Cuartos. Este año las críticas al jurado, de momento, las está acaparando la decisión de no pasar a Semifinales a la chirigota de Antonio ‘El Bizcocho’, algo que el público no dudó en recriminar directamente a los vocales de esta modalidad durante la sesión del lunes coreando “donde está el Bizcocho”, a lo que uno de los miembros del jurado, Manuel Pérez Fabra, respondió de manera inmediata con un gesto con el que simulaba comer. El momento fue captado desde el patio de butacas por un aficionado que lo colgó en su cuenta de twitter.

A pesar de que en alguna ocasión el Falla (entiéndase el público) se ha dirigido directamente al jurado para recriminar una decisión que no ha gustado a la mayoría de los aficionados, lo que no es habitual es que uno de los aludidos responda en el momento al respetable en plena función. De hecho el gesto ha incendiado las redes hasta el punto de que el propio Pérez Fabra ha salido al paso de las críticas este martes en su cuenta de twitter, aludiendo a que el gesto iba dirigido a “una persona del público” que le estaba insultando. Así el vocal de chirigotas y cuartetos se justifica afirmando estar “cansado de tragar insultos”.

Mi gesto de anoche en #COAC2018S1 iba dirigido a una persona del público que gritaba "tu puta madre". Quise indicar que estaba cansado de tragar insultos como "hijos de puta", "putos sinvergüenzas", "dais asco", "mamarrachos" desde el sábado noche. No me refería al "bizcocho" (1) — Manuel Pérez Fabra (@Mpfcadiz) February 6, 2018

Posteriormente reconocía en sus comentarios que “el gesto sobraba” y señalaba que “no volverá a pasar”.

Por su parte el propio autor de la chirigota sevillana también se pronunciaba en su cuenta de twitter animando a los aficionados a que disfruten y saboreen las coplas sin caer en fanatismos y asegurando que él ya está “pagado” con el cariño que ha recibido.

Si preguntan por mi chirigota y ovacionan como se merece a él Sheriff, y a todas las demás,…No es fanatismo, es carnaval!! Disfruten del Falla que se nos va acabando, de cada una, saboréenlas!!! Yo os juro que estoy pagado. Viva Cádiz y respeto siempre. Salud! ❤️ — bizcochO (@bizcoch0) February 6, 2018

Nueva polémica que salta a las redes sociales y donde se vuelven a poner en tela de juicio los límites de la libertad de expresión ya que son muchos los aficionados que han dejado comentarios mostrando su repulsa hacia los insultos y pidiendo respeto, ante todo, al resto de agrupaciones.

Os vuelvo a decir,antes de Twitter, de contratos todo el año, del carnaval para el mundo, habia cuatro cagándose en los muertos del jurado, ha sido así toda la vida, pero sin menospreciar a las que se suben a las tablas. — Gades (@manuortiz26) February 6, 2018

Y es que, al fin y al cabo, esto siempre ha sido así. Se trata de un concurso y nunca llueve a gusto de todos.