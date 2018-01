Pepe Viyuela ha sido una de las sorpresas de esta noche en el Gran Teatro Falla. El actor, uno de los mejores cómicos nacionales y nacionalmente conocido por su papel en la serie ‘Aida’, se encuentra estos días en Cádiz al ser invitado por la Universidad de Cádiz para dar un curso de payaso.

Así que ha aprovechado para acercarse al templo de los ladrillos coloraos y asistir por primera vez al Concurso de Carnaval. Viyuela aseguraba estar alucinado con lo que estaba viendo. “Tengo la boca abierta. Absolutamente impresionado. Si ya uno viene con ilusión, cuando lo vive se llena más y se entienden muchas cosas. Es algo impactante, muy bonito”, confesaba a Cope Cádiz.

Durante el tiempo previo, “me he estado enterando de qué es una chirigota, una comparsa, un coro… A mí la chirigota me gusta por el desenfado, la mordacidad, pero es muy difícil y más para elegir que soy un ignorante. Me quedo con todo porque todo forma este universo”.

Pepe Viyuela es quizás el mejor cómico del país. Pero no se atreve a juzgar el Carnaval de Cádiz desde un punto de vista profesional. “Es mucho más bonito venir a disfrutar, a pasarlo bien. Venir a sacarle punta con el arte y el ingenio que hay creo que es incorrecto. Es algo popular que no se debe meter en el corsé de lo académico”.