La peña Los Juancojones, en el barrio del Mentidero, ha sido testigo de uno de los momentos más emotivos de cuantos se han vivido en la noche de este viernes fuera de los muros del Gran Teatro Falla.

Se trata de la sorpresa que el autor Enrique García Rosado, Kike Remolino, le ha brindado a Tino Tovar con quien mantiene una gran amistad desde muy jóvenes. No en vano Kike ha salido varios años con Tino en comparsas como ‘Las estaciones’ o ‘El espíritu de Cai’. El grupo de ‘Los Campaneros’ acudía al local donde se estaba preparando la comparsa ‘tic-tac, tic-tac’ para cantar un pasodoble que tenían preparado para la Final. Sin embargo, al no haber conseguido superar el pase, Remolino ha querido rendir su particular homenaje a Tino, que se despide temporalmente del concurso, con una letra que hizo brotar las lágrimas de todos los que presenciaron ese emocionante momento.

El día 24, cantó tu comparsa,

yo con mi veneno enfrente de la tele

a ver lo que pasa.

Se abrieron cortinas,

una bella estampa

las guitarras sonando

dando paso a tu obra que se presentaba.

El día 24 cantó tu comparsa

un par de pasodobles

con marca de la casa,

los cuplés tu sabes

no estaban malotes

pero el estribillo ya me cautivaba.

El día 24 el popurrí arrancaba

cuarteta por cuarteta

al mundo mostraba tu pluma y espada

el final se acercaba

y un vuelco a mis entrañas

escuchando que el tiempo

te había dicho descansa y que te retirabas.

Y el veneno malo del concurso desapareció

no podía creerlo,

pensaba en el amigo,

en el compañero, en el maestro.

Pensaba en el poeta

pensaba en ese grupo

huérfano de versos

pensaba en la familia

pensaba en tu regalo en forma de consejo.

Huye Tino,

por más vueltas que le sigas dando a tu anillo

no pienses que Cádiz

va a echarte en el olvido

de esto cuántas veces hablé contigo

ay, compay

y si te llama la guitarra para que vuelvas

la coges cuando tu alma

esté con fuerzas

cuando llegue ese día recuerda

que estará el Falla de par en par

con las puertas abiertas.