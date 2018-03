Recientemente la comparsa ‘Los ángeles de la guarda’ le dedicó una letra de pasodoble y su reacción fue invitarlos a Madrid a cantar para los pobres. Fue su manera de agradecer el gesto de la agrupación del Carnaval de Cádiz, que recogió de inmediato el guante. Ángel García Rodríguez, más conocido como el Padre Ángel, habla ahora sobre el gesto de los hermanos Márquez Mateos, ‘Los Carapapas’, sobre el Carnaval y sobre Cádiz.

Fue emocionante escuchar el pasodoble que ‘Los ángeles de la guarda’ le dedicó este carnaval. ¿Había escuchado alguna vez alguna copla del carnaval?. ¿Se esperaba que una comparsa le dedicara un pasodoble con tanto cariño?

Yo soy más del Asturias Patria Querida y es cierto que, aun con estos años, a uno le sorprende que le quieran fuera de casa, en Cádiz o en Nepal. Pero yo siempre he tenido un cariño enorme a los gaditanos, hace dos años, mismamente, celebramos allí nuestro Día de los abuelos, con una alegría inigualable. Me encanta todo lo popular, en este caso es un placer que me dediquen un pasodoble, algo que le sale a un grupo de personas tan de dentro y con tanta espontaneidad.

Qué es lo que más le ha gustado, ¿el gesto? ¿La letra? Otra cosa…

El gesto. Que haya sido una comparsa que sabe lo que hace, es un privilegio, pero ver esas intenciones en un chaval que desafinara me habría emocionado igual. En el mundo en que vivimos no sé por qué nos cuesta cada vez más decirnos a la cara las cosas buenas, y esta canción es un ejemplo de tener ese valor.

¿Se imaginaba que el carnaval de Cádiz tuviera esa profundidad o ese carácter social o lo asociaba más a risas y humor?

Para nada. Muchas veces lo que nos reúne para la diversión, también se convierte en plataforma para nuestra responsabilidad social. Sucede con la mayoría de las fiestas. Estos días también he estado en Madrid acompañando el entierro de la sardina. Lo mismo que lo que más nos gusta de las fiestas de los pueblos, que son las peñas. Hacer piña con los demás. La cultura del encuentro, diría el Papa Francisco.

¿Qué le diría a los autores de la letra si los tuviera delante?

Les escribí y les dije que me había emocionado escucharlo, por cuanto tiene de homenaje salido del pueblo. Que ellos también contribuyen a hacer un mundo mejor, haciendo felices a quienes les escuchan.

¿Están preparando ya la cita del 14 de abril? ¿Puede contar algo?

Puedo asegurar que será un momento para compartir. Las personas a las que atendemos en San Antón también aprecian el arte. Les descansa de lo que sienten y de los muros que les ponemos cuando ni les miramos, porque piden por la calle o lo que sea.

Ni su labor ni su carisma entienden de fronteras y ya ha visto que es muy querido en Cádiz. ¿Lo sabía?

En Cádiz Mensajeros por la Paz tiene varias residencias de ancianos. En toda Andalucía hemos trabajado mucho, también con menores tutelados. Se me quiere a mí porque soy la cara visible, pero el mérito es de tantos trabajadores, voluntarios y colaboradores como tenemos allí.

En muchas ocasiones el carnaval de Cádiz ha cantado sobre la Iglesia con un tono crítico, sin embargo, su caso ha sido todo lo opuesto. ¿Qué opina?

Creo en la libertad de expresión y por eso muchas veces he sido cuestionado. Uno se encuentra con detractores igual que con admiradores. Creo que lo importante es llegar a la gente y transmitir algo bueno. No hay que compararse con lo demás. Yo solo trato de respetar a todos, y dialogar.

¿Sobre qué tema escribiría el Padre Ángel una letra de carnaval?

Sobre las neveras vacías en España, sobre el atraco a mano armada que es la brecha salarial, sobre los desahucios invisibles… para que se nos pongan las mejillas a tono.

¿Visitaría usted Cádiz si se lo pidieran? Sería muy interesante hacer algo con las organizaciones que trabajan en Cádiz con los inmigrantes, los sin techo, la gente más desfavorecida en definitiva. ¿no le parece?

Nuestra frontera Sur recibe inmigrantes diariamente y, a los pocos que dejamos entrar, les metemos en CIEs, hacemos sociedades paralelas. Mientras disfrutamos del carnaval, muchos inmigrantes, sin techo… no tienen acceso a los mismos derechos que nosotros.

Qué mensaje mandaría a los gaditanos y al Carnaval de Cádiz.

Que no ofendan ni discriminen. Que nos amemos más y nos armemos menos. Que se quieran y se dejen querer.