Carnaval de Cádiz 2018 en el Falla

Orden de actuación de la fase de Cuartos de Final

El coro 'Rockola' abre este lunes la fase de Cuartos que se prolongará hasta el 3 de febrero

Por  13:14 h.

 

Día 29 de Enero

CORO-ROCKOLA

CHIRIGOTA-DONDE METO EL ELEFANTE EN EL PISO DE ESTUDIANTES

COMPARSA-LAS IRREPETIBLES

CUARTETO-EL EQUIPO A MINÚSCULA (COMANDO CALETI)

CHRIGOTA-LOS QUE VIENEN DE VUELTA

 

DESCANSO

 

COMPARSA-PUEBLO LLANO

CHIRIGOTA-UNA CORRIDA EN TU CARA

COMPARSA-EL RINCÓN DEL DUENDE

CHIRIGOTA-LOS QUITAPUPAS

 

Día 30 de Enero

CORO-LOS NOSTÁLGICOS DE LA TRANSICIÓN

COMPARSA-COMPARSA LOS ÁNGELES DE LA GUARDA

CHIRIGOTA-LOS CRAZY DE LOS 40

CUARTETO-LOS DE LA GRAN PUÑETA

COMPARSA-LOS PRISIONEROS

 

DESCANSO

 

CHIRIGOTA AVV. GRUÑÓN ARENILLAS

COMPARSA LAS GUERRILLERAS

CHIRIGOTA LOS BRUJOS TITIS

COMPARSA LOS DESVELAOS

Día 31 de Enero

CORO-VIVE, SUEÑA, CANTA

COMPARSA-LA NIÑA DEL VIENTO

CHIRIGOTA-NO TENGO EL CONGO PA FAROLILLOS

COMPARSA-LA INOPORTUNA

CHIRIGOTA-LAS DEL CONVENTO DE SANTA MARÍA “LA YERBABUENA”

 

DESCANSO

 

CORO-LOS QUEUS DE CÁDIZ

COMPARSA-LA CARA OCULTA DE LA LUNA

CHIRIGOTA-ESTE AÑO YA NOS DESPEDIMOS

COMPARSA-EL ORO NEGRO

Día 1 de Febrero

CORO-Y SIN EMBARGO TE QUIERO

CHIRIGOTA-ERASE UNA VEZ… LA CHIRIGOTA

COMPARSA-OBDC EL JOVEN OBISPO

CUARTETO-EL TRÍO

CHIRIGOTA-NO TE QUEMES TODAVÍA

 

DESCANSO

 

CORO-LOS CHIMENEA

COMPARSA-LA CUMBRE

CHIRIGOTA-LOS QUE SE METEN EN TODAS LAS CONVESACIONES

COMPARSA-EL PERRO ANDALÚ

 

Día 2 de Febrero

CORO-DON TARATACHÍN

COMPARSA-JUAN SIN MIEDO

CHIRIGOTA-ESTE AÑO NOS VEREIS EN EL ALTAR

CUARTETO-LO MISMO NOS VEMOS EN ELCANO QUE EN CLASE DE PIANO

COMPARSA-TIC – TAC, TIC – TAC

 

DESCANSO

 

CORO-EL DIABLO SE VISTE DE CORO

CHIRIGOTA-CAI DE MIARMA (7´20)

COMPARSA-LOS MAFIOSOS

CHIRIGOTA-LOS SIRENITAS

 

Día 3 de Febrero

CORO-LAS MIL Y UNA HISTORIAS

COMPARSA-NI LOS BUENOS SON TAN BUENOS, NI LOS MALOS SON TAN MALOS

CHIRIGOTA-GRUPO DE GUASA

COMPARSA-LOS CAMPANEROS

CHIRIGOTA-¡QUÉ CALÓ!

 

DESCANSO

 

CORO-TIEMPOS MODERNOS

COMPARSA-LOZ ZINCALÉ

CHIRIGOTA-LAS PINCHAPELOTAS

COMPARSA-LOS INCONTROLABLES