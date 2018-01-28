Día 29 de Enero
CORO-ROCKOLA
CHIRIGOTA-DONDE METO EL ELEFANTE EN EL PISO DE ESTUDIANTES
COMPARSA-LAS IRREPETIBLES
CUARTETO-EL EQUIPO A MINÚSCULA (COMANDO CALETI)
CHRIGOTA-LOS QUE VIENEN DE VUELTA
DESCANSO
COMPARSA-PUEBLO LLANO
CHIRIGOTA-UNA CORRIDA EN TU CARA
COMPARSA-EL RINCÓN DEL DUENDE
CHIRIGOTA-LOS QUITAPUPAS
Día 30 de Enero
CORO-LOS NOSTÁLGICOS DE LA TRANSICIÓN
COMPARSA-COMPARSA LOS ÁNGELES DE LA GUARDA
CHIRIGOTA-LOS CRAZY DE LOS 40
CUARTETO-LOS DE LA GRAN PUÑETA
COMPARSA-LOS PRISIONEROS
DESCANSO
CHIRIGOTA AVV. GRUÑÓN ARENILLAS
COMPARSA LAS GUERRILLERAS
CHIRIGOTA LOS BRUJOS TITIS
COMPARSA LOS DESVELAOS
Día 31 de Enero
CORO-VIVE, SUEÑA, CANTA
COMPARSA-LA NIÑA DEL VIENTO
CHIRIGOTA-NO TENGO EL CONGO PA FAROLILLOS
COMPARSA-LA INOPORTUNA
CHIRIGOTA-LAS DEL CONVENTO DE SANTA MARÍA “LA YERBABUENA”
DESCANSO
CORO-LOS QUEUS DE CÁDIZ
COMPARSA-LA CARA OCULTA DE LA LUNA
CHIRIGOTA-ESTE AÑO YA NOS DESPEDIMOS
COMPARSA-EL ORO NEGRO
Día 1 de Febrero
CORO-Y SIN EMBARGO TE QUIERO
CHIRIGOTA-ERASE UNA VEZ… LA CHIRIGOTA
COMPARSA-OBDC EL JOVEN OBISPO
CUARTETO-EL TRÍO
CHIRIGOTA-NO TE QUEMES TODAVÍA
DESCANSO
CORO-LOS CHIMENEA
COMPARSA-LA CUMBRE
CHIRIGOTA-LOS QUE SE METEN EN TODAS LAS CONVESACIONES
COMPARSA-EL PERRO ANDALÚ
Día 2 de Febrero
CORO-DON TARATACHÍN
COMPARSA-JUAN SIN MIEDO
CHIRIGOTA-ESTE AÑO NOS VEREIS EN EL ALTAR
CUARTETO-LO MISMO NOS VEMOS EN ELCANO QUE EN CLASE DE PIANO
COMPARSA-TIC – TAC, TIC – TAC
DESCANSO
CORO-EL DIABLO SE VISTE DE CORO
CHIRIGOTA-CAI DE MIARMA (7´20)
COMPARSA-LOS MAFIOSOS
CHIRIGOTA-LOS SIRENITAS
Día 3 de Febrero
CORO-LAS MIL Y UNA HISTORIAS
COMPARSA-NI LOS BUENOS SON TAN BUENOS, NI LOS MALOS SON TAN MALOS
CHIRIGOTA-GRUPO DE GUASA
COMPARSA-LOS CAMPANEROS
CHIRIGOTA-¡QUÉ CALÓ!
DESCANSO
CORO-TIEMPOS MODERNOS
COMPARSA-LOZ ZINCALÉ
CHIRIGOTA-LAS PINCHAPELOTAS
COMPARSA-LOS INCONTROLABLES